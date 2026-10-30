האוצר יאריך את ההנחה על הבנזין, אבל מקטין אותה בחצי. לפי תזכיר צו שפרסם משרד האוצר, ההפחתה במס הקנייה על בנזין, שאמורה לפקוע ב-5 בנובמבר, תוחלף בהפחתה חדשה וקטנה יותר. יש לציין כי השר בצלאל סמוטריץ' צריך עוד לחתום על הצו, אבל לא נראה שהוא יתנגד אליו.
ההפחתה החדשה תוזיל את מחיר הבנזין בתחנות הדלק בחצי שקל לליטר, לעומת שקל לליטר בהפחתה הנוכחית. כלומר, מחירו שיעודכן במוצ"ש בחצות ל-7.35 שקל לליטר, יעלה ל-7.85 שקל החל מהלילה שבין רביעי לחמישי.
ההפחתה הנוכחית במס הבלו מגיעה על רקע עליית מחירי הבנזין בתקופה האחרונה, והוזילה את הבנזין ואת הבנזין המהול במתנול בשקל לליטר. בלי צעד נוסף, מחיר הבנזין היה מגיע ב-5 בנובמבר לשיא כל הזמנים - 8.35 שקל לליטר.
באוצר מסבירים כי בנובמבר צפויה ירידה מתונה יחסית במחירי הדלק, "אולם ללא התערבות נוספת במס הקנייה, לא יתאפשר שימור של רמת מחירים הקרובה לזו שחלה בתקופה האחרונה". לכן, לפי התזכיר, ההפחתה החדשה נועדה "להפחית את מחיר הבנזין ולשמר את רמת מחירו קרובה לזו שחלה בתקופה האחרונה".
ההנחה הזו עולה לקופת המדינה לא מעט. לפי התזכיר, אובדן הכנסות המדינה ממסים בעקבות ההפחתה החדשה במס הקנייה ובבלו צפוי להגיע ל-136 מיליון שקל. הסכום הזה מתווסף לאובדן ההכנסות מהצווים הקודמים: 175 מיליון שקל בהוראת השעה השנייה ו-282 מיליון שקל בצו שקדם לה. בסך הכול, ההפחתות של שלושת החודשים האחרונים יעלו למדינה 593 מיליון שקל.