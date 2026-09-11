בית משפט השלום בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעה נזיקית שהגישה אישה שנפלה במהלך קניות בסניף "שופרסל דיל" בעיר. השופט ירון גולן קבע שהרשת אחראית בלעדית לתאונה, וחייב אותה בפיצוי של כ-170 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד והוצאות של כ-40 אלף שקל.

ביוני 2018 ערכה האישה (56) קניות בסניף בשדרות הערים התאומות בבאר שבע. לטענתה, במהלך שהותה במחלקת חומרי הניקיון היא החליקה בשל "נוזל ניקיון או סבון" שהיה על הרצפה ונחבלה ביד ימין. היא נאלצה לעבור שחזור וקיבוע בגבס, ובהמשך אובחנה אצלה "תסמונת הכאב האזורי המורכב" (CRPS).

ארכיון ( צילום: אביהו שפירא )

האישה, העובדת כמזכירה במשרד עורכי דין, טענה בתביעתה שהאחריות לתאונה רובצת על שופרסל כמחזיקת המקום, שנדרשה לשמור על רצפה נקייה ובטוחה. היא העמידה את נזקיה על כ-393 אלף שקל.

בתחילה הכחישה שופרסל את עצם התרחשות התאונה ואת קיומו של מפגע. לחלופין טענה שהאחריות מוטלת על חברת הניקיון שפעלה בסניף מכוח הסכם עמה. עוד נטען שהתובעת ראתה שמתבצעות עבודות ניקיון ובכל זאת בחרה לעבור במקום. לסיכום ציינה שנכותה לא פוגעת בתפקודה או בכושר השתכרותה.

אבל השופט גולן קיבל את גרסת הלקוחה, בין היתר על סמך עדותה, עדות אחותה ומסמך רפואי של בית החולים סורוקה מיום האירוע, שבו נכתב כי היא "החליקה על סבון בשופרסל בשכונת רמות".

לחובת הרשת נזקפה גם העובדה שלא הציגה את סרטוני מצלמות האבטחה ואת דו"ח האירוע, ואף לא הביאה לעדות את מנהלת הסניף או עובד אחר מטעמה, בניסיון להפריך את גרסת התביעה.

בפסק הדין צוין שלשופרסל חובת זהירות ברורה כלפי לקוחותיה, וכי היא יכולה הייתה לצפות סיכוני החלקה כתוצאה מנוזלים - בפרט באזור מדפי חומרי הניקוי. השופט דחה את ניסיונה להטיל את האחריות על חברת הניקיון, מאחר שלא הוכח כי עובדיה יצרו את המפגע או התרשלו בטיפול בו. הוא הדגיש שההסכם בין שופרסל לבין חברת הניקיון לא הפך את האחרונה לאחראית לכל מפגע בסניף.

לצד זאת הוא הכיר בכך שגם לתובעת עצמה יש אחריות מסוימת לפציעתה. לדבריו היא הכירה היטב את המרכול, "שידוע שהוא אינו אזור סטרילי", ולכן יכולה הייתה להישמר יותר מפני סכנות החלקה. ואולם במכלול הדברים נקבעה רשלנותה התורמת לשיעור מינורי ביותר, של 5% בלבד.

על רקע 14.5% נכות רפואית ו-11.8% נכות תפקודית שהוכרו לתובעת בגין האירוע, פסק השופט לטובתה 170,201 שקל בגין נזקיה, בתוספת שכר טרחת עו"ד והוצאות של 39,184 שקל. הודעת הצד השלישי נגד חברת הניקיון נדחתה, ושופרסל חויבה לשלם לה הוצאות בסך 15 אלף שקל.