ועדת הערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הורתה לאחרונה על ביטול החלטה של משרד הביטחון שכללה סתירה פנימית: מחד צוין בה שנכה צה"ל לא יכול להתפרנס לצמיתות, ומאידך שהוא יכול לעבוד באופן חלקי. יו"ר הוועדה, השופט אמיר סלאמה, הורה על השבת העניין לבחינה מחודשת.

המערער, שלא עובד מאז 2011, סובל מ-30% נכות נפשית עקב שירותו הצבאי. לצד זאת הוא מתמודד עם כמה בעיות רפואיות שבגינן קבע לו ביטוח לאומי אובדן כושר עבודה מלא. בשלהי 2024 הכיר גם צוות מומחים מטעם קצין התגמולים (צר"מ) באובדן כושר תעסוקה שלו למשך חצי שנה, לצורך השלמת טיפולים.

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משרד הביטחון אימץ עמדה זו, אולם כעבור כמה חודשים, ביולי 2025, התהפכו היוצרות: לאחר שנבדק על ידי הצר"מ, נקבע אמנם שמצבו הרפואי הכללי של המערער "אינו מאפשר עבודה מפרנסת, וזאת לצמיתות", אך בהתחשב בנכותו המוכרת למשרד הביטחון, הרי ש"הנבדק כשיר לעבודה חלקית", ועל כן מומלץ "על עבודה בעלת אופי משרדי, בהיקף של 50% משרה".

גם הפעם אימץ קצין התגמולים את מסקנות הצר"מ והחליט שהמערער כשיר לעבודה בחצי משרה, ולכן יהיה זכאי לתגמול חלקי בלבד, בסך כ-4,900 שקל.

בערעור על ההחלטה הוא טען שהיא שרירותית ובלתי סבירה. מנגד טען קצין התגמולים שמדובר בהחלטה סבירה אשר ניתנה לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע מוסמכים, ולכן אין יסוד לערעור.

השופט סלאמה קבע שההחלטה לא יכולה לעמוד כמו שהיא, וכי בנסיבות העניין אין מנוס מהשבת עניינו של המערער לבחינה נוספת על ידי קצין התגמולים, בין היתר לצורך קבלת הבהרות. בראש ובראשונה הודגש כי החלטת הצר"מ מיולי 2025 סובלת מסתירה פנימית בולטת.

כך, ציין השופט, בעוד שמצד אחד נכתב בהחלטה כי מצבו הרפואי הכללי של המערער לא מאפשר עבודה מפרנסת לצמיתות, בהמשך נכתב כי הנבדק כשיר לעבודה חלקית. "ברי כי מדובר במסקנות סותרות שאינן יכולות לעמוד בכפיפה האחת עם רעותה", כתב.

הוזכר כי מדובר בנכה שאינו עובד מזה כ-15 שנים, כאשר צר"מים קודמים, כמו זה משלהי 2024, יצאו מנקודת הנחה שהוא לא מסוגל לעבוד. לאור זאת, לא ברור כיצד ומדוע סבר הצר"מ האחרון, ובעקבותיו קצין התגמולים עצמו, כי האיש כן מסוגל לעבוד כיום, בהיקף של חצי משרה.

בפסק הדין צוין שלפי הצר"מ הראשון אין אפשרות להבדיל בין התגובה הנפשית הקשורה למחלותיו של המערער, לבין אלה המיוחסות לנכותו מהצבא, ולכן קבע את שקבע (אובדן כושר עבודה מלא). על רקע האמור, חידד השופט, לא ברור מהצר"מ האחרון מה בדיוק השתנה וכיצד הצוות, וקצין התגמולים בעקבותיו, כן היו מסוגלים להבחין בין הדברים.

"נמצא כי החלטת המשיב נסמכת על המלצת צר"מ שבה קיימת סתירה פנימית ביחס לשאלת כושרו של המערער לעבוד, כאשר לא ניתן לדלות מהמלצת הצר"מ תשובות לשאלות שפורטו לעיל, לרבות בעניין קביעת קשר סיבתי, העובדתי והמשפטי, בין אי-הכושר הנוכחי לבין הנכות המוכרת", סיכם השופט – שהורה על החזרת התיק לבחינה מחודשת בידי קצין התגמולים.