ביום העצמאות של 1990, כשהוד השרון הוכרזה רשמית כעיר, נחנך גם פארק ארבע העונות. ארבע המושבות שמהן צמחה העיר כבר התאחדו שנים קודם לכן, אבל במערב הוד השרון עדיין אפשר לראות משהו מהנוף ההוא. במרחק הליכה מהפארק יש רחובות של בתים נמוכים, שדות ופרדסים. בין הרחובות האלה נבנה היום רובע המייסדים.
כעת קבוצת גבאי משיקה את שלב ב׳ של פרויקט ״רובע המייסדים״. השלב החדש ממשיך את התכנון של הרובע, ששומר על בנייה נמוכה ומקדיש את השטח שבין הבניינים להליכה, למשחק ולשהייה בחוץ.
בנייני בוטיק המשתלבים בזהות המקומית
פרויקט המייסדים משתרע על פני כ־50 דונם בין רחובות המייסדים, המדרגות, נחל ירקון והדסים. בשלב ב׳ מתוכננות 96 דירות בשישה בנייני בוטיק בני שלוש עד ארבע קומות. ובסך הכול מתוכננות ברובע המייסדים 279 דירות בשלושה שלבים שתכננו האדריכלים גידי בר אוריין ומעוז פרייס. גובה הבניינים, נועד להשתלב בקו הבנייה הנמוך של מערב העיר.
לצד הרחובות ההולנדיים, מתוכנן בין הבניינים מרחב פנימי להולכי רגל, ללא תנועת מכוניות. יהיו בו שבילים, פינות ישיבה וגינות עם אזורי משחק. כך, למשל, ילד שיוצא עם קורקינט יוכל להמשיך לאורך השביל בין הבתים, והורה שיוצא עם עגלה יוכל לעצור לשיחה עם שכנים בגינה בדרך הביתה. אלה שימושים יומיומיים שהתכנון מכניס לתוך השכונה, במרחק הליכה קצר מהדירות.
הביקוש לסביבת מגורים כזאת משקף שינוי באופן שבו רוכשים בוחנים פרויקטים חדשים. לצד מספר החדרים, שטח הדירה והמפרט, גדלה החשיבות שמיוחסת לאיכות המרחב הציבורי, למידת הצפיפות ולנגישות לפעילויות יומיומיות. פרויקט המשלב בנייה נמוכה עם שטחים פתוחים מבקש לתת מענה לציפייה הזו, בלי להעמיד את העיר והכפר כשתי חלופות מנוגדות.
העיר נמצאת במרחק הליכה
היתרון של מגורים באווירה כפרית בתוך הוד השרון טמון גם במה שנמצא מחוץ לגבולות הפרויקט. פארק ארבע העונות, שהיה חלק מסיפור הפיכתה של הוד השרון לעיר, היום כבר חלק מהשגרה של האזור.
הקרבה לפארק מוסיפה אפשרויות לפעילות משפחתית ולפנאי, בעוד מרכזי המסחר והשירותים מספקים מענה לצרכים השוטפים. עבור משפחות עובדות, שילוב כזה עשוי להיות משמעותי: ליהנות משקט יחסי בבית, בלי להפוך כל יציאה קצרה לנסיעה ממושכת. במובן הזה המיקום משפיע על האופן שבו מתחיל הבוקר, על הדרך שבה ילדים מבלים אחר הצהריים ועל האפשרות לצאת מהבית בלי לתכנן מראש כל פעילות. שכונה טובה נמדדת גם ברגעים הקטנים האלה, שאינם מופיעים במפרט הדירה, אך מלווים את הדיירים מדי יום.
לכך מצטרפת הנגישות לצירי תנועה מרכזיים באזור, ובהם כבישים 4, 5 ו־531. כך יכולים הדיירים ליהנות מהמיקום העירוני, גם כאשר שגרת העבודה והלימודים שלהם מתקיימת מחוץ להוד השרון.
שלב ב׳: דירות למגוון סגנונות חיים
תמהיל הדירות כולל דירות 2–5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים. המגוון פונה לקהלים שונים, מזוגות צעירים המחפשים דירה חדשה ועד משפחות ומשפרי דיור המבקשים להתאים את הבית לשלב הבא בחייהם.
דירות הגן מציעות קשר ישיר למרחב הפתוח, ואילו הפנטהאוזים מציעים אפשרות למגורים בקומה העליונה של בניין בוטיק נמוך. לצד ההבדלים בין סוגי הדירות, המכנה המשותף הוא סביבת המגורים: בנייה נמוכה, שטחים ירוקים וקרבה למוקדים העירוניים.
במסגרת ההשקה, מוצעות דירות במחירי פריסייל החל מ־3.2 מיליון שקל, בהתאם למלאי ולתנאי המכירה. המחיר הוא חלק מההצעה, אבל הסיפור המרכזי של הפרויקט נמצא דווקא מחוץ לדלת הדירה.
התמהיל מאפשר לחפש באותה שכונה דירה ראשונה, בית עם חדר נוסף למשפחה שגדלה או דירה קטנה יותר, קרוב לפארק ולמקומות שכבר מכירים בעיר.