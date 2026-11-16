לשכת ההוצאה לפועל בחיפה אישרה לאחרונה הסדר תשלומים לאדם שהתמודד עם חובות, קשיים כלכליים ובעיות נפשיות. הרשם שאדי ג'ובראן קבע שהוא ישלם 30 אלף שקל ב-50 תשלומים חודשיים של 600 שקל, והורה על ביטול ההגבלות בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה.
החייב סיפר שהסתבך כלכלית לאחר שנטל הלוואה בסך 20 אלף שקל. לדבריו, בעבר עבד כשליח בוולט, עד שעבר תאונת דרכים קשה ובהמשך הידרדר מצבו הנפשי. הוא תיאר אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, טיפול תרופתי ממושך וקושי להשתלב מחדש בשוק העבודה. לטענתו, גם כשניסה לעבוד, לעיתים לא הצליח להתמיד בשל מצבו הבריאותי.
בינתיים החובות המשיכו לתפוח. הוא סיפר שההלוואה המקורית גדלה לכ-70 אלף שקל, ובנוסף נותר חוב של כ-6,000 שקל לחברת אשראי חוץ-בנקאית.
החייב סיפר שהוא מתגורר בבית הוריו, אינו עובד ומתקיים מקצבת נכות בסך 4,653 שקל בחודש. לדבריו, הוא נדרש להוצאות של כ-2,000 שקל בחודש עבור תרופות שאינן מתאימות לו ונאלץ להחליפן. לצד הקשיים הכלכליים, הוא תיאר מצוקה נפשית מתמשכת ותחושת חוסר אונים לנוכח החובות שהצטברו.
באמצעות באי כוחו ממשרד עורכי דין אתי חסן ביקש החייב להסדיר את חובותיו בתשלום כולל של 30 אלף שקל, בתשלומים חודשיים של 600 שקל. בבקשה הודגשו מצבו הבריאותי, הקושי שלו לעבוד והעובדה שהוא מתקיים מקצבת נכות.
הרשם ג'ובראן קיבל את ההצעה ואישר את הסדר התשלומים. בהחלטתו הורה כי החייב ישלם את הסכום ב-50 תשלומים חודשיים שווים. בנוסף הוא הורה על ביטול ההגבלות שהוטלו על החייב מכוח סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, ובכלל זה ההגבלה על יציאה מהארץ, בכפוף לתשלום של 50% מערך ההסדר. הרשם הבהיר כי אם החייב לא יעמוד בהסדר, ניתן יהיה לבטל את ההקלות ולחדש את הליכי הגבייה.
• לקריאת ההחלטה - לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ החייב: עו"ד אתי חסן • ynet הוא שותף באתר פסקדין