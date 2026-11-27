בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שהגישו הורים לבן 15 שנולד עם מוגבלויות קשות בעקבות חסר בכרומוזום, ופסק להם פיצויים בסך כ-11 מיליון שקל. השופטת ארנה לוי קבעה שבתי החולים וולפסון ושיבא, וקופת חולים מאוחדת, התרשלו במעקב ההיריון, וכי בירור בזמן היה מאפשר להורים לבקש להפסיקו. מהסכום שנקבע ינוכו גמלאות ביטוח לאומי.

בשנת 2011 עברה האם דיקור מי שפיר. בדיקת הקריוטיפ, שבוחנת את מספר הכרומוזומים ואת המבנה הכללי שלהם, נמצאה תקינה. בשבוע ה-27, בסקירה בבית החולים וולפסון, כבר עלו כמה ממצאים חריגים ובהם היקף ראש קטן, האטה בגדילה והצטברות נוזל סביב שתי ריאות העובר. בסיכום האשפוז הומלץ על ייעוץ גנטי חוזר. רופאת מאוחדת הפנתה את האם לשיבא כדי לבדוק אם יש צורך בניקוז הנוזל.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בתחילת דצמבר אותה שנה נמצא בוולפסון גם ממצא חריג בקורפוס קולוסום (קורת המוח, המחברת בין שתי ההמיספרות). כשהאם הגיעה לשיבא, הצטברות הנוזלים סביב הריאות כבר החמירה. הצוות ביצע ניקוז לאחר ששלל זיהום שנחשד, והייעוץ הגנטי החוזר התקיים רק ב-18 בדצמבר, יום לפני הלידה. בהמשך התברר שהילד סובל מעיכוב התפתחותי משמעותי ומליקויים במבנה המוח. בדיקת צ'יפ גנטי שעבר בגיל 6 זיהתה את החסר בכרומוזום 13.

בתביעה שהגישו בעילה של הולדה בעוולה טענו ההורים כי הצוותים הרפואיים לא חיברו בין הממצאים החריגים, לא השלימו את הבירור ולא הסבירו להם את הסיכון לתסמונת גנטית קשה. לדבריהם, אילו קיבלו את המידע בזמן, היו פועלים להפסקת ההיריון.

הנתבעות טענו מנגד כי האפשרות לבצע בדיקת צ'יפ גנטי עלתה חמש פעמים במהלך ההיריון והאם לא הייתה מעוניינת בה. לדבריהן, ממילא תוצאות הבדיקה לא היו מתקבלות לפני הלידה ולא היה מספיק זמן לפנות לוועדה להפסקת הריון.

השופטת קבעה כי בוולפסון היה צורך לקדם בדחיפות ייעוץ גנטי ולשקול בדיקת MRI למוח העובר. רופאת מאוחדת לא הפנתה את האם לייעוץ הגנטי החוזר אף שהומלץ עליו במפורש. בשיבא התמקד הצוות בניקוז, בלי לבחון את מכלול הממצאים. לפני הפעולה התגלתה גם בצקת בעור העובר, שהעידה על הצטברות נוזלים ביותר מאזור אחד בגופו.

בפסק הדין צוין שבנסיבות האלה, היה על הצוות להקדים את הבירור הגנטי לניקוז. עוד נקבע כי לא בוצעה סקירה ממוקדת של פני העובר, שהומלצה כבר בייעוץ הגנטי הראשון.

צילום: אלה פאוסט

השופטת פסקה שהצוותים הזכירו את הצ'יפ הגנטי בלי להסביר לאם מדוע הבדיקה חיונית במקרה שלה, ומה היא יכולה לגלות מעבר לבדיקת הקריוטיפ. היא קיבלה את עמדת ההורים שהיו מבצעים את הבדיקה אילו קיבלו הסבר מתאים, וקבעה שאין לייחס להם אשם תורם. עוד נפסק כי הפניה בסמוך לשחרור מוולפסון הייתה מותירה די זמן לקבלת התוצאות, וכי ההורים היו פונים לוועדה להפסקת היריון ובקשתם הייתה מאושרת.

סכומי הפיצוי שנקבעו מסתכמים בכ-11 מיליון שקל לפני ניכויים. מהם 4.1 מיליון שקל לעזרה ולהשגחה, 3.85 מיליון שקל להוצאות הקיום של הילד בבגרותו, 900 אלף שקל לכאב וסבל, ו-260 אלף שקל לפגיעה באוטונומיה של ההורים.

יתר הפיצוי כולל 600 אלף שקל להוצאות רפואיות, 550 אלף שקל להתאמת דיור, 450 אלף שקל לניידות, 150 אלף שקל לציוד מתכלה ולכביסה ו-150 אלף שקל להוצאות אפוטרופוס.

לחלקה של המדינה בפיצוי, לאחר ניכוי הגמלאות, יתווסף שכר טרחת עורך דין בשיעור 23.6% כולל מע"מ. המדינה תישא גם ב-80% מהוצאות המשפט של ההורים בגין אגרה ומומחים, לפי קבלות ובתוספת ריבית. למאוחדת יוחסו 20% מהאחריות, והתשלום שלה נקבע בהסדר הפשרה על כ-748 אלף שקל.