קנדה מגיבה על המכסים שהטיל עליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והכריזה על מכסים של עד 50% על מאות מוצרים המובאים מארה"ב. במסגרת מלחמת הסחר המתהווה בין שתי השכנות, קנדה מתכוונת החל מ-8 בספטמבר להתחיל לגבות מכסים בשיעורים של 50%, 25% ו-15% על כ-700 מוצרים המיובאים מארה"ב.

קנדה מגיבה על המכסים שהטיל עליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והכריזה על מכסים של עד 50% על מאות מוצרים המובאים מארה"ב. במסגרת מלחמת הסחר המתהווה בין שתי השכנות, קנדה מתכוונת החל מ-8 בספטמבר להתחיל לגבות מכסים בשיעורים של 50%, 25% ו-15% על כ-700 מוצרים המיובאים מארה"ב.

קנדה מגיבה על המכסים שהטיל עליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והכריזה על מכסים של עד 50% על מאות מוצרים המובאים מארה"ב. במסגרת מלחמת הסחר המתהווה בין שתי השכנות, קנדה מתכוונת החל מ-8 בספטמבר להתחיל לגבות מכסים בשיעורים של 50%, 25% ו-15% על כ-700 מוצרים המיובאים מארה"ב.

צעד התגובה המשמעותי ביותר הוא הכפלת המכס על יבוא פלדה ואלומיניום מארה"ב ל-50%. בעקבות זאת יושפעו מוצרים נלווים כמו נייר אלומיניום למטבחים, קרונות רכבת ואפילו גשרים מפלדה. מוצרים נוספים עליהם מטילה קנדה מכסים כוללים בגדים, מדיחי כלים, תנורים ומכונות כביסה, וכן מגוון רחב של דגים.

צעד התגובה המשמעותי ביותר הוא הכפלת המכס על יבוא פלדה ואלומיניום מארה"ב ל-50%. בעקבות זאת יושפעו מוצרים נלווים כמו נייר אלומיניום למטבחים, קרונות רכבת ואפילו גשרים מפלדה. מוצרים נוספים עליהם מטילה קנדה מכסים כוללים בגדים, מדיחי כלים, תנורים ומכונות כביסה, וכן מגוון רחב של דגים.

צעד התגובה המשמעותי ביותר הוא הכפלת המכס על יבוא פלדה ואלומיניום מארה"ב ל-50%. בעקבות זאת יושפעו מוצרים נלווים כמו נייר אלומיניום למטבחים, קרונות רכבת ואפילו גשרים מפלדה. מוצרים נוספים עליהם מטילה קנדה מכסים כוללים בגדים, מדיחי כלים, תנורים ומכונות כביסה, וכן מגוון רחב של דגים.