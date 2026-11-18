אחרי לילה של רוחות חזקות אתם יורדים לרחוב ומגלים שענף כבד נפל על המכונית. השמשה נשברה, הגג התעקם, והרכב צריך להגיע למוסך. כשזה קורה ליד המדרכה, הכתובת הראשונה שעולה בדעתכם היא העירייה. אלא שהעץ יכול לצמוח גם בחצר הבניין הסמוך, והעובדה שהרכב נפגע ברחוב לבדה לא מלמדת מי היה אחראי לטפל בעץ.

הבירור מתחיל במקום שבו העץ עמד לפני הקריסה. אם הוא צמח בשטח ציבורי, בודקים איזו רשות או איזה גוף אחראים לתחזוקתו. אם הגזע צמח בחצר פרטית או בחצר משותפת, הבדיקה עשויה להוביל לבעל הנכס או לגורם שמופקד על תחזוקת החצר.

קריסת עץ בתל אביב. ארכיון ( צילום: יואב קרן )

ענף יכול להשתרע מעל מדרכה ציבורית גם כשהגזע נמצא מעבר לגדר. תמונה של המכונית הפגועה תראה מה קרה לרכב, ותמונה רחבה יותר עשויה לעזור להבין מאיפה הגיע הענף.

כדי לבסס תביעת רשלנות צריך בדרך כלל להראות שהיה סיכון שהגורם האחראי היה צריך לצפות, שהוא לא נקט אמצעי זהירות סבירים, ושיש קשר בין המחדל לנזק. למשל, אם תושבים דיווחו בעבר על ענף שנשבר חלקית ונשאר תלוי מעל מקומות חניה, מועד הדיווח והטיפול בו יכולים להיות משמעותיים.

גם בהיעדר פנייה קודמת אפשר לבדוק אילו פעולות תחזוקה בוצעו, אם נערכו בדיקות ומה היה אפשר לגלות בהן. במחלוקת על מצב העץ לפני הקריסה, חוות דעת של מומחה לעצים עשויה לסייע.

עוצמת הסופה היא חלק מהבדיקה. ייתכן שעץ שתוחזק באופן סביר יקרוס באירוע חריג שגם היערכות סבירה לא הייתה מונעת. במקרה שנדון בבית משפט השלום בצפת, העירייה טענה שעץ קרס על רכב חונה בסופת שלגים חריגה. בית המשפט קיבל את התביעה בנסיבות אותו מקרה, בין היתר משום שלא הובהר אם הרחוב שבו עמד העץ נבדק לקראת הסופה. בתיק אחר, תיעוד תחזוקה או ממצאים שונים לגבי מצב העץ יכולים לשנות את התמונה.

תיעוד וביטוח מקיף

אם אפשר לעשות זאת בבטחה, כדאי לצלם את הרכב, את העץ או הענף, את מקום צמיחת העץ ואת סביבת החניה לפני פינוי המפגע. רצוי לרשום כתובת ושעה, לשמור את מספר הפנייה למוקד העירוני ולברר אם עדים או מצלמות סמוכות תיעדו את הקריסה. אם שכנים כבר פנו בעבר בעניין העץ, כדאי לברר מתי ומה נמסר. להוכחת היקף הנזק כדאי לשמור גם את דו"ח השמאי ואת החשבוניות על גרירה ותיקון.

במקביל אפשר לברר אם הנזק מכוסה בביטוח המקיף לרכב. נזקי סערה נמנים עם הסיכונים שבפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי, ואת תחולת הכיסוי במקרה המסוים בודקים לפי הפוליסה ונסיבות האירוע. אם פונים למבטחת, רצוי לעשות זאת בהקדם ולברר כיצד לתאם את בדיקת הרכב לפני התיקון.

כדאי לבדוק גם את גובה ההשתתפות העצמית ואת ההשפעה האפשרית של התביעה על היסטוריית הביטוח, כדי להעריך מה יישאר לתשלום מכיסכם אם הכיסוי יאושר.

תביעה לפי הפוליסה נבחנת לפי תנאי הכיסוי. אם המבטחת משלמת, זכות התביעה נגד מי שאחראי לנזק עוברת אליה ככלל עד לגובה הסכום ששילמה. בעל הרכב יכול לבחון בנפרד אם יש בסיס לדרוש מהגורם האחראי רכיבים שלא כוסו, כמו השתתפות עצמית.

כשלא ברור מי היה אחראי לתחזוקת העץ, או כשהעירייה ובעל הנכס מפנים אתכם זה לזה, ייעוץ משפטי יכול לעזור לזהות למי להפנות את הדרישה. עורך הדין יכול לבדוק מי החזיק בשטח, לפנות לקבלת תיעוד של פניות קודמות ועבודות תחזוקה, ולבחון יחד עם השמאי אילו רכיבי נזק אפשר לבסס. לפי הראיות וגובה הנזק, אפשר להעריך אם יש בסיס למכתב דרישה ומה סיכויי התביעה אם הדרישה תידחה.