כולם רוצים למכור ויטמינים ותוספי תזונה: אחרי רותם סלע ותנובה, יבואנית הבשמים ומוצרי הקוסמטיקה לילית נכנסת גם היא לתחום הוולנס ורוכשת 51% מ-My Patch (מיי פאץ') תמורת 4 מיליון שקל.

חברת My Patch מתמחה בייצור ושיווק מדבקות טרנסדרמליות, מדבקות בד נושמות המודבקות על העור. הן מעבירות לכאורה רכיבים פעילים, תוספי תזונה, ויטמינים ותמציות צמחים ישירות דרך העור למחזור הדם ללא מעבר במערכת העיכול.

מדבקות מיי פאץ'. פעילה בשוק הצומח של ויטמינים ותוספים ( צילום: תומר שלנגר )

החברה החלה לפעול ב-2025 בהובלת המייסד והמנכ"ל דור סולטן ובשותפות המייסדים ישראל ועידו בוקובזה - בעלי קבוצת הלוגיסטיקה והשילוח allcargo.

היא מציעה פאצ'ים של ברזל וויטמינים, קולגן וביוטי, פאצ'ים לשריפת שומן, הפחתת תיאבון ונפיחות, סדרת מדבקות וולנס לשינה רגועה והפחתת מתח, מדבקות לשיפור הפוקוס והריכוז המנטלי ומדבקות להעלאת האנרגיה. יש לה גם סדרת פאצ'ים עם קריאטין, אלקטרוליטים והתאוששות שרירים לספורטאים. בנוסף היא משווקת מדבקות מפחיתות כאבי שרירים ומפרקים, גלי חום וכאבי מחזור ומדבקות הרחקת יתושים.

את הפאצ'ים היא מציעה ב-149-139 שקל ל-30 יחידות או ב-111-104 שקל במבצע. 3 יחידות של מדבקות לכאבי שרירים נמכרות ב-55-50 שקל ו-12 מדבקות לכאבי מפרקים נמכרות ב-79-75 שקל. הם נמכרים באתר המותג וגם באתרים ביו גאיה, טרמינל x, טבע בריא ומאמי. ניתן להניח שלילית תכניס את המותג כעת לרשתות הפארם הגדולות.

מלילית נמסר כי "השותפות תחבר בין המותג וההתמחות של My Patch בקטגוריה, לבין הניסיון של קבוצת לילית בבניית מותגים, שיווק, הפצה וקמעונאות. שילוב היכולות נועד לתמוך בהרחבת החשיפה למותג, בפיתוח ערוצי מכירה נוספים ובהמשך צמיחתו בשוק הישראלי.

לילית קוסמטיקה פועלת למעלה מ-88 שנה בייבוא ושיווק בבלעדיות של מותגי איפור, טיפוח ובישום כמו רבאן, ורסצ'ה, קרולינה הררה, מוסקינו, גוטייה, שיסיידו, אנסטסיה בוורלי הילס, פופה, קטריס, אסנס, קלרינס, פיו, אליזבת' ארדו ולה פררי.

בבעלות הקבוצה שתי רשתות קמעונאיות: רשת מותג האיפור נארס ורשת ביונד סקין למותגי בישום נישה כמו קסרג'וף, קריד, מייסון פרנסיס קורקדג'יאן, ודיפטיק. לילית היא גם הבעלים של מותג הביוטי BYNETA בשיתוף המשפיענית נטע אלחמיסטר. היא מחזיקה במותג הבישום הישראלי ספרינג אווירה וכן היא בעלת 50% בחברת גולדן אלמנטס המחזיקה במותג הבישום ז'יוואגו.

אורי בילט מנכ"ל לילית קוסמטיקה אמר ל-ynet: "תחום הוולנס מתחבר לעולמות של הביוטי אצלנו, זה משלים והיום אנשים רוצים את הכל. בארץ הם היחידים עם פאצ'ים. היה לנו גם חיבור אישי מדהים, משא ומתן מהיר מאוד שנמשך חודש".

ואכן בעולם מדבקות הוולנס מציגות קצב צמיחה של כ-16% בשנה, עם מותגים כמו The Good Patch שנמכר בספורה, אולטה וטרגט ודה פאץ' ברנד, שמציע גם מדבקות חיזוק המערכת החיסונית ושיפור הליבידו. באירופה מוכרים את The Pach Collection שמציע גם מדבקות לחילוף חומרים מהיר ולהקלה על תסמיני גיל המעבר. מקור המדבקות הוא בעולם הרפואי שם יש יש מותגים שמציעים פאצ'ים עם משככי כאבים ועם תוספים המיועדים למנותחים בריאטרים שסובלים מקשיי ספיגה בקיבה.

מותגים כמו The Good Patch ו-PatchMD אגב, נשלחים לישראל דרך אייהרב, אמאזון, קאלט ביוטי ולוק פנטסטיק.

לפי בילט, "אנחנו נעזור להם בשיווק ובפיתוח ובעיקר הולכים לקצר להם את הדרך לרשתות הפארם והביוטי, כי היום My Patch מוכרת רק אונליין ועיקר התקציב שלהם מנותב לשיווק. ברגע שניכנס לרשתות כמו סופר-פארם, גוד פארם ובי פארם נוכל להוריד את התלות הזאת ולהגדיל את המחזורים. אני מניח שהחיבור הזה יניב מהר מאוד תוצאות".

וזה עובד? "גם תוסף שנלקח דרך הפה את לא יודעת אם הוא עובד. אבל אנחנו מנהלים חמישה אתרי אונליין ואני יכול להגיד שהנתון של My Patch הוא אדיר, כי יש בחודשים האחרונים לקוחות חוזרים מעל 35% שזה המון באונליין, כשבאוקטובר זה כבר הגיע ל-40%. אז אם לקוח חוזר, זה עובד עליו. גם לפי מחקרים, אחד מתוך 3 אנשים לא בולע בכלל כדורים".