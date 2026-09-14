מחירי הדירות המשיכו להציג יציבות, לאחר שבמדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה בחודשים מאי-יוני השנה עלייה קלה של 0.1% במחירים לעומת החודשים אפריל-מאי. מחר (שלישי) צפוי להתפרסם מדד יוני-יולי, ולפי הערכות בשטח תימשך היציבות במחירים.

מחירי הדירות המשיכו להציג יציבות, לאחר שבמדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה בחודשים מאי-יוני השנה עלייה קלה של 0.1% במחירים לעומת החודשים אפריל-מאי. מחר (שלישי) צפוי להתפרסם מדד יוני-יולי, ולפי הערכות בשטח תימשך היציבות במחירים.

מחירי הדירות המשיכו להציג יציבות, לאחר שבמדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה בחודשים מאי-יוני השנה עלייה קלה של 0.1% במחירים לעומת החודשים אפריל-מאי. מחר (שלישי) צפוי להתפרסם מדד יוני-יולי, ולפי הערכות בשטח תימשך היציבות במחירים.

שוק הנדל"ן בירידה, אבל זו העיר שבה זינקו מכירות הדירות בכמעט 1,000%

שוק הנדל"ן בירידה, אבל זו העיר שבה זינקו מכירות הדירות בכמעט 1,000%