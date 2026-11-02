אזרחים רבים שבחרו למגן את בתיהם בשעת חירום באמצעות מסלול החירום המואץ זכו לאחרונה לבשורה מעודדת. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נאלצה לבטל דרישת תשלום בסך של כ-71,500 שקל שדרשה מחבר קיבוץ נען בגין תוספת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) לביתו.

הפרשה החלה לאחר שחבר הקיבוץ השלים את בניית הממ"ד בביתו בקיבוץ במסלול הפטור מהיתר בנייה. מסלול זה, שהוסדר בתקנות התכנון והבנייה ובהוראות שעה מיוחדות שנכנסו לתוקף בשלהי שנת 2023 על רקע המצב הביטחוני שלאחר ה-7 באוקטובר, נועד לאפשר לאזרחים להקים מרחבים מוגנים בבתיהם במהירות, תוך עקיפת התהליך הבירוקרטי ובמטרה לפטור מתשלומים שונים בגין קבלת ההיתר.

בניית ממ"ד. אילוסטרציה ( צילום: נחום סגל )

חבר הקיבוץ השלים את המלאכה כדין, כולל אישורי פיקוד העורף, בדיקות בטונים, אטימות ותקנים מחמירים. אולם, השמחה על המיגון המהיר נתקלה להפתעתו בדרישת תשלום.

ביולי האחרון, עם אישור עסקת שיוך הדירות וחתימת הסכם החכירה בקיבוץ, הנפיקה רמ"י שובר תשלום בסך כולל של מעל 214 אלף שקל. מתוך סכום זה, כ-124 אלף שקל הוגדרו כדמי היוון, וכ-90 אלף שקל נוספים נדרשו כדמי היתר ושימוש בגין תוספות בנייה. דמי ההיתר כללו כ-71,500 שקל כנגד תוספת הממ"ד הביתי.

בעקבות זאת עו"ד שלומי סהר, מומחה לדיני תכנון ובנייה ממשרד גרשטיין סהר ושות', הגיש מטעם חבר הקיבוץ השגה משפטית לרמ"י. בבסיס ההשגה עמד טיעון משפטי: התבססות ישירה על סעיף בחוק התכנון והבנייה, הקובע במפורש כי הקמת ממ"ד במסלול הפטור אינה טעונה את הסכמת רמ"י. במסגרת ההשגה נטען כי רמ"י נעדרת כל סמכות חוקית לגבות תשלום או דמי היתר בגין הקמת הממ"ד.

"מדובר בדרישת תשלום שניתנה בחוסר סמכות ובניגוד להוראות החוק המפורשות, שנועדו בדיוק להקל על אזרחים למגן את בתיהם בעת מלחמה", נטען בהשגה שהוגשה לרמ"י. בעקבות זאת, נסוגה רמ"י מדרישת התשלום והחזירה את מלוא הסכום שגבתה בגין דמי ההיתר לממ"ד.

עו"ד סהר אמר ל-ynet: "מדובר בהחלטה חשובה, שעשויה לשרת בעלי בתים רבים נוספים לא רק במגזר ההתיישבותי אלא בכל רחבי הארץ - אזרחים שלא היה להם ממ"ד בבתיהם ונדרשים לא פעם לשלם לרמ"י סכומים גבוהים שלא בצדק בגין תוספת בנייה חיונית לפי החוק, כמו מרחב מוגן ביתי".