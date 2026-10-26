אלביט זכתה בחוזים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק עבור פתרונות איסוף מודיעין ותצפית מהאוויר, הכוללים גם סימון מטרות ותצוגה מתקדמת לטייס ומבוססים על עיבוד תמונות באמצעות בינה מלאכותית. החוזים יבוצעו על פני תקופה של עד 5 שנים.
מערכת התצפית החדשה ניתנת להרכבה על מגוון פלטפורמות, כולל מל"טים, מסוקים, ספינות או רכבי שטח. המוצר מאפשר תצפיות ביום ובלילה.
מאלביט נמסר כי מדובר בעסקה הגדולה הראשונה למוצר חדש של אלביט. לדבריהם, החברה זכתה במכרז שבו התמודדו חברות בינלאומיות וישראליות. לשאלה אם הניסיון הקרבי הישראלי, שנצבר בכמעט שלוש שנות מלחמה, סייע לחברה, ענו בחברה כי "הניסיון המלחמתי הישראלי משפיע כמעט בכל דבר, כמעט עם כל מי שאנחנו מדברים איתו, גם עם כאלה שלא ממש אוהבים את ישראל בטלוויזיה. ברמה העסקית, אנחנו כל הזמן נלחמים וצוברים ניסיון במערכות שלנו. אנחנו מבינים מצוין מה נחוץ בשדה הקרב המודרני כדי לתת מענה מבצעי. אנחנו מזהים ביקוש אמיתי ל-SPECTRO-12, השקענו כסף רב במו"פ כדי לפתח אותו, והעסקה הנוכחית רק מוכיחה שהוא מאוד רלוונטי לשוק".
אריה צ'רנוברוב, סמנכ"ל בכיר למערכות אלקטרו-אופטיקה בחטיבת מודיעין ולוחמה אלקטרונית, אמר ל-ynet: "מדובר במוצר תצפית חדש ממשפחת ספקטרו – מערכת עם יכולת ראייה ביום ובלילה ויכולת סימון מטרות, גם לטווחים ארוכים, בלייזר, ויכולת לזהות ולעקוב אחר מטרות גם בתנאי מזג אוויר קשים וסביבת מבצע מורכבת. החידוש הוא שעד היום המערכות היו גדולות וכבדות יותר, וכעת, באמצעות טכנולוגיות חדשות, התאפשר להקטינן, כך שניתן לשאת אותן על גבי מל"טים ומסוקים בלי לפגוע באיכות הרזולוציה ובביצועים".
בשבוע שעבר הודיעה החברה על חוזה חדש בהיקף של 235 מיליון דולר לאספקת טילים ומשגרי פולס למדינה אירופית. בצלאל מכליס, נשיא אלביט, אמר: "הפתרונות האוויריים של אלביט משלבים טכנולוגיות מתקדמות עם ניסיון מבצעי נרחב במגוון משימות אוויריות".