האוצר יאריך את ההנחה על הבנזין, אבל מקטין אותה בחצי. לפי תזכיר צו שפרסם משרד האוצר, ההפחתה במס הקנייה על בנזין, שאמורה לפקוע ב-5 בנובמבר, תוחלף בהפחתה חדשה וקטנה יותר. יש לציין כי השר בצלאל סמוטריץ' צריך עוד לחתום על הצו, אבל לא נראה שהוא יתנגד אליו.