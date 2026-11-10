בית המשפט למשפחה בבאר שבע חייב לאחרונה מעצב שיער במזונות ומדור של ילדיו בסך 8,400 שקל בחודש: השופט אריאל ממן קיבל את טענת האם כי בעלה לשעבר משתכר הרבה יותר מכפי שהצהיר, בין היתר על סמך דו"ח של חוקר פרטי שתיעד כ-290 מבקרים במספרה שלו בתוך שבוע.

בני הזוג הם הורים לארבעה ילדים. בינואר 2022 עזב האב את הבית ובהמשך הגישה האם תביעת מזונות עבור שלושת ילדיהם הקטינים, שאחד מהם בגר במהלך ההליך. האישה טענה כי הכנסתה החודשית מסתכמת ב-3,000 עד 5,000 שקל בלבד, בעוד בעלה לשעבר מפעיל מספרה מצליחה ומשתכר 60-50 אלף שקל בחודש, שחלקם לא מדווחים לרשויות המס.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מנגד טען האב כי הוא עובד לבדו במספרה, והכנסותיו נפגעו בעקבות מגפת הקורונה והתחרות בענף. לדבריו, הכנסתו החודשית לפני מס עומדת על 7,808 שקל בלבד. הוא אף האשים את האישה בהסתרת הכנסות מעבודתה.

כדי לבסס את טענותיה הציגה האם דו"ח של חוקר פרטי שעקב אחר תנועת המבקרים במספרת האב במשך שבעה ימים רצופים בספטמבר 2022. במהלך המעקב נצפו כ-290 כניסות לעסק. בנטרול יום עבודה קצר במיוחד, עמד הממוצע על כ-47 מבקרים ביום.

השופט ממן קבע כי אף שלא ניתן להניח שכל המבקרים במספרה היו לקוחות משלמים, הרי שסביר כי רובם הגיעו לקבל שירות. בחישוב שמרני של 40 לקוחות ביום, המשלמים 60 שקל בלבד לתספורת, העריך את היקף ההכנסות ב-60 אלף שקל בחודש לפחות.

ממצאי החוקר הצטרפו לחוות דעת מומחה בית המשפט, שמצא פער של כ-744 אלף שקל בין הכנסות האב המדווחות לרשויות המס בשנים 2019 עד 2021, לבין הסכומים שהופקדו בחשבונו. בנוסף התברר כי במסגרת הליך הוצאה לפועל הצהיר האב על הוצאות חודשיות של כ-27,300 שקל, סכום שאינו מתיישב עם הכנסתו הנטענת.

גרסת האב ביחס להכנסותיו נמצאה בלתי מהימנה. הסכום הועמד על 50 אלף שקל נטו בחודש, לאחר ניכוי הוצאות העסק. מנגד, גם גרסת האם לא התקבלה במלואה, וכושר השתכרותה הועמד על 6,444 שקל בחודש.

בפסיקת המזונות הובאה בחשבון גם העובדה שהאב לא מקיים זמני שהות עם שניים מילדיו, ומתנגד לחלוקה שוויונית של זמני השהות עם בתו הצעירה. בשל הנטל העודף המוטל על האם, הוסיף השופט 200 שקל למזונות הבת המתבגרת ו-500 שקל למזונות הצעירה.

בסופו של דבר חויב האב לשלם מזונות חודשיים של 1,900 שקל עבור הבן שבגר במהלך ההליך, לתקופת זכאותו, 2,100 שקל עבור הבת הגדולה ו-2,400 שקל עבור הצעירה. בנוסף חויב לשלם 1,000 שקל מדור לכל אחת מהבנות, ולשאת ב-80% מהוצאות החינוך והרפואה. החיוב יחול רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, בניכוי המזונות הזמניים ששולמו. כנגד האב נפסקו הוצאות משפט בסך 25 אלף שקל.