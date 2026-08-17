בית המשפט למשפחה בתל אביב דחה לאחרונה אישה הנמצאת בהליכי גירושים אחרי נישואים של יותר מארבעה עשורים, שדרשה לקבל 80% מהרכוש המשפחתי.

בני הזוג נישאו ב-1977 וניהלו אורח חיים חרדי. באפריל 2023 הורחק הבעל מהדירה בידי המשטרה ולא שב אליה. בקשה שהגישה האישה לצו הגנה נדחתה בהמשך, תוך התייחסות לניסיון להשיג יתרון פסול.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בתביעה שהגיש ביקש הבעל לאזן את הרכוש שנצבר במהלך הנישואים, למכור את הדירה ולחייב את אשתו בדמי שימוש. הוא טען שהיה המפרנס היחיד, בעוד היא הייתה עקרת בית. הוא ביקש גם להחריג מהאיזון ירושה בסך יותר ממיליון שקל שקיבל מאימו.

מנגד ביקשה האישה לבצע חלוקה בלתי שוויונית. לדבריה, בעלה הוא "מכונה לייצור כסף" שמרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש מעסק משגשג, בעוד היא חסרת יכולת קיום. כמו כן, הוסיפה, הוא הבריח כספים ונכסים, הסתיר הכנסות וניהל רומן שמומן מכספי משק הבית.

האישה תיארה אלימות מילולית, נפשית ופיזית מתמשכת מצד בן זוגה. לדבריה, הוא הפעיל כלפיה גם אלימות כלכלית, שלט בתקציב המשפחה והשתלט על קצבת הזקנה והבטחת ההכנסה שלה.

מומחה שמינה בית המשפט קבע כי רווחי העסק של הבעל בשנים 2020–2022 היו נמוכים מ-100 אלף שקל בשנה. בשל גילו (כ-70), אופי הענף והלקוחות המזדמנים, לא יוחס לעסק מוניטין. שווי דירת המגורים הוערך ב-2.5 מיליון שקל, ודמי השימוש הראויים בה ב-6,050 שקל לחודש.

צילום: אור שושן

השופטת לורן אקוקה קבעה שהאישה לא הצביעה על ויתור שעשתה במהלך הנישואים כדי לאפשר לבעלה להתפתח מקצועית על חשבונה. הישארותה בבית, נפסק, הייתה בחירה אישית שאינה מצדיקה חלוקה בלתי שוויונית.

בנוסף, האישה לא הציגה ראיות להכנסות מעבר לאלה שעליהן דיווח בעלה, וגם הטענה לאלימות כלכלית נדחתה. נקבע כי בקיאותה בנכסים, בחשבונות ובזכויות אינה מתיישבת עם טענתה שמודרה מההתנהלות הכלכלית.

עוד נקבע כי האישה ביקשה לנכס לעצמה רכוש שאינו בר-איזון, ובהם כספי ירושה, כדי להעבירו לילדים. לדברי השופטת, דרישתה הייתה מרוקנת את הבעל מכל הנכסים המשותפים ומביאה בפועל לחלוקה של 100% לטובתה.

בסופו של דבר הורתה השופטת על עריכת התמחרות בין הצדדים, ואם זו לא תושלם בתוך 45 ימים – הדירה תימכר בשוק החופשי. התמורה תחולק שווה בשווה.

האישה חויבה במחצית מדמי השימוש, 3,025 שקל לחודש, מ-18 באפריל 2023 ועד לפינוי בפועל, וכן בהוצאות של 35 אלף שקל. גביית דמי השימוש הותנתה בהשלמת האגרה בידי הבעל.