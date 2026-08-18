חוק הירושה שנחקק לפני יותר מ-60 שנה עדיין עומד במבחן הזמן. נכון שדרושים לו תיקונים אבל במהותו אפשר לומר שהוא חוק טוב. הכלל הוא שאין זכות לרשת ואין חובה לרשת. זה בסיס החוק.

חופש הצוואה המותר על פי החוק הוא מוחלט, וכל מוריש יכול לצוות את רכושו למי שירצה. לאחרונה אף נקבע בבית המשפט העליון שחופש הצוואה כה רחב, עד שהוא מאפשר לבן זוג שחתם על צוואה הדדית לערוך צוואה חדשה גם אם בן זוגו הפך דמנטי שאינו יכול להיות מודע לשינוי הדרמטי (מדובר בצוואות שנערכו לפני 1 באוגוסט 2005).

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מכיוון שאין חובה לרשת, החוק מאפשר לאדם להסתלק מירושה ולהיחשב כמי שאינו יורש מלכתחילה. כך קרה לאחרונה בפסק דין של שופט השלום בירושלים ערן אביטל מ-30 ביוני האחרון.

מדובר במנוח שהותיר מחצית דירה משותפת עם אשתו, והבת היחידה הסתלקה מהחלק שירשה (רבע דירה) לטובת אימה. כעבור חמש שנים הבינה הבת שאימה לא תוריש לה את הדירה, ולכן הגישה תביעה לביטול ההסתלקות ולהשבת רבע הדירה. תביעתה נדחתה והיא חויבה לשלם לאמה הוצאות משפט.

בית המשפט הדגיש שייתכן שבת תסתלק מירושת אביה כאשר היחסים תקינים ובשלב מסוים יחסים אלו יעלו על שרטון. אולם אין לאפשר חזרה מתצהיר הסתלקות רק בשל כך, או לאפשר ליורש להתעורר כעבור שנים ולטעון שאימו הונתה אותו.

קל להבין מדוע ילד יסתלק בתום לב מירושת אחד מהוריו לטובת ההורה שנותר בחיים, ורבים עושים כך. זה גם הגיוני ואפילו נכון במקרים מסוימים לעשות כך, אלא שלדעתי ראוי היה ליצור מנגנון שיגן על מי שהסתלק לטובת הורה, אם בסופו של דבר לא יקבל בחזרה את חלקו בנכס.

חשוב להדגיש שהחוק פוסל הסתלקות על תנאי. המשמעות היא שמי שמסתלק מירושה לטובת הורה אינו יכול להתנות את הוויתור בכך שהנכס יחזור אליו בעתיד.

חרף תחושת חוסר הצדק, אי אפשר לומר שהאם הונתה את בתה, שכן חופש הצוואה של האם בלתי מוגבל וזכותה לצוות למי שתרצה מה שתרצה. אך האם לא נכון היה לאפשר הסתלקות על תנאי, לפחות בתוך המשפחה הגרעינית?

חוק הירושה שואף להשאיר את הנכסים בתוך המשפחה. אותו רבע דירה הוא נכס משפחתי שהבת ירשה מאביה כחוק. מדוע שאימה תמסור אותו לאחר שאינו בן משפחה? תוצאת פסק הדין היא דרמטית במובן שכל מי שמסתלק נפרד מהירושה שלו לנצח וללא כל הסתייגות. משכך, המלצתי היא שלא לחתום על הסתלקות מירושה כלל, או לפחות לקחת בחשבון את האפשרות שלא ניתן יהיה לחזור ממנה בעתיד.