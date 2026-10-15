בעלי עסקים משפחתיים נוטים לעיתים לדחות את הדיון בהעברתם לדור הבא. העסק מצליח, המייסד פעיל, הילדים עדיין מגבשים את דרכם, והדיון לגבי העתיד נתפס כעניין שיכול לחכות. אלא שמחקרים שנערכו בישראל מצביעים על אפשרות מטרידה: היעדר תכנון של העברה בין-דורית עלול להשפיע על החלטות עסקיות עוד הרבה לפני שהמייסד פורש.

מחקר שפרסם בשנת 2026 פרופ' איל קמחי מהאוניברסיטה העברית, העוסק בהמשכיות משקים משפחתיים במושבים, מציג קשר בין קיומו של דור ממשיך לבין השקעות, הרחבת פעילות והמשך קיומו של העסק. המחקר סוקר ממצאים אמפיריים שלפיהם משקים שהועברו לדור הבא הגדילו את היקף פעילותם באופן משמעותי.

אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

במחקר ישראלי מוקדם, שהשווה משקים בין השנים 1971 ל-1988, נמצא כי אלה שעברו לדור ממשיך יותר מהכפילו את גודלם, בעוד משקים שלא הועברו גדלו בכ-15% בלבד בממוצע. גם בענף הרפתות נמצא קשר בין קיומו של יורש מיועד לבין נכונות להשקיע, להרחיב את הייצור ולהמשיך בפעילות.

מדוע זה קורה?

אחד ההסברים הוא אופק התכנון. בעל עסק המתקרב לגיל פרישה, ואינו יודע מי ימשיך את דרכו, עלול להסס לפני השקעה משמעותית בציוד, בטכנולוגיה, במבנים או בהתרחבות לשווקים חדשים.

מנגד, כאשר ברור שיש דור ממשיך, מתאפשר תכנון לטווח ארוך. הדור הצעיר יכול לרכוש ניסיון, להשתלב בהחלטות, לפתח תחומי פעילות ולהיערך בהדרגה לקבלת אחריות.

אלא שהחלטה על זהות היורש לא מספיקה. יש להסדיר גם את סמכויותיו, את לוח הזמנים להעברת הניהול, את מעמדו של המייסד בתקופת המעבר ואת זכויותיהם של בני המשפחה שלא ישתלבו בעסק.

כאן מתעוררת אחת הסוגיות הרגישות ביותר: ההבחנה בין שוויון לבין הוגנות. לא כל ילד מתאים או מעוניין לנהל עסק משפחתי. לעיתים אחד הילדים הקדיש לעסק שנים רבות, בעוד אחיו פיתחו קריירות אחרות. חלוקה שווה של הבעלות אינה מבטיחה ניהול יעיל, והעברת השליטה לילד אחד ללא התייחסות לאחרים עלולה ליצור תחושת קיפוח.

תכנון אחראי צריך לשלב בין טובת העסק, רצון ההורים, יכולות הדור הבא וזכויות בני המשפחה. חשוב לזכור שהמחקרים נערכו במשקים חקלאיים, שבהם קיימים מאפיינים ייחודיים, ואין להסיק מהם שכל עסק משפחתי שימנה יורש בהכרח יצמח. עם זאת, הם מספקים בסיס חשוב להבנת הקשר בין ודאות בנוגע להמשכיות לבין החלטות השקעה.

תכנון העברה בין-דורית לא צריך להתחיל ביום שבו המייסד מבקש לפרוש. הוא צריך להתחיל כאשר העסק עדיין פעיל, צומח ומסוגל לבחור את עתידו. משום שהשאלה אינה רק מי יקבל את העסק מחר, אלא אילו החלטות עסקיות מתקבלות – או אינן מתקבלות – כבר היום.