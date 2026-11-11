בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת דחה לאחרונה שלוש אחיות שביקשו לחסום תביעה שהגיש אחיהן נגד העברת נכס משפחתי אליהן. הוא טען שהמתנה מנוגדת לצוואה ההדדית שערכו אביהם ואימם המנוחה, והשופט אסף זגורי הסכים שניתן לנהל את ההליך המשפטי אף שהאב עדיין בחיים.

בדצמבר 2021 ערכו ההורים את הצוואה ההדדית. נקבע בה שלאחר מות הראשון מביניהם יעבור ביתם לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר מותו יירש את הנכס בנם בלבד. האם הלכה לעולמה במאי 2023, ובהמשך ניתן צו לקיום צוואתה, וזכויותיה בבית נרשמו על שם האב. אלא שבפברואר 2025 העביר האב את הזכויות בנכס ללא תמורה לשלוש הבנות.

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כחודש לאחר מכן הגיש הבן לבית המשפט למשפחה בטבריה תביעה לביטול העסקה. לטענתו אביו לא היה כשיר לבצע אותה, מה גם שההעברה מנוגדת להוראות הצוואה ההדדית. השופטת ורד ריקנטי רוסהר אפשרה את המשך בירור התביעה והורתה על מינוי מומחה לבחינת מצבו של האב.

האחיות ביקשו רשות לערער למחוזי. הן טענו כי כל עוד האב בחיים, לאחיהן אין מעמד לתבוע מכוח ירושה עתידית. לדבריהן, הצוואה מאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים לפעול ברכוש ואף להעניק מתנות לילדים. הן הוסיפו שבדיקות רפואיות אישרו שהאב היה כשיר לבצע את העסקה.

הבן טען מנגד כי המתנה מפרה את הצוואה, והצביע על מסמכים רפואיים המעוררים ספק בכשירות האב. גם האפוטרופסית לדין שמונתה לאב תמכה בבירור נסיבות העסקה.

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ואכן, שופט המחוזי אסף זגורי קבע שיש לאפשר לבן לנהל את תביעתו. הוא הסביר שיש הבדל בין תקיפת צוואה של אדם שעודנו בחיים, לבין תקיפת פעולה בנכסי עיזבון לאחר שאחד מעורכי הצוואה ההדדית כבר הלך לעולמו.

צוואה הדדית, הובהר בפסק הדין, מבוססת על הסתמכות בין בני הזוג. לכן, תביעת הבן עשויה להגן גם על רצונה של האם המנוחה, ולא רק על האינטרס הכלכלי שלו. צוין שחסימת האפשרות לתבוע כעת עלולה להותיר את הבן בפני שוקת שבורה: "המתנה עד לפטירת בן הזוג הנותר בחיים עלולה להפוך את השבת המצב לקדמותו לבלתי אפשרית".

עם זאת, השופט הדגיש שההכרה בזכות הבן לתבוע לא קובעת שתביעתו מוצדקת. השאלה אם הוראות הצוואה אפשרו לאב להעניק את הבית לבנותיו תתברר בבית המשפט למשפחה.

גם ההתנגדות למינוי מומחה לבחינת כשירות האב נדחתה. בין היתר צוין כי בשיחה עם השופטת הוא לא זכר שהעביר את הבית לבנותיו, הצהיר שלא נתן אותו לאיש וסבר שהוא נמצא בחולון, אף שהיה בבית המשפט בטבריה.

בסופו של דבר דחה השופט את טענות האחיות וחייב אותן לשלם לאחיהן 7,500 שקל על הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, וכן 3,000 שקל נוספים לטובת אוצר המדינה.