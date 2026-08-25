קנדה מגיבה על המכסים שהטיל עליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והכריזה על מכסים של עד 50% על מאות מוצרים המובאים מארה"ב. במסגרת מלחמת הסחר המתהווה בין שתי השכנות, קנדה מתכוונת החל מ-8 בספטמבר להתחיל לגבות מכסים בשיעורים של 50%, 25% ו-15% על כ-700 מוצרים המיובאים מארה"ב.
צעד התגובה המשמעותי ביותר הוא הכפלת המכס על יבוא פלדה ואלומיניום מארה"ב ל-50%. בעקבות זאת יושפעו מוצרים נלווים כמו נייר אלומיניום למטבחים, קרונות רכבת ואפילו גשרים מפלדה. מוצרים נוספים עליהם מטילה קנדה מכסים כוללים בגדים, מדיחי כלים, תנורים ומכונות כביסה, וכן מגוון רחב של דגים.
הרשימה מכסה סחורות בשווי כולל של סביבות 20 מיליארד דולר, סכום זהה לשווי היצוא הקנדי עליו הטילו האמריקאים מכסים. בסך הכל, המכסים האמריקאיים מכסים כ-5% מהסחורה שארה"ב ייבאה בשנה שעברה מקנדה, בעוד שהמכסים הקנדים מכסים כ-6% מהסחורה שארה"ב ייצאה אליה. בשנה שעברה קנדה הייתה שוק הייצוא הגדול ביותר למוצרי חשמל מארה"ב, שהסתכם במוצרים ביותר ממיליארד דולר שנמכרו לקנדים.
ההסלמה הזו בקשרי המסחר מגיעה לאחר שהמו"מ בין המדינות קרס בסוף השבוע. ראש ממשלת קנדה מארק קרני, שהוא כלכלן בהכשרתו ואף שימש כנגיד הבנקים המרכזיים של קנדה ושל אנגליה, הכריז בתגובה למהלך האמריקאי כי קנדה תטיל מכסים "על כל דולר שיגבו האמריקאים". אם כי הוא הודה בכך שהמהלך "יגדיל את העלויות ויפחית את האפשרויות העומדות בפני הקנדים". לפיכך, הממשלה חשפה גם חבילה בשווי 7.5 מיליארד דולר קנדי (5.4 מיליארד דולר) לתמיכה בעסקים מקומיים שיפגעו מהמכסים החדשים.
סקרים בקנדה מצביעים על כך שצעדי התגובה זוכים לתמיכה ציבורית נרחבת. "קנדה צריכה להגיב, והיום אנחנו מגיבים בצורה פרופורציונלית, מכוונת ואסטרטגית", סיכם שר האוצר הקנדי פרנסואה-פיליפ שמפיין.