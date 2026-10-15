תפנית במאבק על ניהול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י): שר הבינוי והשיכון חיים כץ הודיע היום (חמישי) כי החליט להאריך בשלושה חודשים נוספים את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל הרשות, החולשת על 92% מקרקעות המדינה, או עד למינוי מנהל קבוע, לפי המוקדם מביניהם. זאת, כחודש לאחר שזימן אותו לשימוע לקראת הפסקת כהונתו.

ההחלטה התקבלה לאחר שיחת הבהרה שקיים כץ עם אליהו בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל רקע החלטת בג"ץ מהיום, שהבהירה את מועד תחילת מניין תקופות כהונתו של אליהו כממלא מקום. אליהו הוא מקורבו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ומינויו כמנהל הרשות בוטל על ידי בג"ץ בשל קשריו עם סמוטריץ'.

יהודה אליהו ( צילום: דוברות בנימין )

בהחלטה שניתנה היום הבהירו שופטי בג"ץ יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב כי לצורך חישוב תקופות הכהונה של אליהו כממלא מקום מנהל רמ"י, יש להתחיל את הספירה מ-22 ביולי 2026. השופטים ציינו כי מדובר במועד שנקבע במסגרת פסק הדין שניתן ב-15 ביולי האחרון, וכי ממנו יש למנות את התקופות הקבועות בחוק שירות המדינה (מינויים). בכך הובהר כי תקופת כהונתו הקודמת של אליהו כמנהל הרשות אינה נכללת במניין תקופות מילוי המקום.

עוד ציינו השופטים כי עמדת המדינה שלפיה מדובר בבקשה שדינה להתברר תחילה בשיח פנימי בין גורמי הממשלה מקובלת עליהם, וכי אין מקום להכריע בה במסגרת הליך שבו כבר ניתן פסק דין סופי. עם זאת, לנוכח הזמן הקצר שנותר עד לפקיעת המינוי הזמני, הבהירו את נקודת המוצא לחישוב תקופות הכהונה.

בעקבות ההחלטה שלח כץ מכתב לנציב שירות המדינה, דורון כהן, ובו ביקש לקבל את עמדתו בנוגע להארכת המינוי. במכתב ציין כי אליהו מונה לתפקיד ממלא מקום מנהל רמ"י ב-16 ביולי האחרון לתקופה ראשונה של שלושה חודשים, וכי תקופת המינוי הנוכחית צפויה להסתיים מחר (שישי).

כץ התייחס גם לשימוע שאליו זימן את אליהו בחודש שעבר. "בהמשך למכתבי שנשלח למר יהודה אליהו ביום 9.9.2026 בעניין זימונו לשימוע לצורך הפסקת כהונתו כמ"מ, קיימתי פגישה עימו ובחנתי את טענותיו שהועלו במכתב תשובתו לשימוע", כתב. לדבריו, "לאחר ששקלתי את הדברים, החלטתי להותירו בתפקיד מ"מ ואף להאריך את כהונתו כמ"מ בשלושה חודשים נוספים, או עד למינוי קבע בהתאם לפסק הדין של בג"ץ".

במקביל, בהודעה מלשכת השר נמסר כי לאחר שיחת הבהרה שקיים כץ עם אליהו בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, וליבון העניינים, חתם השר על הארכת תפקידו של אליהו. כץ מסר: "אני מברך על החלטת בג"ץ, מאמין בשיתוף הפעולה לקידום ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב ובכל חלקי ארץ ישראל ומאריך את כהונתו של יהודה אליהו בשלושה חודשים כממלא מקום ו/או כמינוי קבוע, מה שיגיע קודם".

ההחלטה מגיעה לאחר המחלוקת שהתפתחה בחודש שעבר סביב המשך כהונתו של אליהו. כפי שפורסם ב-ynet, ב-9 בספטמבר זימן כץ את אליהו לשימוע לקראת הפסקת כהונתו, על רקע טענות הנוגעות להתנהלותו ולתפקוד הרשות. הזימון עורר סערה פוליטית, בין היתר בשל קרבתו של אליהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שתמך במינויו.