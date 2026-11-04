גוגל מרחיבה את תוכנית הפרישה מרצון שלה אל מחוץ לארה"ב ולבריטניה. חברת הבת של אלפבית אישרה לסוכנות הידיעות רויטרס כי החל מיוני היא מציעה חבילות פרישה מרצון לחלק מעובדיה בקנדה, בצרפת, בגרמניה, ביפן ובשווייץ, במטרה לבלום את העלייה בהוצאות על רקע ההשקעות הכבדות בבינה מלאכותית. ברויטרס לא הצליחו לברר כמה עובדים קיבלו את ההצעות בסבב האחרון, שלא דווח עד כה.
"ב-2025, חלק מהצוותים שלנו השיקו תוכנית פרישה מרצון עם פיצויים", נמסר מגוגל. "בקיץ האחרון, ביוני, הרחבנו את התוכנית גלובלית לכמה מדינות, כדי לתמוך בעבודה החשובה שלפנינו".
המהלך מגיע על רקע ההוצאות ההולכות וגדלות על AI, שהלחיצו את וול סטריט ופגעו במניית אלפבית. בשבוע שעבר הציעה גם מיקרוסופט פרישה מרצון ל-60 אלף עובדים, כדי לרסן את העלויות. מצבת העובדים של אלפבית גדלה בהתמדה ברבעונים האחרונים, אך החברה מבקשת להעביר משאבים לתחומים שמוגדרים אצלה בעדיפות.
הסבב החדש מגיע אחרי תוכניות פרישה מרצון שהוצעו מאז השנה שעברה לעובדים בחלק מהחטיבות בארה"ב ובבריטניה. בכירי החברה הציגו את התוכנית כאפשרות לעובדים שכבר לא מרגישים מחוברים לקצב או לכיוון של החברה. לפחות במקרה אחד, אחרי הצעות הפרישה מרצון בחטיבה מסוימת הגיע גם סבב פיטורים.
סמנכ"לית הכספים, ענת אשכנזי הישראלית, הדגישה שוב ושוב במצגות הדוחות הרבעוניים כי AI ומחשוב ענן הם תחומי הגיוס המרכזיים של החברה. עובדי גוגל קלאוד ויחידת ה־AI דיפמיינד (DeepMind) לא נכללו בהצעות הפרישה הקודמות, ונראה כי גם ההרחבה הנוכחית ממשיכה באותו דפוס.
בשווייץ, שבה מעסיקה גוגל כ-5,000 עובדים ומפעילה מרכז הנדסי גדול בציריך, התוכנית כללה כמה חטיבות. גוגל הודיעה על החבילות באמצע יוני, השיבה לעובדים שהגישו בקשה עד אמצע יולי, והעובדים החלו לעזוב באוגוסט. מי שקיבל את ההצעה זכה למשכורת חודשית אחת על כל שנת עבודה, עד תקרה של 12 משכורות. לדברי אחד המקורות, לפחות ארבעה עובדים בצוות של כ-50 איש קיבלו את ההצעה.