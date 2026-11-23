"אם רוצים שיהיה פה שיפור, זה יחייב העלאות מיסים". כך אמר היום פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, בריאיון ל-ynet ביום שבו הותירה הוועדה המוניטרית את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 3.25%, אף שקצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.1% בלבד, לגבול התחתון של היעד, 1%-3%. ירון נימק את ההחלטה בכך ש"הפעולה הנכונה שלנו כעת היא פעולה של זהירות ואחריות", הזהיר כי "לדחייה של כל אלה ולעוד מערכות בחירות יש מחיר", וציין כי אם לשער החליפין תהיה השפעה שתסכן את יעדי האינפלציה, "יכול להיות שזה יחייב התערבות".

"הפחתנו את הריבית כבר חמש פעמים", אמר ירון. "אנחנו מצויים כיום בסביבה אפופת אי-ודאות גיאו-פוליטית, מלחמתית ובשווקים. האינפלציה עצמה צפויה לעלות בתחילת 2027 לקרבת מרכז היעד (2%). יש לאחרונה פיחות ניכר בשקל וצפויות העלאות ריבית בסבירות מאוד גבוהה בבנקים בעולם. יש לנו כעת משק עם רמת פעילות גבוהה ואבטלה נמוכה".

גלריה פרופ' אמיר ירון. "אנחנו באירוע של תקופת מהפכה טכנולוגית בתחום השבבים והבינה" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ההחלטה, שהתקבלה היום (שני), תואמת את רוב הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות, שצפו כי הריבית תוותר על כנה בשל התחזקות הדולר והאירו, הצפי להעלאת ריבית בארצות הברית ואי-הוודאות הפוליטית והתקציבית בישראל. ריבית הפריים תישאר ברמה של 4.75%. החלטת הריבית הבאה תפורסם בתחילת ינואר.

הפיחות בשקל היה אחד השיקולים המרכזיים להמתנה. מאז ספטמבר נחלש המטבע המקומי מול המטבעות המובילים בשיעורים של 6% עד 8%, וההשפעה צפויה להתגלגל בחודשים הקרובים למחירי מוצרי היבוא, חומרי הגלם, הטיסות והשירותים. בבנק ישראל חוששים שהפחתת ריבית נוספת כעת תחליש את השקל עוד יותר ותחריף את הלחצים האינפלציוניים. לכך מצטרפות ההתפתחויות בארצות הברית, שבה הריבית צפויה לעלות. מהלך כזה יגדיל את פער הריביות לטובת הדולר ועשוי לעודד העברת השקעות לחו"ל. הפחתת הריבית המקומית במקביל להעלאתה בארצות הברית עלולה להגביר את הלחץ על השקל ולהקשות על שמירת היציבות הפיננסית.

על רקע עלייה חדה בשער הדולר, שאמנם ירד מעט היום, נשאל ירון אם הבנק שקל להתערב במסחר, או צפוי להתערב אם הדולר יעלה בחדות, כפי שהתערב כאשר שער הדולר ירד. הוא השיב: "להיחלשות השקל ולפיחות יש השפעה רבה על האינפלציה. התערבות בשוק המט"ח היא חלק מארגז הכלים שיש לוועדה המוניטרית של בנק ישראל. אנחנו בודקים כמובן האם יש סטייה מאוד גדולה בשער, או אם יש משהו מאוד בעייתי בשוק שמחייב התערבות. אנחנו בהחלט כל הזמן בוחנים את השוק. אם אנחנו רואים שלשער החליפין תהיה השפעה שתסכן את יעדי האינפלציה יכול להיות שזה יחייב התערבות".

עם זאת הדגיש כי לא נקבע שער מסוים להתערבות. לשאלה אם יש שער מסוים שאם הדולר יעלה אליו יתערב הבנק במסחר, אמר: "לא קבענו לכך שער כזה או שער אחר. אנחנו עוקבים אחר המצב כל הזמן".

"חייבים שכל ממשלה שתיכנס תוריד את החוב"

ירון נשאל אם הוא מודאג מכך שאין אולי ממשלה באופק הקרוב. "זאת בדיוק חלק מאי-הוודאות", אמר. "תקציב הוא תכנית אסטרטגית ואנחנו חייבים שכל ממשלה שתיכנס תהיה חייבת לייצר תוואי שהחוב יירד, כאשר תקציב הביטחון צריך להיות עם ודאות גדולה יותר ועם התייעלות של הצבא, כאשר חשוב ביותר שתהיה התנעת מנועי צמיחה והשקעה בתשתיות ובחינוך. צריך שיהיה שינוי תמריצים שיכניס אוכלוסיות חדשות לשוק העבודה (גברים חרדים ונשים ערביות). זה אתגר לכל ממשלה. לדחייה של כל אלה ולעוד מערכות בחירות יש מחיר".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. גובר החשש לתקציב המשכי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ממשלה חדשה עדיין לא הוקמה, וגובר החשש ששנת 2027 תיפתח תחת תקציב המשכי. המשבר עלול להגיע אפילו עד לקיץ אם הפלונטר הפוליטי לא ייפתר עד אז. בהיעדר מדיניות תקציבית ברורה, קשה להעריך את היקף ההוצאות ואת מסגרת הגירעון.

לשאלה אם הוא בעד תכנית להעלאות מיסים שמכינים כעת באוצר, אמר ירון כי "חלק מהצוות שלי נמצא בקשר ישיר עם הצוות שפועל במשרד האוצר. היקף השינוי במיסים והגדלתם, כדי לייצר יותר הכנסות למדינה, יהיה מאוד תלוי בתקציב הביטחון, שתהיה לו משמעות קריטית. ככל שנצליח להכניס עוד אוכלוסיות לשוק העבודה, המיסים יתפרסו על אוכלוסייה רחבה יותר. בכל מקרה חייבים להוריד כאן את יחס החוב לתוצר. נכנסנו לקורונה ולמלחמה עם יחס חוב-תוצר של 60%. עכשיו אנחנו בכ-70%. חשוב יהיה לחזור לתוואי יורד. כדי להשקיע במטרות כמו בחינוך, וראינו לאן הגענו לאחרונה בתחום הזה, ואם רוצים שיהיה פה שיפור, זה יחייב העלאות מיסים".

ההחלטה התקבלה על רקע זעזועים בבורסות העולם. ביום שישי ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית: הנאסד"ק צנח ב-5.28%, מדד אס אנד פי 500 ירד ב-3.7%, ומניית אנבידיה איבדה עוד 14%. במניות רבות נמחקו כמעט כל הרווחים שנצברו מתחילת השנה.