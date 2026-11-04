גוגל מרחיבה את תוכנית הפרישה מרצון שלה אל מחוץ לארה"ב ולבריטניה. חברת הבת של אלפבית אישרה לסוכנות הידיעות רויטרס כי החל מיוני היא מציעה חבילות פרישה מרצון לחלק מעובדיה בקנדה, בצרפת, בגרמניה, ביפן ובשווייץ, במטרה לבלום את העלייה בהוצאות על רקע ההשקעות הכבדות בבינה מלאכותית. ברויטרס לא הצליחו לברר כמה עובדים קיבלו את ההצעות בסבב האחרון, שלא דווח עד כה.