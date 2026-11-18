דו"ח כספי: אאורה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון ה-3 של 2026. על פי הנתונים, החברה מכרה 854 דירות מתחילת השנה ואף חצתה רף הכנסות של מיליארד שקל ברבעון. החברה מכרה 722 יח״ד בחודשים ינואר עד ספטמבר 2026, ובנוסף 132 יח״ד בחודש וחצי האחרונים. נזכיר כי חלק מהדירות נמכרו במבצע גדול עם מועדון 'חבר'.

נזכיר כי בחודש האחרון חתמה אאורה על הסכם לרכישת חברת בית בכפר, חברה בתחום הדיור המוגן, לפי שווי עסקה של 1.7 מיליארד ש״ח במזומן ובמניות. העסקה צפויה להיות מושלמת ברבעון הראשון של 2027 ומצטרפת לרכישת חברת מגידו. מהחברה נמסר כי "שילוב הפעילויות יוצר מנועי צמיחה משלימים, מרחיב את בסיס הפעילות של אאורה ומבסס את מעמדה".

הדמיית מיזם פינוי בינוי שמקדמת אאורה בנתניה במתחם בן צבי ( הדמיה: קסם הדמיות )

עוד עולה מהדו"ח כי חברת מגידו, החברה שרכשה אאורה, ממשיכה להתרחב. כיום בונה החברה אלפי יח״ד בפרויקטים שהיא יוזמת וכן כקבלן מבצע עבור אאורה. במקביל, חברת אאורה מרכזי מסחר, שבה שותפה חברת הפניקס, פתחה את שני המרכזים המסחריים הראשונים בחדרה ובכפר יונה, ובשנים הבאות צפויה לפתוח כשלושה מרכזים מסחריים חדשים מדי שנה.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2026 חצו את רף שני מיליארד השקלים והסתכמו בכ-2.08 מיליארד שקל – צמיחה של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-405 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-171 מיליון שקל. לצד התוצאות הכספיות, אאורה משווקת ומבצעת כיום 31 פרויקטים בהיקף של 8,298 יח״ד, ובשנה הקרובה צפויה להתחיל בשיווק ובביצוע של 13 פרויקטים חדשים בהיקף של כ-5,337 יח״ד.

צילום: טל שחר