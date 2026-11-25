עובד מרוויח 12 אלף שקל בחודש, ובנוסף מקבל בונוס קבוע של 3,000 שקל. מבחינתו, המשכורת החודשית היא 15 אלף שקל. אלא שכאשר הוא בודק את ההפרשות לפנסיה, הוא מגלה שהמעסיק מחשב אותן לפי שכר הבסיס בלבד. גם כשמגיע הזמן לחשב את פיצויי הפיטורים, מתברר שהבונוס לא נכלל בשכר הקובע. האם המעסיק פועל כחוק?

התשובה תלויה במהות הבונוס ובתנאים שבהם הוא משולם. בדיני העבודה בישראל, העובדה שתשלום מסוים מופיע בתלוש תחת הכותרת "בונוס", "פרמיה" או "תמריץ" לא קובעת בהכרח את מעמדו המשפטי. לעיתים מדובר בתוספת אמיתית לשכר, ולעיתים זהו חלק מהמשכורת הרגילה שהמעסיק בחר להציג בנפרד.

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ההבחנה הזאת משמעותית מבחינה כלכלית. כאשר רכיב מסוים נחשב לחלק מהשכר הקובע, הוא עשוי להשפיע על גובה ההפקדות לפנסיה, פיצויי הפיטורים, דמי החופשה, דמי המחלה וזכויות נוספות, בהתאם לכללים החלים על כל זכות.

לא השם קובע, אלא המהות

המבחן המרכזי שפיתחו בתי הדין לעבודה הוא מבחן התנאי. בוחנים אם התשלום ניתן עבור העבודה הרגילה, או שהוא מותנה בתנאי ממשי נוסף, כגון עמידה ביעדים מיוחדים, השגת רווח מסוים או ביצוע משימה החורגת מהעבודה הרגילה.

למשל, עובד שמקבל מענק שנתי בעקבות עמידת החברה ביעדי רווחיות עשוי לקבל בונוס אמיתי, שאינו חלק משכר היסוד. לעומת זאת, תוספת חודשית קבועה המשולמת ללא תנאי מיוחד, בתמורה לעבודתו הרגילה של העובד, עשויה להיחשב לחלק מהשכר גם אם המעסיק מכנה אותה "בונוס".

ומה לגבי עמלות מכירה? כאן התמונה שונה. עמלות המשולמות כחלק מהפדיון או מהמכירות האישיות עשויות להיכלל בשכר הקובע לפיצויי פיטורים, גם כאשר סכומן משתנה מדי חודש. במקרים המתאימים, החישוב נעשה על בסיס ממוצע העמלות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, בונוס המותנה בהשגת יעד מיוחד מעבר למכירות הרגילות עשוי להיחשב לתוספת שאינה נכללת בשכר הקובע.

דוגמה מעניינת להבחנה הזאת ניתנה לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה, במסגרת סכסוך בין עובדת ייצור ואריזה למעסיקתה, מאפיית אחדות חיפה.

העובדת, שהועסקה במאפייה במשך קרוב ל-16 שנים, קיבלה בין היתר שני תמריצים: תמריץ יומי עבור כל יום שבו התייצבה לעבודה, ותמריץ הסתגלות בסך 20 שקל ליום, שנועד לפצות עובדים ותיקים על הפגיעה בשכרם בעקבות ביטול משמרות הלילה.

המעסיקה טענה שאין לכלול את התמריצים בשכר הקובע. ואולם בית הדין הארצי קבע כי שניהם מהווים חלק משכר היסוד. התמריץ היומי שולם למעשה עבור עצם ההתייצבות לעבודה, ללא תנאי נוסף, ואילו תמריץ ההסתגלות שולם באופן שוטף, ללא הגבלת זמן, בהתאם לימי העבודה בפועל.

בהתאם לכך נקבע שיש להביא את שני התמריצים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים, ההפקדות לפנסיה, דמי החופשה, דמי החגים, דמי המחלה וגמול השעות הנוספות.

עם זאת, בית הדין הבחין בינם לבין תוספת ששולמה עבור עבודה בשעות הלילה, וקבע כי בנסיבות המקרה אין לכלול אותה בשכר המבוטח לפנסיה ולפיצויי פיטורים. בכך המחיש שלא כל תוספת המשולמת באופן קבוע יחסית הופכת אוטומטית לחלק משכר היסוד.

צילום: רז רוגובסקי

המשמעות הכלכלית עשויה להיות ניכרת. נניח שעובד מקבל במשך שנים בונוס חודשי של 2,000 שקל, שמתברר כי הוא חלק משכרו הרגיל. אם המעסיק לא הביא אותו בחשבון בהפקדות לפנסיה ובחישוב פיצויי הפיטורים, עשויים להיווצר הפרשים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים, בהתאם לוותק, להסדר הפנסיוני וליתר נסיבות ההעסקה.

כדי לברר אם בונוס הוא חלק מהשכר, כדאי לבחון את הסכם העבודה, את תלושי השכר ואת אופן התשלום בפועל. האם הבונוס שולם מדי חודש? האם היו תנאים ברורים לקבלתו? האם הוא שולם גם כשלא הושגו יעדים מיוחדים? והאם המעסיק הפריש בגינו כספים לפנסיה?

גם כאשר מתברר שרכיב מסוים הוא חלק מהשכר הרגיל, אין פירוש הדבר שכל הזכויות יחושבו בהכרח באותה דרך. לכל זכות עשויים לחול כללי חישוב שונים, ולעיתים גם הסכמים קיבוציים או הסדרים מיטיבים.

בסופו של דבר, תלוש השכר אינו רק פירוט של הכסף שנכנס לחשבון הבנק. האופן שבו מחולקת המשכורת לרכיבים עשוי להשפיע על זכויות שנצברות במשך שנים, ולעיתים מתברר מלוא ערכן רק עם סיום יחסי העבודה.