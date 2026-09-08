מהנתונים שפרסמה היום (שלישי) החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו, עולה כי הגירעון באוגוסט 2026 הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שהסתיים בגירעון גבוה במיוחד של כ-9.6 מיליארד שקל. מנתוני משרד האוצר עולה כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים קטן בעוד עשירית האחוז והסתכם בכ-3.2% מהתוצר.

מהנתונים שפרסמה היום (שלישי) החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו, עולה כי הגירעון באוגוסט 2026 הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שהסתיים בגירעון גבוה במיוחד של כ-9.6 מיליארד שקל. מנתוני משרד האוצר עולה כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים קטן בעוד עשירית האחוז והסתכם בכ-3.2% מהתוצר.

מהנתונים שפרסמה היום (שלישי) החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו, עולה כי הגירעון באוגוסט 2026 הסתכם בכ-7.9 מיליארד שקל, בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שהסתיים בגירעון גבוה במיוחד של כ-9.6 מיליארד שקל. מנתוני משרד האוצר עולה כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים קטן בעוד עשירית האחוז והסתכם בכ-3.2% מהתוצר.

עד סוף השנה למערכת הביטחון צפויה להגדיל את הגירעון לאזור 100 מיליארד שקל.

עד סוף השנה למערכת הביטחון צפויה להגדיל את הגירעון לאזור 100 מיליארד שקל.