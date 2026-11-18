כתבי האופציה שמומשו היום הם תוצאה של מהלך שהנהלת לאומי קיבלה ביולי 2023. אחרי שמניית הבנק ירדה משווי השיא שלה, החליטו המנכ"ל חנן פרידמן, כל חברי הנהלת הבנק ומנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הקבוצה, רון בן חיים, להמיר חלק מהתגמול שלהם לאופציות של הבנק. במסגרת ההחלטה הומר תגמול בהיקף של כשלוש משכורות לאופציות שהונפקו במיוחד לשם כך.

כתבי האופציה שמומשו היום הם תוצאה של מהלך שהנהלת לאומי קיבלה ביולי 2023. אחרי שמניית הבנק ירדה משווי השיא שלה, החליטו המנכ"ל חנן פרידמן, כל חברי הנהלת הבנק ומנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הקבוצה, רון בן חיים, להמיר חלק מהתגמול שלהם לאופציות של הבנק. במסגרת ההחלטה הומר תגמול בהיקף של כשלוש משכורות לאופציות שהונפקו במיוחד לשם כך.

כתבי האופציה שמומשו היום הם תוצאה של מהלך שהנהלת לאומי קיבלה ביולי 2023. אחרי שמניית הבנק ירדה משווי השיא שלה, החליטו המנכ"ל חנן פרידמן, כל חברי הנהלת הבנק ומנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הקבוצה, רון בן חיים, להמיר חלק מהתגמול שלהם לאופציות של הבנק. במסגרת ההחלטה הומר תגמול בהיקף של כשלוש משכורות לאופציות שהונפקו במיוחד לשם כך.