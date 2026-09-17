בשנים האחרונות הוא מפנה הרבה מאוד מהכוח הזה להגנה על ישראל, וגם כאן בדרך כלל משיג את מה שהוא רוצה. המקרה בו הביא

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