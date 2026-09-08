מהנתונים שפרסמה היום (שלישי) החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו, עולה כי הגירעון באוגוסט 2026 הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שהסתיים בגירעון גבוה במיוחד של כ-9.6 מיליארד שקל. מנתוני משרד האוצר עולה כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים קטן בעוד עשירית האחוז והסתכם בכ-3.2% מהתוצר.
מדובר בשיעור נמוך באופן משמעותי מהגירעון הכולל הצפוי השנה, שאושר בממשלה ובכנסת - 4.9%, וזאת בעיקר בשל התאוששות המשק מהמלחמה הממושכת, כולל המלחמה האחרונה מול איראן.
מתחילת השנה מסתכם הגירעון ב-19.2 מיליארד שקל, וב-12 החודשים האחרונים הוא מגיע ל-71 מיליארד שקל. תוספת גדולה שמובטחת עד סוף השנה למערכת הביטחון צפויה להגדיל את הגירעון לאזור 100 מיליארד שקל.
ההתאוששות בפעילות הכלכלית אחרי מבצע שאגת הארי הביאה לעלייה בגביית המיסים ולהכנסות גבוהות לקופת המדינה, עם הגברת הפעילות הכלכלית. באוגוסט עמדו הכנסות המדינה על כ-47.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות כבר בכ-410.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-367.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 11.5%.
מנגד, הממשלה הוציאה באוגוסט כ-55.7 מיליארד שקל, ומתחילת השנה הסתכמו הוצאות המדינה בכ-429.3 מיליארד שקל, לעומת כ-414.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בגידול של 3.6% בלבד – נמוך באופן משמעותי מהגידול בהכנסות הממשלה – בעיקר בשל שלושה חודשי ניהול המדינה בתקציב המשכי שלא היה מעודכן לפעילויות שהיה על הממשלה לבצע.