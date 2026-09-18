עיריית אשקלון תשלם יותר ממיליון שקל לבת 26 שנפלה לבור שכוסה בענפי דקל – כך קבע לאחרונה בית משפט השלום בהרצליה. השופטת חן מאירוביץ פסקה שהיה על הרשות המקומית לכל הפחות לתחם את הבור, כפי שעשתה לאחר התאונה.

האירוע התרחש באוקטובר 2019, ימים ספורים לאחר חג שמחת תורה. בתביעה שהגישה באמצעות עו"ד גיא ורט סיפרה הצעירה שיצאה בשעת ערב לזרוק אשפה והחליקה על ענפי דקל שנותרו על הארץ מחג הסוכות. היא מעדה לבור שכיסו, סובבה את רגלה השמאלית, הוטחה על גבה התחתון וישבנה ושברה את הקרסול.

אילוסטרציה ( אילוס: shutterstock )

בבית המשפט היא שיחזרה: "אני זוכרת את רעש שבירת העצם עד היום, זה מהדהד לי באוזניים, כמו מקל שנשבר". התאונה התרחשה יומיים לפני שהייתה אמורה להתגייס לצה"ל, אבל בשל מצבה הוחלט לפטור אותה מגיוס. עיקר טענתה היה שעיריית אשקלון התרשלה בתחזוקת הרחוב, ועל כן מוטלת עליה האחריות לפצותה. מומחה מטעם בית המשפט קבע לצעירה נכות צמיתה של 28% בשל התאונה.

מנגד טענה העירייה באמצעות עו"ד זיו פרינץ שהתאונה כלל לא הוכחה, וכי גם בהנחה שאכן קרתה – היא נגרמה עקב אשמתה הבלעדית של הצעירה. נטען שהיה עליה "לצעוד באופן צדדי, ולא לפסוע על גבי ענפי הדקל". בנוסף הוגשו הודעות צד שלישי נגד גורמים האמונים על תחזוקת השטחים הציבוריים.

אבל השופטת מאירוביץ קיבלה את גרסת התובעת וקבעה שהעירייה התרשלה בתחזוקת המקום. נפסק כי הרשות המקומית אחראית באופן בלעדי לקרות האירוע, וכי מטעם זה על הודעות הצד השלישי שהגישה להידחות, זאת לצד אשם תורם שהוכר ביחס לצעירה.

"הוכח בפניי כי במקום התאונה היה בור גדול שבמקור שימש לצורך פח מוטמן, וחרף הוצאת הפח הבור לא נאטם ונותר כמפגע, עליו הושלכו ענפי דקל שתושבי הרחוב פינו מבתיהם במועדים אלה, שהיו לאחר חג הסוכות", נכתב בפסק הדין.

השופטת התרשמה מ"הזנחה רבתי של המקום", וקיבלה את טענת הצעירה כי לא יכלה להבחין בבור נוכח הענפים שהיו עליו והחשיכה שנוצרה עקב כשל בתאורה.

היא הבהירה שהעירייה יכולה הייתה בקלות למנוע את התאונה, אם רק הייתה מכסה את הבור באדמה, או לכל הפחות מתחמת אותו בקונוסים. מאחר שלא עשתה זאת, הרי שהיא חבה כלפי הצעירה ברשלנות, ועליה לפצותה בשל נזקיה. עם זאת נקבע אשם תורם של התובעת בשיעור 15%, בנימוק שהיה עליה "לגשש את דרכה ולפסוע במתינות" על רקע העלטה ששררה.

סיכום ראשי הנזק השונים – הפסדי השתכרות, עזרת הזולת, הוצאות רפואיות וכאב וסבל – הועמד בתחילה על 949,522 שקל, ואולם לבקשת התובעת בהמשך תוקן פסק הדין בשל טעות סופר ונוספו לפיצוי עוד 50 אלף שקל. לאחר ניכוי האשם התורם נקבע שעל העירייה והמבטחת שלה, "מגדל", לשלם לצעירה 849,594 שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד של 200 אלף שקל והוצאות משפט.