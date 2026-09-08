בית משפט השלום בחיפה נעתר שלשום (ראשון) לבקשת אישה החייבת לנושיה כ-1.24 מיליון שקל, וקבע שהיא תחזיר להם 100 אלף שקל בלבד בפריסה ל-50 תשלומים. השופט אפרים צ'יזיק אישר את ההצעה ללא צורך במימוש נכס שעליו קיימת הערת אזהרה לטובת האישה.

מדובר בבת 61, נשואה ואם לחמישה, שאינה עובדת ומתקיימת מקצבאות. הליך חדלות הפירעון בעניינה החל ביוני 2024. חלק הארי של החובות, כ-1.05 מיליון שקל, הוא לבנק לאומי. נושה נוסף בתיק היא חברת סלקום. ברקע ההליך נמצאת הערת אזהרה על דירת קרוב משפחה של בעלה של החייבת, הרשומה בטאבו על שם בני הזוג מזה כ-30 שנה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אלא שבדיון בבית המשפט הבהיר בא-כוחה ממשרד עורכי הדין אתי חסן, כי מדובר בהערה חסרת תוכן וערך ממשי. נטען שאמנם הייתה לחייבת כוונה לרכוש את הנכס בזמנו, ואולם בסופו של דבר העסקה ירדה לטמיון בשל מצבו הרפואי של בעלה.

החייבת העלתה הצעה לסגור את חובותיה בתשלום 100 אלף שקל בפריסה ל-50 תשלומים – הצעה שקיבל הנאמן, עו"ד עמיד מחול, בכפוף לכך שהתשלום החודשי לא יפחת מ-1,500 שקל. את הממונה על חדלות פירעון ייצג בדיון עו"ד יניב אוחנה.

השופט צ'יזיק נעתר להצעה והזכיר את מצבה התעסוקתי והכלכלי העגום של האישה, וציין שגם בעלה לא עובד ברציפות, לכן הכנסות התא המשפחתי בכללותן נמוכות.

בנושא הערת האזהרה הוא שוכנע שאין לחייבת זכויות במקרקעין שניתן לממש לשם פירעון חובותיה. אכן, כתב בפסק הדין, בזמנו נרשמה הערה לטובת בני הזוג על הדירה, אולם זה היה במסגרת עסקת רכישה שלא הושלמה ולא בוצעה בפועל.

נתון נוסף שתרם לאישור ההסדר המוצע היה היעדר התנגדות הנושים. בנק לאומי הסכים פוזיטיבית להצעת החייבת, וחברת סלקום אמנם לא מסרה הסכמה מפורשת, אך לא נימקה מדוע אינה מסכימה ואף לא התייצבה לדיון. השופט ראה זאת כ"הסכמה מהותית" מצד כל הנושים בתיק.

לפיכך הוא אימץ את ההצעה שעל הפרק וקבע כי לשם סילוק חובות העתק על האישה לשלם 100 אלף שקל ב-50 תשלומים, עם תשלום חודשי של 1,500 שקל והשלמת היתרה שתיווצר, בסך 25 אלף שקל, עד לסוף התקופה.