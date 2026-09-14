מחירי הדירות המשיכו להציג יציבות, לאחר שבמדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה בחודשים מאי-יוני השנה עלייה קלה של 0.1% במחירים לעומת החודשים אפריל-מאי. מחר (שלישי) צפוי להתפרסם מדד יוני-יולי, ולפי הערכות בשטח תימשך היציבות במחירים.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו בסוף השבוע על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 4 חדרים ברחוב שדרות ירושלים בשכונה ט', בשטח 93 מ"ר בקומה 3 מתוך 8 עם מעלית וחניה, נמכרה ב-920 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב אשכולית בשכונת רמות, בשטח 116 מ"ר בקומה 4 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 14 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.42 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב דפנה בשכונת סיגליות, בשטח 143 מ"ר בקומה 7 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 16 מ"ר, מעלית, חנייה וממ"ד, נמכרה ב-1.5075 מיליון שקל.
קריית גת
דירת 3 חדרים ברחוב שדרות גת, בשטח 75 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-1.16 מיליון שקל.
בת ים
דירת 3 חדרים ברחוב מעבר ישי, בשטח 60 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-1.65 מיליון שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב הרב לוי, בשטח 70 מ"ר בקומה 3 מתוך 4 עם חניה, נמכרה ב-1.85 מיליון שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב פריגטה, בשטח 70 מ"ר בקומה 18 מתוך 26 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.9 מיליון שקל.
רמת גן
דירת 4 חדרים ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, בשטח 118 מ"ר בקומה 14 מתוך 28, נמכרה ב-4.38 מיליון שקל.
פרדס חנה-כרכור
קוטג' עם 5 חדרים ברחוב המזמור, בשטח 160 מ"ר, נמכר ב-3.775 מיליון שקל.
חריש
דירת 4 חדרים ברחוב נרקיס, בשטח 96 מ"ר בקומה 2 מתוך 6 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב תמר, בשטח 97 מ"ר בקומה 3 מתוך 6 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.53 מיליון שקל.
טבריה
דירת 3 חדרים ברחוב דוד המלך, בשטח 77 מ"ר בקומה 2 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 25 מ"ר, נמכרה ב-845 אלף שקל.
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