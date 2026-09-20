מחירי הדירות הציגו עלייה קלה במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יוני-יולי השנה בשיעור של 0.2% לעומת החודשיים הקודמים (מאי-יוני). במדד פורסמו לראשונה מחירי דירות יד שנייה רבעוניים, שדווקא הציגו ירידה של 1.2% ברבעון השני של השנה.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב מצבע יואב בשכונה ו', בשטח 80 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-570 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב הצבי בשכונה ה', בשטח 72 מ"ר בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב-700 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב ניב דוד בשכונת נווה זאב, בשטח 131 מ"ר בקומה 7 מתוך 10 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
חולון
דירת 3 חדרים ברחוב הבקעה, בשטח 75 מ"ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.69 מיליון שקל.
דירת גג עם 5 חדרים ברחוב יוסף ספיר, בשטח 126 מ"ר בקומה 2 מתוך 2 עם גג בשטח 65 מ"ר, 2 מרפסות בשטח 12 מ"ר וחניה, נמכרה ב-2.915 מיליון שקל.
תל אביב
דירת 3 חדרים ברחוב צוקרמן בשכונת נווה אליעזר בדרום-מזרח העיר, בשטח 65 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-1.75 מיליון שקל.
דירת דופלקס-גג עם 5 חדרים ברחוב הרב אלנקווה בשכונת נווה בארבור בדרום-מזרח העיר, בשטח 116 בקומות 8-9 עם מרפסת בשטח 70 מ"ר, מעלית וחניה, נמכרה ב-3.17 מיליון שקל.
חיפה
דירת 2 חדרים ברחוב השלום, בשטח 38 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-550 אלף שקל.
השתתפה בסקירה: רשת רי/מקס