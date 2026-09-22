התוצאה עלולה להיות שהבית בקולומביה יחולק בין שני הילדים, בניגוד לרצונו של האב. מצב כזה עלול לגרום נזק ליורשים ואף להוביל לתביעה נגד עורך הדין או הנוטריון שערך את הצוואה. בדיקת הדין הזר כבר בשלב עריכת הצוואה עשויה למנוע חלוקה בלתי צפויה של הרכוש וסכסוכים בין היורשים.