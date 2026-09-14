המלחמה עם איראן נמשכת זמן רב יותר מכפי שרבים ציפו, אבל שוק הנפט עדיין מחזיק מעמד. למרות מחירי הדלק הגבוהים, שעלו למשק הבית האמריקאי הממוצע כמעט 800 דולר מאז שהמלחמה החלה, הנפט הגולמי ברובו עדיין מגיע ליעד יותר משישה חודשים לתוך המלחמה ולא מורגש מחסור.

מניתוח של CNN עולה שהדרך של השוק למנוע עליות מחירים חריגות הייתה למצוא דרכי מעבר חלופיות למצר הורמוז, הסתמכות על מלאי נפט גולמי וצמצום השימוש העולמי בנפט.

גלריה מחיר הנפט. החזיק מעמד למרות הלחצים במצר ( צילומים: Shutterstock, PNGTree )

כמה אנליסטים בתחום הנפט אמרו ל-CNN כי שוק הנפט יכול לשמר את הסטטוס קוו החדש הזה בעתיד הנראה לעין, גם אם מצר הורמוז יישאר במצבו הנוכחי: לא פתוח או סגור לחלוטין. בתרחיש כזה, ממשל טראמפ יכול, בתיאוריה, להמשיך את העימות שלו עם איראן לפרק זמן ממושך.

אבל אחרים חוששים שהאלתורים העדינים והמאולתרים שמחזיקים את שוק הנפט יחד ייכשלו בסופו של דבר, וירוקנו את המלאים העולמיים עד לרמת "נקודת מפנה". למחירי האנרגיה לא יהיה לאן ללכת מלבד למעלה, ואולי הדבר יאלץ את ארצות הברית לסיים את המלחמה כדי למנוע אסון כלכלי.

מצאו דרכים עוקפות, אבל החות'ים מאיימים

ניתוח מיוחד של נטשה קנבה, האנליסטית הראשית לסחורות ב-JPMorgan, מעלה את המסקנה ששוק הנפט צלח את הזעזוע הגדול, באופן טוב יותר מזה שרבים ציפו. מחירי הנפט אמנם גבוהים, אך הם לא הגיעו לשיאי כל הזמנים שלהם.

ראשית היא מציינת כי השוק הצליח למצוא דרכי עקיפה משמעותיות כדי להימנע ממצר הורמוז או לעבור דרכו. ערב הסעודית השתמשה בצינורות כדי להסיט כמה מיליוני חביות נפט ביום לנמלים שמחוץ לטווח ידה של איראן, אם כי ההתקדמות הצבאית של החות’ים מטילות ספק ביכולת הקיום של תוכנית זו. צבא ארצות הברית תיאם מאמץ עם מדינות המפרץ ללוות מבצע הסעות חשאי שנועד להעביר נפט דרך המצר. ארצות הברית, ונצואלה, ברזיל, גיאנה וקנדה הגדילו יחד את תפוקתן בכ-2 מיליון חביות ביום.

שנית, רוב המדינות מחוץ לארצות הברית וסין משכו ממלאי הנפט שלהן הרבה פחות מהצפוי, ובכך שימרו מלאי נפט שממשלות יכולות להשתמש בו אם המצב יחמיר באופן משמעותי.

ושלישית, הביקוש העולמי לנפט ירד בחדות במהלך המלחמה - בכ-5 מיליון חביות ביום. ברחבי העולם צרכנים רבים ביטלו תוכניות נסיעה, עברו למכוניות חשמליות או התחילו לנסוע באוטובוס. כמה עסקים עודדו עבודה מהבית כדי לחסוך נסיעות.

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במשולב, הגורמים האלה סייעו לאזן את כ-13 מיליון החביות ביום שאבדו במהלך המלחמה. ושיווי המשקל החדש הזה יכול להימשך עוד זמן לא מבוטל, טוענת קנבה. השוק מתפקד, אם כי במחיר מעט גבוה יותר.

JPMorgan אינה חוזה מלחמה נצחית. אבל אם זה יקרה, קנבה אומרת שהנפט צפוי להתייצב סביב 87 דולר לחבית - הרבה מתחת לרמות של היום. אם המלחמה תסתיים, הבנק מעריך שהנפט יירד הרבה יותר, ל-64 דולר לחבית.

בוב מקנאלי, נשיא ומייסד משותף של Rapidan Energy Group, פסימי יותר. התחזית שלו מניחה שמדובר במלחמה נצחית או במה שהוא מכנה תרחיש של "דשדוש" - שישאיר נפט ברנט ברמה של 89 דולר לחבית בשנה הבאה.

"אנחנו לא רואים חזרה מלאה של הורמוז", אמר מקנאלי, שהיה יועץ אנרגיה לנשיא ג’ורג’ וו. בוש. "מלחמה נצחית - בכך שהיא מסכנת את אזור האספקה החשוב ביותר בעולם - תאיץ את הזינוק במחירי הנפט והגז".

"כנראה מלחמה נצחית"

אף ששוק הנפט התייצב לנורמלי חדש, הפרויקט השברירי שמחזיק אותו כולל כמה נקודות חולשה שעלולות לקרוס אם יעמדו למבחן לאורך זמן. ארצות הברית וסין הסתמכו במידה רבה על מלאי הנפט שלהן כדי לרכך את המכה מהמלחמה. הן החזיקו מעמד הרבה יותר זמן מהצפוי.

כוחות מארינס של ארה"ב עולים על מכלית נפט במפרץ עומאן ( צילום: AFP PHOTO / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / US MARINE CORPS )

בנקודה לא ידועה כלשהי בעתיד, המלאים האלה יתרוקנו אם המלחמה תימשך זמן ממושך, אמר חמאד חוסיין, כלכלן סחורות ב-Capital Economics. הדבר יגרום להיצע ולביקוש להיכנס לחוסר איזון קיצוני, ועלול לשלוח את מחירי הנפט הרבה יותר גבוה - בדיוק מה שרוב האנליסטים חשבו שיקרה בתחילת המלחמה.

"זו לא היד הנעלמה של השוק. זה הצבא שמוצא דרך", אמרה הלימה קרופט, שמובילה את תחום הסחורות העולמי ב-RBC Capital Markets. קרופט, אנליסטית CIA לשעבר, הדגישה כי כוחו של הצבא האמריקאי אינו בלתי מוגבל. מנכ"ל אחד של בנק גדול אמר ל-CNN כי העימות בין ארצות הברית לאיראן "הוא כנראה מלחמה נצחית".