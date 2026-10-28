הוא נוהג שנים, מכיר את הכביש, והחליט שהגיע הזמן להתקדם: להגדיל את הרישיון גם לאוטובוס, משאית או מונית, ועל הדרך להרחיב את הפרנסה. הצעת העבודה כבר מחכה. הוא נכנס לבדיקה בביטחון מלא, ויוצא עם החלטה שעוצרת אותו עוד לפני שהתחיל. הרי הוא בא להגדיל רישיון, לא ללמוד לנהוג מחדש.

בהגדלת רישיון למשאית מעל 12 טון (C), למשאית עם נגרר או סמיטריילר (C+E), לרישיון מונית ומיניבוס ציבורי (D1) ולרישיון אוטובוס (D), הדרך עוברת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). אחרי טופס מקוון ובדיקת ראייה, הנהג מקבל זימון למיון במכון הרפואי. נכון להיום, את המיון מבצעת צבר רפואה, זכיין מטעם המכון הרפואי, והוא כולל בדיקה רפואית, מבחנים ממוחשבים וראיון עם פסיכולוג. רק אחרי האישור אפשר להתחיל קורס, תיאוריה ושיעורים.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

נהג שיש לו בעיה רפואית מגיע מודאג, ובצדק. סוכרת, דום נשימה, מחלת לב או כל מצב אחר שלא מוצג נכון, יכולים לעצור את הבקשה. לפעמים אפילו רישיון ישן לקנאביס רפואי, שכבר מזמן לא משתמשים בו, או אירוע רפואי מלפני שנים, הופכים לבעיה.

המבחנים הממוחשבים והריאיון עם הפסיכולוג חשובים לא פחות. שואלים אתכם, למשל, על עבירות מהעבר, על תאונה או על דוחות. אתם עונים על העובדה. אבל מאחורי השאלה עומד משהו עמוק יותר, ומי שלא מבין מה באמת שואלים אותו, עונה על שאלה אחרת. זו לא תשובה אחת ולא משפט אחד.

היגיון פנימי

נהג יוצא מהריאיון בטוח שענה בכנות ודיבר בהיגיון. אבל ההיגיון שלו הוא לא ההיגיון שלפיו נבחנת הכשירות. ומה שנאמר בחדר נרשם בפרוטוקול, בתוך התיק. אחר כך הרבה יותר קשה לתקן את זה מול ועדת הערר.

כל חודש הוא משכורת

משכורת של נהג משאית או נהג בתחבורה ציבורית יכולה להגיע לסכומים מכובדים. כל חודש של עיכוב הוא חודש בלי המשכורת החדשה, ולפעמים משרה שהולכת למישהו אחר.

על סירוב אפשר להגיש ערר לוועדת הערר בתל השומר. אבל לפני שמגישים, צריך לבדוק אם זה כדאי ולבנות אסטרטגיה נכונה. ערר שנדחה עלול לסגור את הדלת לזמן ארוך: לרוב אפשר להיבדק מחדש רק אחרי שנה, ולפעמים אף יותר.

לא מחכים לסירוב

אני רואה את זה כמעט כל יום: נהגים שמגיעים אליי רק אחרי סירוב, אחרי שהלכו לבד. בינתיים הם מפסידים חודשים של משכורת, ועוד לא דיברנו על ההוצאות של ההליך. הרבה מזה אפשר היה לחסוך עם הכנה ואסטרטגיה נכונה.

בעבודתי אני בוחן את המקרה, בונה את התיק, בודק באופן מקצועי כל מסמך לפני הגשתו, ומכין כל נהג אישית לבדיקות ולראיון. וכשכבר יש סירוב, אני בונה את האסטרטגיה לוועדת הערר ופועל לתקן את מה שאפשר.

המכשול שלפני השיעור הראשון הוא לא סיבה לוותר על הפרנסה החדשה. הוא סיבה להגיע אליו מוכנים.