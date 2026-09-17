רוברט קראפט הוא לא עוד מיליארדר שמחזיק קבוצת ספורט מקצוענית גדולה. הוא בקלות אחד מאנשי העסקים בתחום הספורט בעלי ההשפעה הפוליטית הגדולה ביותר בארה״ב. עם הון אישי המוערך לפי פורבס ב-15.2 מיליארד דולר, קראפט גם רגיל להשיג את מה שהוא רוצה.
בשנים האחרונות הוא מפנה הרבה מאוד מהכוח הזה להגנה על ישראל, וגם כאן בדרך כלל משיג את מה שהוא רוצה. המקרה בו הביא לביטול הופעותיו של הראפר מקלמור כמופע החימום בסיבוב של אד שירן לא רק באצטדיון שבבעלותו אלא בכלל באיצטדיונים בארה״ב - הוא כנראה הדוגמא הרועשת ביותר. כך או אחרת, קראפט (85), בוודאי שלא יהסס להמשיך לעשות זאת, וכל עוד חברו הטוב דונלד טראמפ הוא נשיא ארה״ב, יהיה לו גם גיבוי מהבית הלבן.
קראפט נולד בברוקלין, מסצ'וסטס, למשפחה יהודית דתית, רגע לפי שארה״ב הצטרפה למלחמה העולם השנייה. אביו, הארי קראפט, היה יצרן בגדים ומנהיג קהילתי מקומי, וקיווה שבנו יילך ללמוד רבנות. לילד היו תכניות אחרות. הוא הצטיין בלימודים, סיים תואר ראשון באוניברסיטת קולומביה ותואר שני במינהל עסקים בהרווארד.
אחרי שסיים ללמוד, החל קראפט לעבוד בחברת אריזה שהיתה בבעלות אבי אשתו, וב-1968 ביצע רכישה ממונפת של 50% מהחברה. ארבע שנים אחר כך כבר השיג שליטה מלאה והקים חברה חדשה בשם International Forest Products במטרה לסחור במוצרי נייר שונים ברחבי העולם. האינטואיציה העסקית שלו אמרה לו שההתפתחות בתחומי התחבורה והתקשורת הגלובלית תביא לזינוק דרמטי במסחר הבינלאומי. הוא צדק. החברה שלו הפכה לאחת מאימפריות הנייר הפרטיות הגדולות בארה"ב, וגם הפכה את קראפט לאיש עשיר.
האוהד המושבע שהפך לבעלים
במקום רבנות, תפס משחק הפוטבול את המקום בלבו של קראפט. הוא התאהב בניו אינגלנד פטריוטס הרבה לפני שהיה לו כסף לרכוש אותה. הוא החזיק מנוי שנתי כבר ב-1971 ולא החמיץ משחק, גם כשהקבוצה הייתה באמת איומה ונוראה. הוא חלם לרכוש אותה קודם כל כאוהד, אבל הדרך לשם הייתה מהלך פיננסי אסטרטגי שמדברים עליו בבתי ספר לעסקים.
ב-1985 רכש קראפט אופציה על השטחים והחניונים שהקיפו את אצטדיון הפטריוטס הישן בפוקסבורו, מסצ׳וסטס. בנוסף, הוא קנה מסלול מרוצי סוסים סמוך. כל זה מנע מעשית מבעלי הקבוצה לקיים אירועים באצטדיון – למשל הופעות – בלי אישור שלו. שלוש שנים אחר כך, כאשר בעלי הקבוצה הגיעו לפשיטת רגל, קראפט קנה את האצטדיון עצמו מבית המשפט תמורת 25 מיליון דולר. עם האצטדיון הגיע גם חוזה חכירה ארוך טווח שחייב את הפטריוטס להמשיך לשחק בו עד 2001.
למרות החוזה הקשיח הזה, ניסו ב-1994 בעלי הקבוצה להעביר את הפטריוטס לסט לואיס. קראפט כמובן לא נתן להם ובסופו של דבר לא נותרה להם ברירה והם מכרו לו את הקבוצה תמורת מה שהיה אז סכום שיא של 172 מיליון דולר. קצת יותר מ-30 שנה אחרי, ניו אינגלנד פטריוטס הוא מועדון ששווה 10.6 מיליארד דולר. רק לפני שנה, הוא היה שווה 9 מיליארד. מדובר בנכס כלכלי פנטסטי שמהווה את עיקר הונו של קראפט.
קשרים עמוקים עם ישראל
הקשרים העמוקים של קראפט עם ישראל באים לידי ביטוי גם בתחום הכלכלי והעסקי. Kraft Group, קבוצת העסקים של המשפחה, מחזיקה תיק השקעות הכולל השקעות ישירות ועקיפות בתחומי הטכנולוגיה, הבריאות ומדעי החיים, ובמקביל פעלה לאורך השנים לחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל למסצ'וסטס.
אחד הביטויים הבולטים לכך הוא MassChallenge Israel, מאיץ סטארט-אפים ללא לקיחת מניות, הפועל בירושלים כחלק מהרשת הגלובלית של MassChallenge, שנוסדה בבוסטון. משפחת קראפט תומכת ב־MassChallenge וב-MassChallenge Israel מאז 2014, ותרמה לתוכנית יותר מ-1.2 מיליון דולר.
המעורבות של קראפט בניסיון לייצר תרבות פוטבול בישראל גדולה אף יותר. לפי Kraft Group, היא השקיעה כ-20 מיליון דולר בפיתוח מתקנים וקידום הפוטבול בארץ. בין הפרויקטים הבולטים נמצא קמפוס קראפט בירושלים, שנחנך ב-2017 וכולל את מגרש הפוטבול הראשון בישראל בגודל מלא.
קראפט התחתן ב-1963 עם מיירה היט, בתו של איש העסקים ג'ייקוב היט. לזוג נולדו ארבעה בנים. אחד מהם, ג'ונתן קראפט, משמש כיום כנשיא חברת האחזקות המשפחתית. מיירה נפטרה ב-2011 ממחלת הסרטן. ב-2019 נעצר קראפט והואשם בשני סעיפים של שידול לזנות, אחרי שתועד במצלמות נסתרות של המשטרה כשהוא מקבל שירותי מין בתשלום בספא בעיר ג‘ופיטר שבפלורידה. כעבור שנה בוטלו האישומים אחרי שבית משפט קבע כי המשטרה התקינה את המצלמות הנסתרות בתוך חדרי העיסוי באופן לא חוקי ותוך פגיעה בזכויות הפרט.
ב-2022, בגיל 81, נישא קראפט בשנית, לד"ר דנה בלומברג. היא הייתה אז בת 47. בחתונה בניו יורק הופיעו אלטון ג׳ון, ג׳ון בון ג׳ובי, ו-אד שירן.
חברת האחזקות של קראפט, The Kraft Group, מחזיקה גם ב־New England Revolution, קבוצת כדורגל מליגת ה־MLS. קראפט היה אחד משלושת המשקיעים המרכזיים שהקימו את ה־MLS, וב־1995 הקים את ה־Revolution כאחת מקבוצות הליגה המקוריות. כיום מוערך שווי הקבוצה בכ־540 מיליון דולר, לפי Forbes.
קראפט מחזיק גם ב־Gillette Stadium, האצטדיון שבו משחקות הפטריוטס וה־Revolution. האצטדיון אירח שבעה משחקים במונדיאל 2026, כולל רבע הגמר בין צרפת למרוקו. סביבו פיתחה Kraft Group את Patriot Place, קומפלקס מסחרי ובידורי הכולל חנויות, מסעדות ומלונות. בג׳ילט אמורה להתקיים ההופעה של אד שירן ש-קראפט כפה את סילוקו של מקלמור כתנאי לקיומה.
קראפט עדיין מחזיק את חברת מוצרי הנייר איתה התחיל את הדרך, שנחשבת לאחת הגדולות בתחומה. דרך חברת האחזקות שלו, קראפט הוא מחזיק גם בפורטפוליו ענקי של נדל"ן מסחרי, מגדלי משרדים, מלונות ונכסי מגורים. ויש לו גם תיק השקעות פרטיות בשווי של למעלה ממיליארד דולר. מצד שני, אין לקראפט קשר לענקית המזון Kraft Foods.