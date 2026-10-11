הסכם ביצוע משמעותי ברמת גן: קבוצת BST מודיעה כי הצעתה של בסט בנייה, חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע עבודות הקבלן הראשי בפרויקט "Vertical city" במתחם הבורסה ברמת גן. מדובר בהסכם המתייחס לבנייה בהיקף של 236 אלף מ"ר, המהווים את שלב א' בפרויקט. על פי דיווח החברה לבורסה, התמורה הכוללת בגין העבודות שתבצע בסט בשלב א' של הפרויקט מסתכמת בכ-1.12 מיליארד שקל (בתוספת מע"מ).

מדובר בפרוייקט עירוב שימושים שעתיד לכלול משרדים, מסחר, דיור ודיור להשכרה ומעונות סטודנטים. היקף הפרויקט כולו, מעבר לשלב א' לגביו נחתם הסכם הביצוע כעת, יעמוד על 357 אלף מ"ר. יזמיות הפרויקט הן קבוצת ישראל קנדה (56%), ב.ס.ר נדל"ן (20%) וכלל ביטוח (24%). צו תחילת עבודה צפוי להתקבל בתוך כמספר חודשים. העבודות בשלב א' בפרויקט צפויות להימסר במספר שלבים ולהסתיים בתוך כ-64 חודשים מצו תחילת העבודה.

פרויקט ורטיקל סיטי ברמת גן ( הדמיה: 3division )

בדיווח לבורסה נכתב כי: "ההתקשרות הינה בהסכם ביצוע מסוג פאושלי ברובו, לצד עבודות שהתמורה בגינן הינה לפי כתב כמויות. התמורה תהא צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים ותשולם לבסט בנייה בהתאם לקצב התקדמות העבודות, כמקובל בפרויקטים מסוג זה".

אליאס טנוס, מנכ״ל קבוצת BST, מסר כי ״פרויקטים בסדר הגודל של ורטיקל מעצבים את פני העיר לשנים קדימה, ואנו גאים להיות שותפים למהלך בעל משמעות כזו.

צילום: סיון פרג'

הזכייה מבטאת את מקומה של קבוצת BST כשותפה ליזמים מובילים במימוש חזון נדל״ני רחב, ואת האמון ביכולתנו לשאת באחריות הכרוכה בכך. אנו מודים לישראל קנדה ולשותפיה על האמון וגאים לקחת חלק במימוש פרויקט שישאיר חותם".