באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי דין אתי חסן ביקש החייב להסדיר את חובותיו בתשלום כולל של 30 אלף שקל, בתשלומים חודשיים של 600 שקל. בבקשה הודגשו מצבו הבריאותי, הקושי שלו לעבוד והעובדה שהוא מתקיים מקצבת נכות.

באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי דין אתי חסן ביקש החייב להסדיר את חובותיו בתשלום כולל של 30 אלף שקל, בתשלומים חודשיים של 600 שקל. בבקשה הודגשו מצבו הבריאותי, הקושי שלו לעבוד והעובדה שהוא מתקיים מקצבת נכות.

באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי דין אתי חסן ביקש החייב להסדיר את חובותיו בתשלום כולל של 30 אלף שקל, בתשלומים חודשיים של 600 שקל. בבקשה הודגשו מצבו הבריאותי, הקושי שלו לעבוד והעובדה שהוא מתקיים מקצבת נכות.