עיריית חיפה מחפשת יזמים ומשקיעים שיקדמו פרויקטים חדשים בעיר בהיקפים שעשויים להגיע למאות מיליוני שקלים. החברה הכלכלית לחיפה, הזרוע היזמית של העירייה, פרסמה פנייה לקבלת מידע (RFI), במסגרתה היא מזמינה חברות, יזמים, קרנות ומשקיעים מישראל ומחו"ל להציע מיזמים ושיתופי פעולה בתחומי הנדל"ן, האנרגיה, התשתיות, התיירות והטכנולוגיה הביטחונית (דיפנס-טק).

המטרה היא לאתר פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי ותעסוקתי שניתן יהיה להתחיל לקדם במהלך שנת 2027. על פי הודעת החברה הכלכלית, במסגרת המהלך תיבחן גם אפשרות להשתתפות כספית במיזמים שיימצאו מתאימים, לצד סיוע בקידומם וחיבור לשותפים עסקיים. בחברה מדגישים כי מדובר בשלב ראשוני של איסוף מידע מהשוק, ולא במכרז או בהתחייבות להשקעה או להתקשרות עם יזמים.

פארק התעשיה מת"ם בחיפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

החברה הכלכלית לחיפה מנהלת נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ותקציבה הכולל לשנת 2026 עומד על כ-160 מיליון שקל. בין היתר, היא שותפה בפארק מת"ם ובפארק המדע וההייטק בעיר, ובאמצעות חברות הבת שלה פועלת גם בתחומי היזמות הטכנולוגית, ההשקעות, הספורט וניהול פרויקטים עירוניים.

במסגרת הפנייה מבקשת החברה לאתר מיזמים בשלים, הכוללים מודל עסקי ברור ויכולת ביצוע. היזמים שיגישו הצעות יידרשו להציג תוכנית יישום ראשונית, תקציב ומקורות מימון, לוחות זמנים, ניסיון רלוונטי ומודל מוצע לשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית. כמו כן, עליהם לפרט מהו התפקיד שהם מבקשים מהחברה למלא ומה היקף השתתפותה הנדרש.

לדברי רני בנדר, יו"ר החברה הכלכלית לחיפה, "החברה הכלכלית מניעה הזדמנויות עסקיות חדשות ברמה המקומית והבינלאומית להרחבת הפעילות הכלכלית בחיפה. אנו נסייע ליזמים ולמשקיעים לפתח מודלים עסקיים חדשים בתחומי הליבה של העיר. אנו שואפים לפתח מיזמים בהיקפים של עשרות עד מאות מיליוני ש"ח כאשר אנו נהיה שותפים בהשקעת הון ובסיוע פרקטי שיקדמו את הכלכלה בחיפה ולמען תושביה".

חנן מרקוביץ, מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה, ציין כי "החברה פועלת באופן יזום מול השוק כדי לאתר חברות, יזמים ומשקיעים עם מיזמים שיכולים לייצר בחיפה תעסוקה איכותית, השקעות והכנסות. אנחנו יוצאים לשוק, מאתרים הזדמנויות ומחברים אותן ליכולות, לנכסים ולשותפים שלנו. אנחנו מזמינים יזמים להביא מיזם בשל, מודל כלכלי ויכולת ביצוע, ונבחן כיצד החברה הכלכלית יכולה להשתלב ולסייע להפוך אותו לפעילות ממשית בחיפה".