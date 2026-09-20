בלי מעלית או ממ"ד: איפה נמכרה דירת 2 חדרים בחצי מיליון שקל

וגם: מה היה המחיר של דופלקס עם 5 חדרים בדרום ת"א, איזה סכום שולם עבור דירת 4 חדרים עם מרפסת בב"ש וכמה עלתה דירת גג בחולון? עסקאות יד שנייה