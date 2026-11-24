מחלבות רמת הגולן רשמה ברבעון השלישי של 2026 זינוק ברווחים. הרווח התפעולי של המחלבה הסתכם ב-7 מיליון שקל, 700 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד, ומכירות מוצרי החלב קפצו ב-15% והגיעו ל-50 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי זינק בתוך שנה מ-1.6% ל-14%. כך עולה מהדוח הכספי לרבעון השלישי של זנלכל, יצרנית השימורים ובעלת מחלבות רמת הגולן.
זו בשורה לא רק לזנלכל, שרכשה לפני שלוש שנים את המחלבה כשזו הייתה על סף חדלות פירעון, אלא גם לצרכנים ולתחרות. שוק החלב בישראל ריכוזי מאוד, ושלוש מחלבות שולטות בו: תנובה, שטראוס וטרה. המכירות השנתיות של מחלבות רמת הגולן יגיעו השנה ל-200 מיליון שקל, שהם כ-2% בלבד משוק החלב בישראל. ובכל זאת המגמה מעודדת, במיוחד מפני שבתוכנית הרב-שנתית שהציגה זנלכל לבורסה היא צופה שהמחלבה, שהפכה למנוע צמיחה של החברה, תמשיך לצמוח.
מחלבות רמת הגולן הייתה בעבר בבעלות קיבוצים מהאזור, בהם סאסא ושמיר, ותחת ניהולם. היא לא הצליחה לעבור לרווחיות, וב-2022 הפסיקה לייצר, ובעליה ביקשו הקפאת הליכים בשל חוב של 42 מיליון שקל. הכישלון יוחס להחלטות ניהוליות שגויות, ובהן ייצור חלב תחת המותג הפרטי של שופרסל, שגרם למחלבה להפסדים.
אחרי שהבעלות עברה לזנלכל הופסק ייצור המותג הפרטי. החברה השקיעה עשרות מיליוני שקלים בציוד חדש והרחיבה את קו המוצרים: מעבר לחלב ניגר, המחלבה מייצרת היום גם שמנת לבישול ולהקצפה, יוגורטים וגבינות מלוחות. במקביל, הורחב מערך ההפצה שלה וגדל מספר נקודות המכירה, ושני המהלכים תרמו לעלייה במכירות וברווח.
"בשנה הבאה, על סמך הביצועים שלה, המחלבה תקבל ממועצת החלב מכסת חלב גדולה יותר", אמר ל-ynet פיני גורביץ, מנכ"ל זנלכל. "מ-26 מיליון ליטר השנה נעלה ל-35 מיליון ליטר. במקביל, אנחנו מרחיבים את ההפצה, את הפעילות השיווקית, את הפרסום ואת מספר החנויות שאליהן אנחנו מגיעים. אנחנו נכנסים לקטגוריות חדשות, ובחלב הניגר גם לסוגים נוספים שאינם בפיקוח ורווחיים יותר. אנחנו עובדים קשה כדי שיהיו ביקושים. עשינו במחלבה שינוי מקיר לקיר, מהתפעול ועד ההשקעות וההפצה, ואנחנו צופים המשך צמיחה. המחלבה היא אחד ממנועי הצמיחה שלנו, והמגמה מעודדת".
הרווח מהמחלבה קיזז את הירידה ברווחיות ובמכירות של מגזר השימורים של זנכל, שסובל מיבוא זול מסין שתפס נתח שוק על חשבון היצרנים המקומיים. מכירות מגזר הירקות צמחו ב-3%, אבל הרווח המגזרי ירד ב-7% בגלל התחרות מסין.
את הרבעון כולו סיימה זנלכל עם עלייה של 10% במכירות, שהסתכמו ב-530 מיליון שקל, בעיקר בזכות המחלבה. הרווח הנקי הסתכם ב-46.9 מיליון שקל, ירידה של 8%. החברה תחלק דיבידנד של 14 מיליון שקל.