הסערה סביב ג'נסן הואנג והתנודות במניית אנבידיה מציפות שאלה החורגת מגבולות שוק ההון: כשהשינוי מתרחש במהלך פרידה, הוא עלול להפוך למחלוקת כספית גדולה. צד אחד עשוי לדרוש את חלקו לפי השווי ביום שבו הסתיימו החיים המשותפים, והאחר יבקש להתחשב במחיר הנמוך יותר שהתקבל במכירה מאוחרת.

במקרה של עלייה במחיר, האינטרסים עשויים להתהפך. כיצד מחלקים בין בני זוג נכס ששוויו עשוי להשתנות במידה ניכרת בין מועד הפרידה לבין מועד המימוש? ההבחנה בין מניות לאופציות, בין עצם הזכאות לבין מועד הערכתה, ובין חלוקה מיידית להתחשבנות עתידית, עשויה להכריע את התוצאה הכלכלית של הפרידה.

גלריה ג'נסן הואנג ורעייתו לורי ( צילום: Carolyn Kaster\AP )

לפני שבוחרים תאריך ובודקים את שער המניה, צריך לברר מה בדיוק מחלקים. מניות שכבר נמצאות בבעלות העובד, אופציות לרכישת מניות וזכויות לקבלת מניות בעתיד עשויות להיראות דומות בדוח החשבון, אבל התנאים שלהן שונים.

כאשר התנודה מתרחשת במהלך פרידה, מתווספת לסיכון העסקי מחלוקת משפטית: האם איזון הזכויות ייערך לפי שווי הזכויות ביום שבו הסתיימו החיים המשותפים, או לפי התמורה שהתקבלה בעת המימוש במועד מאוחר? מי יישא בירידת הערך בתקופת הביניים, ולמי תיזקף עלייה בשווי?

מאחורי שאלות אלה ניצבת סוגיה יסודית בדיני הרכוש המשפחתי: כיצד מגדירים את גבולות השותפות הכלכלית, שעה שהזכות נוצרה בתקופת החיים המשותפים, אך ערכה הכלכלי מתברר רק לאחר סיומם, ולעתים מספר שנים לאחר סיומם.

התשובה לשאלה זו מחייבת להבחין בין שלושה מישורים: מהות הזכות, היקף הכללתה באיזון המשאבים והמועד שלפיו ייקבע שוויה. ערבוב ביניהם עלול להוביל להסדר הנחזה לשוויוני, אך מטיל על הצדדים סיכונים שונים בתכלית.

ההבחנה בין מניה ואופציה

מניה מייצגת החזקה בחברה. אופציה, לעומתה, מקנה זכות ולא חובה, לרכוש מניה במחיר ובתנאים שנקבעו מראש. החזקה באופציה אינה מקנה, כשלעצמה, בעלות במניה.

גם ביחס לאופציות יש להבחין בין הבשלה, מימוש ומכירה. ההבשלה היא התגבשות הזכאות בהתאם לתנאי התוכנית; המימוש הוא רכישת המניה מכוח האופציה, לרבות תשלום מחיר המימוש ככל שנדרש; והמכירה היא העברת המניה כנגד תמורה. כל אחד מן השלבים עשוי להתרחש במועד שונה , ולעיתים מפרידות בין השלבים שנים.

לצד מהות הזכות, יש לבחון את מידת סחירותה. מניה הנסחרת בבורסה נושאת מחיר שוק זמין, אף שהאפשרות למוכר אותה עשויה להיות כפופה למגבלות. בחברה פרטית או בחברת הזנק – סטארט-אפ, הערכת השווי של המניות היא פעולה מורכבת יותר, גם כאשר מיוחס למניה ערך כלכלי משמעותי, ולא תמיד קיימת אפשרות מעשית למכור את ההחזקה במניה או להעבירה לבן הזוג האחר.

לכן, דו"ח המציג מספר יחידות ושווי כולל אינו תשתית מספקת לחלוקה. תחילה יש לברר מהן הזכויות המוחזקות, אילו תנאים חלים עליהן והאם חלות מגבלות על מכירתן ועד כמה השווי המוצג ניתן למימוש.

כשהאופציות הבשילו אחרי הפרידה

עצם העובדה שאופציות הבשילו לאחר הפרידה לא מלמדת שהן שייכות לעובד בלבד. כדי לקבוע אם לבן הזוג האחר יש חלק בהן, צריך לבדוק עבור איזו עבודה הן הוענקו. אם האופציות ניתנו כתגמול על עבודה שבוצעה במהלך הנישואים, הן עשויות להיכלל בחלוקת הרכוש גם אם הבשילו או מומשו רק לאחר הפרידה. לעומת זאת, אם הן נועדו לתגמל גם עבודה שתבוצע לאחר הפרידה, אין להניח שמלוא הזכויות יתחלקו בין בני הזוג.

גם הדרישה שהעובד ימשיך לעבוד בחברה כתנאי להבשלת האופציות אינה שוללת, כשלעצמה, את זכאותו של בן הזוג האחר. יש לברר אם המשך העבודה הוא תנאי לקבלת תגמול עבור עבודה שכבר בוצעה, או שהאופציות נועדו לתגמל את העבודה העתידית עצמה.

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כאשר האופציות מתייחסות לתקופת עבודה שחלקה במהלך החיים המשותפים וחלקה לאחר הפרידה, עשוי להתאים חישוב יחסי, המכונה "כלל הזמן". לדוגמה, אם מענק מתייחס לארבע שנות עבודה, שמתוכן שנתיים היו בתקופת השיתוף, אפשר לייחס מחצית ממנו לתקופה המשותפת.

בהנחה של חלוקה שווה, חלקו של בן הזוג האחר יהיה מחצית מאותה מחצית - כלומר, רבע מהמענק. זו המחשה בלבד; החישוב בפועל תלוי בתנאי ההענקה ובתקופה שבגינה ניתן התגמול. לכן, השאלה אינה רק מתי האופציות הוענקו או הבשילו, אלא איזו תקופת עבודה הן מתגמלות. את התשובה יש לחפש בהסכם ההענקה ובתנאי התוכנית.

שאלת המועד

לאחר שנקבע אילו זכויות נכללות באיזון ובאיזה שיעור, מתעוררת שאלה מהותית נוספת: לפי איזה מועד ייקבע שוויין?

"מועד הקרע" תוחם, בהתאם לנסיבות, את תקופת השיתוף הכלכלי לצורך איזון הזכויות והרכוש בין בני הזוג בעת הפירוד. מועד זה נקבע לפי נסיבותיו של כל מקרה; פתיחת הליך משפטי עשויה לשמש אינדיקציה לקביעתו, אך אינה קובעת אותו כשלעצמה. אולם תיחום הזכויות הנכללות באיזון אינו מחייב בהכרח כי כל נכס יוערך לפי שוויו באותו יום, בלא התחשבות במאפייניו.

ביחס למניות סחירות, נקודת המוצא היא הערכת השווי במועד הקרע. העובדה שהמניות נמכרו מאוחר יותר, במחיר גבוה או נמוך יותר, אינה משנה כשלעצמה את המועד הקובע. עם זאת, יש להבחין בין איזון כספי לפי שווי קבוע לבין חלוקת המניות עצמן או חלוקת תמורת מכירתן בעתיד: מנגנון החלוקה שנקבע משפיע גם על חלוקת הסיכוי והסיכון בין הצדדים.

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לעומת זאת, באופציות עובדים בלתי סחירות מתעורר קושי מסוג אחר: לעיתים קיימת מגבלה על עבירותן ובן הזוג יהיה מנוע מלהעביר אותן לבן הזוג האחר, ואף הערכת שוויין במועד הפרידה כרוכה באי-ודאות ניכרת. במצב זה, תשלום מיידי המבוסס על הערכה עלול לגרום לכך שאחד מבני הזוג יקבל סכום שאינו משקף את התמורה שתתקבל בפועל בעת מימוש הזכויות.

במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי, הוחזקו בידי אחד מבני הזוג אופציות שלא ניתן היה לסחור בהן או להעבירן לבת הזוג, ושרובן המוחלט הבשיל בתקופת הנישואים. בית המשפט הבחין בין שתי שאלות: אילו אופציות נכללות בחלוקת הרכוש, ולפי איזה מועד ייקבע שוויין. היקף האופציות שייכללו בחלוקה נקבע לפי מועד הקרע, אך שוויין הכספי נקבע לפי מועד מימושן בפועל.

עם זאת, אין פירוש הדבר שבכל מקרה יש להמתין למימוש האופציות כדי לקבוע את שוויין. גם דחיית בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון לא הפכה את הפתרון שנקבע באותו מקרה לכלל אחיד. ההכרעה תלויה בסוג הזכויות, בתנאים החלים עליהן, באפשרות לממשן או להעבירן ובנסיבות המקרה.

שאלת תקופת הביניים

הבחירה במועד ההערכה ובדרך ביצוע האיזון קובעת גם את חלוקת הסיכון. כאשר האיזון מבוצע באמצעות תשלום כספי לפי שווי במועד הקרע, וההחזקה נותרת בידי אחד מבני הזוג, תנודות מאוחרות אינן משנות כשלעצמן את הסכום שנקבע. מי שנותר עם הנכס עשוי ליהנות מעליית ערכו, ובה בעת לשאת בירידתו. השאלה אם צד יהיה שותף בעליית הערך או יישא בירידתו תלויה במנגנון האיזון שנקבע בפסק הדין או בהסכם.

לעומת זאת, כאשר נקבע מנגנון של התחשבנות עתידית לפי התמורה שתתקבל, שני הצדדים נותרים חשופים, בהתאם לחלקם ולהסדר שנקבע, להתפתחות ערכו של הנכס. כך, למשל, בני זוג מסכימים שעשרת אלפים מניות נכללות באיזון. תשלום קבוע לאחד מהם, כנגד הותרת המניות בידי האחר, שונה מהותית מהסדר של המתנה למכירה וחלוקת התמורה. גם אם שתי החלופות משקפות ביום עריכת ההסכם סכומים דומים, הן מבטאות חלוקה שונה של הסיכוי ושל הסיכון.

כן מתחדד המתח בין השאיפה להפרדה כלכלית עם סיום הקשר לבין הצורך להימנע מחלוקה הנשענת על שווי שקשה להעריכו או לממשו. מצד אחד, הפרידה מחייבת להסדיר את חלוקת הרכוש ולאפשר לכל אחד מבני הזוג עצמאות כלכלית. מצד אחר, כאשר שווי הזכויות אינו ברור או שלא ניתן לממשן, התחשבנות מיידית עלולה שלא לשקף את ערכן בפועל. הבחירה בין תשלום בהווה לבין חלוקה בעתיד מחייבת אפוא לבחון אם אפשר להעריך את הזכויות, למכור אותן או להעבירן, ואם בידי בן הזוג המחזיק בהן לשלם לאחר את חלקו.

כמה יישאר בפועל לחלוקה?

קביעת שווי המניות או האופציות אינה סוף החישוב. יש לברר גם אילו עלויות ותשלומים נדרשים כדי להפוך את הזכויות לכסף, ומהו הסכום שיישאר לאחר ניכוים.

באופציות, למשל, יש להביא בחשבון את המחיר שעל העובד לשלם כדי לרכוש את המניות. נוסף על כך, יש לבדוק את המסים והעמלות הכרוכים במימוש ובמכירה. כאשר הזכויות טרם הבשילו, יש לבחון גם אם התנאים לקבלתן צפויים להתקיים, ובאילו נסיבות הן עלולות להתבטל או לפקוע.

קושי מיוחד מתעורר כאשר אחד מבני הזוג מקבל את חלקו כעת, אך המס ישולם רק בעתיד. האם יש להפחית כבר היום מס שטרם שולם, ואם כן - לפי איזה סכום? בפסיקה קיימות גישות שונות, ואין להניח שמס עתידי ינוכה אוטומטית מן השווי לצורך האיזון. במקרים מתאימים נקבעים מנגנונים המאפשרים להתחשבן כאשר מתברר המס ששולם בפועל, ולעיתים מוחזק סכום בנאמנות לצורך כך.

לכן חשוב לקבוע במפורש אם החלוקה נעשית לפי השווי לפני ניכוי מסים והוצאות או לאחריו, וכיצד תיערך התחשבנות אם המס בפועל יהיה שונה מההערכה. השווי המופיע בדוח אינו בהכרח הסכום שיישאר בידי הצדדים, והסדר החלוקה צריך לתת לכך מענה ברור.

התחשבנות עתידית, הסדרה בהווה

כאשר בני הזוג מחליטים להמתין למימוש הזכויות ולחלק את התמורה בעתיד, אין די בהסכמה שכל אחד יקבל מחצית. יש לקבוע כבר בעת הפרידה כיצד תבוצע החלוקה ומי יקבל את ההחלטות עד אז.

הדבר חשוב במיוחד כאשר הזכויות נשארות בידי אחד מבני הזוג. יש להסדיר מי יחליט מתי לממש את האופציות ומתי למכור את המניות, אילו דיווחים ומסמכים יועברו לצד האחר, וכיצד יחושבו התמורה, המסים וההוצאות. יש לקבוע גם מה יקרה אם העובד יפוטר או יעזוב את החברה, אם האופציות יפקעו או אם תנאי התוכנית ישתנו.

לכל אחת מההחלטות האלה עשויה להיות השפעה על הסכום שיקבל כל צד. לכן, הסכמה על שיעור החלוקה בלי להסדיר את דרך ביצועה עלולה להותיר את בני הזוג תלויים זה בזה ולהוביל למחלוקת נוספת.

כדי לגבש הסדר מבוסס, יש לעיין בהסכמי ההענקה, בלוחות ההבשלה ובדוחות הנאמן, ולבדוק מימושים ומכירות שכבר בוצעו. אם נעזרים במומחה כלכלי, חשוב להגדיר לו במדויק מה עליו לבחון: אילו זכויות נצברו בתקופת השיתוף, מהו חלקו של כל צד, לפי איזה מועד יחושב השווי וכיצד יובאו בחשבון המסים וההוצאות.

תנודות בשוק ההון ממחישות מדוע אין להניח שהשווי ביום הפרידה יהיה גם השווי ביום המכירה. הסדר רכושי מדויק צריך להביא בחשבון את תנאי הזכויות ואת התוצאות הכלכליות של כל חלופה. סעיף בדבר מועד המכירה, חלוקת נטל המס או הפסקת ההעסקה עשוי להשפיע במידה ניכרת על התוצאה הסופית.

הסכמה על חלוקה שווה היא אפוא רק נקודת המוצא. כדי לדעת מה יקבל כל אחד, צריך לקבוע גם מה מחלקים, מתי וכיצד - ומי נושא בסיכון עד לקבלת הכסף. ככל שההסדר ברור יותר בעת הפרידה, כך מצטמצם החשש שהחלוקה שנועדה לסיים את הקשר הכלכלי תהפוך למקור למחלוקת חדשה.