מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן, מימש היום (רביעי) חצי מכתבי האופציה שקיבל כעובד הבנק, כך עולה מדיווח לבורסה. לפי הדיווח, 72,897 כתבי אופציה מסדרת "לאומי אופציות עובדים 1" ירדו מהחזקותיו בעקבות המרה למניות או פדיון, בשער של 74.9 שקלים. לפי שער זה, היקף המימוש מגיע לכ-5.5 מיליון שקל.
לפני המימוש החזיק פרידמן 145,794 כתבי אופציה, שהם 5.47% מכלל כתבי האופציה בסדרה. אחרי המימוש נותרו בידיו 72,897 כתבי אופציה, כ-2.81% מהסדרה.
גם עומר זיו, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון, מימש חלק מכתבי האופציה שלו, 70,350 מאותה סדרה, בשער זהה, היקף של כ-5.3 מיליון שקל. לפני המימוש החזיק זיו 199,971 כתבי אופציה, 7.5% מהסדרה, ונותרו בידיו 129,621.
כתבי האופציה שמומשו היום הם תוצאה של מהלך שהנהלת לאומי קיבלה ביולי 2023. אחרי שמניית הבנק ירדה משווי השיא שלה, החליטו המנכ"ל חנן פרידמן, כל חברי הנהלת הבנק ומנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הקבוצה, רון בן חיים, להמיר חלק מהתגמול שלהם לאופציות של הבנק. במסגרת ההחלטה הומר תגמול בהיקף של כשלוש משכורות לאופציות שהונפקו במיוחד לשם כך.
חברי ההנהלה קיבלו את ההחלטה פה אחד. ההקצאה לפרידמן ולמשנה למנכ"ל עומר זיו נזקקה גם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. בבנק הציגו אז את המהלך כהבעת אמון בביצועים העתידיים של הבנק ובתוכנית האסטרטגית שלו. אחרי ההחלטה אמר פרידמן: "המהלך הזה, שבמסגרתו החליט כל אחד מחברי הנהלת לאומי להמיר חלק משמעותי מהתגמול שלו לאופציות, מעיד על רמת אמון גבוהה בביצועים העתידיים של הבנק. אני בטוח שהיישום המוצלח של התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו ימשיך לייצר ערך ללקוחות ולמשקיעים שלנו גם בשנים הבאות".
מחיר המימוש אז נקבע על 27.59 שקלים למניה, לפי מחיר הסגירה הממוצע של המניה ב-30 ימי המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון. ההימור השתלם: השער שבו מימשו היום פרידמן וזיו, כ-75 שקלים, גבוה פי 2.7 ממחיר המימוש. לפי חישוב פשוט, הפער בין השער למחיר המימוש מגיע לכ-3.45 מיליון שקל אצל פרידמן ולכ-3.3 מיליון שקל אצל זיו.
המימוש מגיע יום אחרי שבנק לאומי פרסם את הדוחות לרבעון השלישי של 2026. הבנק רשם רווח נקי של כ-2.99 מיליארד שקל, עלייה של 10.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזה הרווח הרבעוני הגבוה ביותר אי פעם לבנק בישראל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח ב-8.1 מיליארד שקל, עלייה של 5.8%. הדירקטוריון אישר לחלק לבעלי המניות 50% מהרווח: כ-1.2 מיליארד שקל במזומן, ועוד 299 מיליון שקל לרכישה עצמית של מניות.