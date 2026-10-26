אלביט זכתה בחוזים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק עבור פתרונות איסוף מודיעין ותצפית מהאוויר, הכוללים גם סימון מטרות ותצוגה מתקדמת לטייס ומבוססים על עיבוד תמונות באמצעות בינה מלאכותית. החוזים יבוצעו על פני תקופה של עד 5 שנים.

אלביט זכתה בחוזים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק עבור פתרונות איסוף מודיעין ותצפית מהאוויר, הכוללים גם סימון מטרות ותצוגה מתקדמת לטייס ומבוססים על עיבוד תמונות באמצעות בינה מלאכותית. החוזים יבוצעו על פני תקופה של עד 5 שנים.

אלביט זכתה בחוזים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק עבור פתרונות איסוף מודיעין ותצפית מהאוויר, הכוללים גם סימון מטרות ותצוגה מתקדמת לטייס ומבוססים על עיבוד תמונות באמצעות בינה מלאכותית. החוזים יבוצעו על פני תקופה של עד 5 שנים.