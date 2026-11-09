בית משפט השלום בירושלים נתן לאחרונה צו שיקום כלכלי חריג שבמסגרתו הוטל על בן 27 להחזיר את חובותיו בתשלומים חודשיים של 2,000 שקל - ללא הגבלת זמן. השופט עופר יובל התקשה לתת אמון בדיווחיו על הכנסתו, וקבע כי יש לבחון את התנהלותו לאורך תקופה ארוכה בטרם תיקבע סופית תקופת התשלומים.

מדובר בפרוד ואב לילד, שבעניינו אושרו עשר תביעות חוב בסכום כולל של כ-567 אלף שקל. מתוך הסכום, כ-113 אלף שקל הוגדרו כחובות שאינם בני הפטר, למס הכנסה ולמרכז לגביית קנסות. לפני מלחמת "חרבות ברזל" הוא היה בעלי חברה ששימשה קבלן בניין עבור חברות וקבלנים אחרים. ב-2022 עמד המחזור שלה על יותר מ-60 מיליון שקל, והרווח לפני מס הסתכם ב-2.6 מיליון שקל. בשנה שלאחר מכן הציגה החברה הפסד של 10 מיליון שקל.

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לדברי החייב, "בשנים הטובות" השתכר 15-12 אלף שקל בחודש, ואילו כיום הוא עובד כשכיר בעבודות כלליות, ומשתכר 6,000 שקל בלבד. לתמיכה בטענתו הציג תלושי שכר והפקדות לחשבונו. הוא הוסיף שהוא מתגורר אצל חבר ללא תשלום שכר דירה, ומחויב במזונות של 1,200 שקל בחודש - אך לא הציג פסק דין או דיווח על תשלומים בפועל.

סימן שאלה נוסף נגע לרכב ששוויו הנוכחי הוערך ב-80 אלף שקל ונרכש במימון. החייב טען שמכר אותו לפירוק עקב תקלות במנוע ובגיר, אך לא הציג אסמכתאות למכירה או לתקלות.

הנאמן בתיק והממונה על חדלות פירעון המליצו לחייב את הצעיר בתשלום של 3,500 שקל בחודש למשך חמש שנים, על בסיס כושר השתכרות של 12 אלף שקל. אלא שהשופט יובל החליט לקבוע תשלום נמוך יותר, אך להותיר את משכו פתוח. הוא הסביר שהחייב ניהל חברה בעלת מחזור עסקאות של עשרות מיליוני שקלים, התקשר בחוזים והעסיק עובדים, וכי גם מדברי בא-כוחו עולה שאינו ממצה את כושר השתכרותו. לצד זאת, הוא התקשה לייחס לו הכנסה כפולה מזו שהציג בתלושיו.

"אני סבור כי היחיד נוהג בחוסר תום לב קיצוני בהתנהלותו בהליך ואינו נותן לנאמן מידע מלא ואמיתי", כתב. "יש לבחון את התנהלות היחיד לאורך תקופה ארוכה ולקצוב את צו התשלומים לאחר תקופה זו, בצורה מושכלת יותר".

בהתאם לכך נקבע בצעד חריג שהחייב ישלם 2,000 שקל בחודש ללא הגבלת זמן בשלב זה, ובעוד שנה יגיש הנאמן עדכון על התנהלותו וממצאיו. החייב נדרש להגיש דיווחים עם מלוא האסמכתאות, למצות את כושר השתכרותו ולהמציא כל מידע ומסמך שיידרש.

הובהר שמועד העדכון אינו מועד לסיום התשלומים, וההגבלות שהוטלו עליו ימשיכו לחול עד להשלמת הוראות הצו. הפטר עתידי מחובות העבר הותנה במילוי ההוראות, ולא יחול על החובות שהחוק מחריג ממנו.