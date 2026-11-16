ביום העצמאות של 1990, כשהוד השרון הוכרזה רשמית כעיר, נחנך גם פארק ארבע העונות. ארבע המושבות שמהן צמחה העיר כבר התאחדו שנים קודם לכן, אבל במערב הוד השרון עדיין אפשר לראות משהו מהנוף ההוא. במרחק הליכה מהפארק יש רחובות של בתים נמוכים, שדות ופרדסים. בין הרחובות האלה נבנה היום רובע המייסדים.

ביום העצמאות של 1990, כשהוד השרון הוכרזה רשמית כעיר, נחנך גם פארק ארבע העונות. ארבע המושבות שמהן צמחה העיר כבר התאחדו שנים קודם לכן, אבל במערב הוד השרון עדיין אפשר לראות משהו מהנוף ההוא. במרחק הליכה מהפארק יש רחובות של בתים נמוכים, שדות ופרדסים. בין הרחובות האלה נבנה היום רובע המייסדים.

ביום העצמאות של 1990, כשהוד השרון הוכרזה רשמית כעיר, נחנך גם פארק ארבע העונות. ארבע המושבות שמהן צמחה העיר כבר התאחדו שנים קודם לכן, אבל במערב הוד השרון עדיין אפשר לראות משהו מהנוף ההוא. במרחק הליכה מהפארק יש רחובות של בתים נמוכים, שדות ופרדסים. בין הרחובות האלה נבנה היום רובע המייסדים.

. השלב החדש ממשיך את התכנון של הרובע, ששומר על בנייה נמוכה ומקדיש את השטח שבין הבניינים להליכה, למשחק ולשהייה בחוץ.

. השלב החדש ממשיך את התכנון של הרובע, ששומר על בנייה נמוכה ומקדיש את השטח שבין הבניינים להליכה, למשחק ולשהייה בחוץ.

משתרע על פני כ־50 דונם בין רחובות המייסדים, המדרגות, נחל ירקון והדסים. בשלב ב׳ מתוכננות 96 דירות בשישה בנייני בוטיק בני שלוש עד ארבע קומות. ובסך הכול מתוכננות ברובע המייסדים 279 דירות בשלושה שלבים שתכננו האדריכלים גידי בר אוריין ומעוז פרייס. גובה הבניינים, נועד להשתלב בקו הבנייה הנמוך של מערב העיר.

משתרע על פני כ־50 דונם בין רחובות המייסדים, המדרגות, נחל ירקון והדסים. בשלב ב׳ מתוכננות 96 דירות בשישה בנייני בוטיק בני שלוש עד ארבע קומות. ובסך הכול מתוכננות ברובע המייסדים 279 דירות בשלושה שלבים שתכננו האדריכלים גידי בר אוריין ומעוז פרייס. גובה הבניינים, נועד להשתלב בקו הבנייה הנמוך של מערב העיר.

לצד הרחובות ההולנדיים, מתוכנן בין הבניינים מרחב פנימי להולכי רגל, ללא תנועת מכוניות. יהיו בו שבילים, פינות ישיבה וגינות עם אזורי משחק. כך, למשל, ילד שיוצא עם קורקינט יוכל להמשיך לאורך השביל בין הבתים, והורה שיוצא עם עגלה יוכל לעצור לשיחה עם שכנים בגינה בדרך הביתה. אלה שימושים יומיומיים שהתכנון מכניס לתוך השכונה, במרחק הליכה קצר מהדירות.

לצד הרחובות ההולנדיים, מתוכנן בין הבניינים מרחב פנימי להולכי רגל, ללא תנועת מכוניות. יהיו בו שבילים, פינות ישיבה וגינות עם אזורי משחק. כך, למשל, ילד שיוצא עם קורקינט יוכל להמשיך לאורך השביל בין הבתים, והורה שיוצא עם עגלה יוכל לעצור לשיחה עם שכנים בגינה בדרך הביתה. אלה שימושים יומיומיים שהתכנון מכניס לתוך השכונה, במרחק הליכה קצר מהדירות.

לצד הרחובות ההולנדיים, מתוכנן בין הבניינים מרחב פנימי להולכי רגל, ללא תנועת מכוניות. יהיו בו שבילים, פינות ישיבה וגינות עם אזורי משחק. כך, למשל, ילד שיוצא עם קורקינט יוכל להמשיך לאורך השביל בין הבתים, והורה שיוצא עם עגלה יוכל לעצור לשיחה עם שכנים בגינה בדרך הביתה. אלה שימושים יומיומיים שהתכנון מכניס לתוך השכונה, במרחק הליכה קצר מהדירות.

היתרון של מגורים באווירה כפרית בתוך הוד השרון טמון גם במה שנמצא מחוץ לגבולות הפרויקט. פארק ארבע העונות, שהיה חלק מסיפור הפיכתה של הוד השרון לעיר, היום כבר חלק מהשגרה של האזור.

היתרון של מגורים באווירה כפרית בתוך הוד השרון טמון גם במה שנמצא מחוץ לגבולות הפרויקט. פארק ארבע העונות, שהיה חלק מסיפור הפיכתה של הוד השרון לעיר, היום כבר חלק מהשגרה של האזור.

היתרון של מגורים באווירה כפרית בתוך הוד השרון טמון גם במה שנמצא מחוץ לגבולות הפרויקט. פארק ארבע העונות, שהיה חלק מסיפור הפיכתה של הוד השרון לעיר, היום כבר חלק מהשגרה של האזור.