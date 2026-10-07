לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגשה לאחרונה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 140 מיליון שקל נגד חברות "קו צינור אילת אשקלון" (קצא"א) ו"קו צינור אירופה אסיה". שני המבקשים, נהגי מונית תושבי אילת, טוענים כי במשך כחמש שנים נחשפו כ-70 אלף בני אדם למפגעי ריח וזיהום אוויר שמקורם בחוות המכלים של קצא"א בעיר.

לפי הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד ערן לב, קצא"א מפעילה באילת חווה לאחסון מוצרי נפט ואנרגיה, הכוללת גם נמל נפט ומזחים לעגינת ספינות. המבקשים מדגישים כי לא מדובר באירוע חד-פעמי, אלא ב"מסכת ארוכה ומתמשכת" של מפגעים בשנים 2021–2025.

מתקן קצא"א באילת. ארכיון ( צילום: שלומית שביט, רשות הטבע והגנים )

לתמיכה בטענתם צורפו 142 תלונות שתועדו בעיריית אילת, ובהן דיווחים מרחבי העיר על ריחות חריפים של דלק, נפט או גז. "שנים שאנחנו מקבלים גלי ריחות חזקים ממתקני קצא"א", נטען באחת הפניות. "אנו סובלים מבחילות וסחרחורות, ולא ניתן לפתוח חלונות וגם אז נכנס הריח החזק לתוך הבית. הדבר כבר בלתי נסבל".

המבקשים מסתמכים גם על מכתב ששלח ראש העירייה, אלי לנקרי, למנכ"ל קצא"א בנובמבר 2021 בעקבות תקלה במכשיר לשריפת אדי דלק. צוין בו שבמשך שעות ארוכות התקבלו עשרות פניות על ריח חריף בשכונות שונות, לצד תלונות על כאבי ראש, סחרחורות ובחילות. לנקרי הגדיר את רצף האירועים כ"דגל אדום".

בבקשה נטען כי האירועים מקימים, בין היתר, עילות של רשלנות, הפרת חובה חקוקה, מטרד ליחיד ופגיעה באוטונומיה. לטענת המבקשים, החשיפה שלא מרצון לאוויר מזוהם גרמה לחברי הקבוצה סבל ורגשות שליליים, וזאת גם ללא הוכחת נזק גוף. "מדובר במסכת חמורה בת שנים של חשיפת קבוצה גדולה של בני אדם לזיהומים הנובעים מחומרים מסוכנים לבריאותם", הודגש.

המבקשים מבהירים כי הם עצמם סבלו באופן תדיר מהמפגעים מושאי הבקשה, בין היתר בשל עבודתם הכוללת נסיעה ברחבי העיר. לדבריהם הם חוו קשיי נשימה, בחילות, כאבי ראש ומחנק כתוצאה ממפגע הריח, כשלעיתים התופעות הללו נמשכו זמן רב.

את הקבוצה המיוצגת מבקשים השניים להעמיד על כ-70 אלף בני אדם - "האוכלוסייה האפקטיבית" של אילת, כלשונם, הכוללת תושבים, תיירים ועובדים. הנזק הלא-ממוני הוערך ב-2,000 שקל לאדם, ומכאן סכום התביעה: 140 מיליון שקל. בבקשה נטען כי גם מכוח עקרון "המזהם משלם", מוצדק לאשר את התביעה כייצוגית.

לצד הפיצוי הכספי, מתבקש בית המשפט להעניק צו קבוע שיחייב את החברות הנתבעות להציג פרוטוקול נהלי עבודה לשם מניעת המשך הזיהומים מחוות המכלים. לסיום מבוקש לחייבן בגמול למבקשים, כתובעים מייצגים, ובשכר טרחת בא-כוחם. עד כה לא נמסרה מקצא"א תגובה לפרסום.