אד שירן התייחס היום (שלישי) לראשונה להחלטה להדיח את מקלמור מסיבוב ההופעות האמריקאי שלו, לאחר שהראפר נשא נאום פוליטי חריף וקרא "לשחרר את פלסטין" במהלך הופעות החימום שלו בניו ג'רזי בתחילת החודש.

גלריה אד שירן ( צילום: AP / John Minchillo )

"אני מזועזע מהסכסוך בין ישראל לפלסטין", נכתב בהצהרתו של שירן שפורסמה ברשתות החברתיות. "הסבל והכאב שנגרמים לשני הצדדים הם טרגדיה אנושית. יש יותר מדי מלחמות ברחבי העולם שגורמות לכאב בלתי נתפס, ואין לקבל אף אחת מהן. מקלמור ביקש להצטרף לסיבוב ההופעות שלי בשנה שעברה, והסכמתי משום שאני מעריך אותו כאמן. כמו עם כל מופעי החימום שלי, אני מאפשר להם לבחור בעצמם את רשימת השירים שהם מבצעים.

"אחרי ההופעות של מקלמור במופעים שלי בניו ג'רזי, אולמות שבהם אני צפוי להופיע בהמשך סיבוב ההופעות הודיעו שהם יבטלו את המופעים אם הוא ימשיך לשמש כמופע החימום. נאמר לי שהעמדה הזו נבעה מהאופן שבו מקלמור העביר חלק מהמסר שלו במהלך ההופעה, ולא מכל הדברים שאמר. שוחחתי ארוכות עם נציגי האולמות לאורך כל השבוע בניסיון לגשר על הפערים. אחד האנשים שדיברתי איתם היה רוברט קראפט (הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס). הייתי מעורב גם בשיחות ישירות עם המפיקים, לצד פעילים משני הצדדים, בניסיון להגיע לפתרון שיהיה מקובל על כולם, אבל החלטת האולמות והמפיקים הייתה סופית".

עוד הוסיף שההחלטה שמקלמור יעזוב את סיבוב ההופעות הייתה של המפיקים ולא שלו. "החוזה שלו היה מולם. אני לעולם לא הייתי מאכזב את המעריצים שכבר תכננו להגיע, וגם לא נוטש את הצוות של סיבוב ההופעות, מופעי החימום האחרים והמוזיקאים שתלויים בי לפרנסתם ולעבודתם".

"תמיד השתמשתי בפלטפורמה שיש לי ובמוזיקה שלי כדי לחבר בין אנשים מכל הרקעים והתרבויות, וזה לעולם לא ישתנה. מי שהיה בהופעה שלי יודע שהן עוסקות באחדות, שמחה, בריחה מהמציאות, אהבה וביצירת מקום שבו כולם יכולים להרגיש רצויים. אני לא שותף לדבר הזה. יש לי דעות אישיות על הסכסוך ההרסני הזה. העובדה שאני בוחר שלא לדבר עליהן בפומבי לא אומרת שאין לי עמדה, ולא אומרת שלא אכפת לי. היא גם לא אומרת שאני לא תומך במטרות שחשובות לי, בדרכי האישית.

"יש סיבה לכך שאני לא משתמש בפלטפורמה המקצועית שלי לצרכים פוליטיים - הקהל שלי כולל צעירים, ולעיתים קרובות ילדים, מכל הרקעים. מי שמגיע להופעות שלי לא מצפה להגיע לפורום פוליטי. אני מכבד את הנחישות של מקלמור לעמוד ולצעוק את מה שהוא מאמין בו. עם זאת, יש יותר מדרך אחת להגיע לאותה מטרה: שלום. אני בוחר להשתמש בפרסום שלי כדי ליצור מקום בטוח ומוגן, לשמור על ערוצי שיחה פתוחים, ולא לסגור אותם. אם נתמקד רק במי צועק הכי חזק, שום דבר לעולם לא ישתנה. יש דרכים שונות לפעול למען שינוי. את השבוע האחרון הקדשתי לניסיון לבנות גשרים ולמצוא פתרון, ולמרבה הצער לא הצלחתי. אני יודע מי אני, כאדם וכאמן, ומי שמכיר את הלב שלי מכיר גם את הערכים שלי"

מקלמור ( צילום: Andy Kropa/Invision/AP )

ההצהרה של שירן מגיעה לאחר שהמופע בעל האופי הפוליטי שקיים מקלמור ב-4 בספטמבר הוביל להפצת עצומה הקוראת לשירן להדיח אותו משאר הופעותיו בסיבוב. "זו הייתה הופעה של אד שירן - לא עצרת פוליטית, לא מחאה ולא אירוע אקטיביסטי", נכתב בעצומה. "השאלה איננה אם למקלמור יש זכות להחזיק בעמדות פוליטיות. השאלה היא היכן יש למתוח את הגבול כאשר מופע חימום משתמש בבמת הופעות עולמית כדי לקדם אג'נדה פוליטית חד-צדדית".

במהלך הופעותיו בסיבוב של שירן מוקדם יותר החודש אמר מקלמור לקהל: "חלק גדול מהסיבה שבגללה רציתי להשתתף בסיבוב הזה מלכתחילה הוא כדי שאוכל לעמוד באצטדיונים כאלה ולומר שתי מילים שקרובות ויקרות מאוד לליבי: Free Palestine. אני רוצה שהמילים האלה יישמעו חזק וברור, כדי שאנשים מעזה ועד הגדה המערבית הכבושה ידעו שלא שכחנו אותם".

לאחר מכן ביצע הראפר את שירו Hind’s Hall, בשעה שעל מסכי האצטדיון הוקרנו תמונות מההרס בעזה. השיר עוסק במפגינים הפרו-פלסטינים שהשתלטו על בניין באוניברסיטת קולומביה לאחר רציחתה של הינד רג'אב. נאומו של מקלמור הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ועורר גל נוסף של כותרות, לאחר שהזמרת פינק שיתפה מחדש קריאה להסירו מסיבוב ההופעות של שירן.

רוברט קראפט ( צילום: AP Photo/Charlie Riedel )

בעקבות האירוע מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות האמריקני של אד שירן, Loop Tour. חברת Messina Touring Group, המקדמת את החלק האמריקני בסיבוב ההופעות הזה, מסרה בהצהרה ל"רולינג סטון": "כמקדמי סיבוב ההופעות האמריקני Loop של אד שירן, נמסר לנו מהאולמות שבהם צפויות להתקיים ההופעות הקרובות בארצות הברית כי הם לא יאפשרו לקיים מופע כשמקלמור נכלל ברשימת המשתתפים. הדבר היה מוביל לביטול סיבוב ההופעות ומשפיע על מאות אלפי מעריצים. לאחר דיונים עם בעלי העניין, מקלמור לא יופיע במועדים הנותרים שבהם היה אמור לשמש כמופע חימום".