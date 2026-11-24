מחלבות רמת הגולן רשמה ברבעון השלישי של 2026 זינוק ברווחים. הרווח התפעולי של המחלבה הסתכם ב-7 מיליון שקל, 700 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד, ומכירות מוצרי החלב קפצו ב-15% והגיעו ל-50 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי זינק בתוך שנה מ-1.6% ל-14%. כך עולה מהדוח הכספי לרבעון השלישי של זנלכל, יצרנית השימורים ובעלת מחלבות רמת הגולן.

מחלבות רמת הגולן רשמה ברבעון השלישי של 2026 זינוק ברווחים. הרווח התפעולי של המחלבה הסתכם ב-7 מיליון שקל, 700 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד, ומכירות מוצרי החלב קפצו ב-15% והגיעו ל-50 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי זינק בתוך שנה מ-1.6% ל-14%. כך עולה מהדוח הכספי לרבעון השלישי של זנלכל, יצרנית השימורים ובעלת מחלבות רמת הגולן.

מחלבות רמת הגולן רשמה ברבעון השלישי של 2026 זינוק ברווחים. הרווח התפעולי של המחלבה הסתכם ב-7 מיליון שקל, 700 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד, ומכירות מוצרי החלב קפצו ב-15% והגיעו ל-50 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי זינק בתוך שנה מ-1.6% ל-14%. כך עולה מהדוח הכספי לרבעון השלישי של זנלכל, יצרנית השימורים ובעלת מחלבות רמת הגולן.

זו בשורה לא רק לזנלכל, שרכשה לפני שלוש שנים את המחלבה כשזו הייתה על סף חדלות פירעון, אלא גם לצרכנים ולתחרות. שוק החלב בישראל ריכוזי מאוד, ושלוש מחלבות שולטות בו: תנובה, שטראוס וטרה. המכירות השנתיות של מחלבות רמת הגולן יגיעו השנה ל-200 מיליון שקל, שהם כ-2% בלבד משוק החלב בישראל. ובכל זאת המגמה מעודדת, במיוחד מפני שבתוכנית הרב-שנתית שהציגה זנלכל לבורסה היא צופה שהמחלבה, שהפכה למנוע צמיחה של החברה, תמשיך לצמוח.

זו בשורה לא רק לזנלכל, שרכשה לפני שלוש שנים את המחלבה כשזו הייתה על סף חדלות פירעון, אלא גם לצרכנים ולתחרות. שוק החלב בישראל ריכוזי מאוד, ושלוש מחלבות שולטות בו: תנובה, שטראוס וטרה. המכירות השנתיות של מחלבות רמת הגולן יגיעו השנה ל-200 מיליון שקל, שהם כ-2% בלבד משוק החלב בישראל. ובכל זאת המגמה מעודדת, במיוחד מפני שבתוכנית הרב-שנתית שהציגה זנלכל לבורסה היא צופה שהמחלבה, שהפכה למנוע צמיחה של החברה, תמשיך לצמוח.

זו בשורה לא רק לזנלכל, שרכשה לפני שלוש שנים את המחלבה כשזו הייתה על סף חדלות פירעון, אלא גם לצרכנים ולתחרות. שוק החלב בישראל ריכוזי מאוד, ושלוש מחלבות שולטות בו: תנובה, שטראוס וטרה. המכירות השנתיות של מחלבות רמת הגולן יגיעו השנה ל-200 מיליון שקל, שהם כ-2% בלבד משוק החלב בישראל. ובכל זאת המגמה מעודדת, במיוחד מפני שבתוכנית הרב-שנתית שהציגה זנלכל לבורסה היא צופה שהמחלבה, שהפכה למנוע צמיחה של החברה, תמשיך לצמוח.

מחלבות רמת הגולן הייתה בעבר בבעלות קיבוצים מהאזור, בהם סאסא ושמיר, ותחת ניהולם. היא לא הצליחה לעבור לרווחיות, וב-2022 הפסיקה לייצר, ובעליה ביקשו הקפאת הליכים בשל חוב של 42 מיליון שקל. הכישלון יוחס להחלטות ניהוליות שגויות, ובהן ייצור חלב תחת המותג הפרטי של שופרסל, שגרם למחלבה להפסדים.

מחלבות רמת הגולן הייתה בעבר בבעלות קיבוצים מהאזור, בהם סאסא ושמיר, ותחת ניהולם. היא לא הצליחה לעבור לרווחיות, וב-2022 הפסיקה לייצר, ובעליה ביקשו הקפאת הליכים בשל חוב של 42 מיליון שקל. הכישלון יוחס להחלטות ניהוליות שגויות, ובהן ייצור חלב תחת המותג הפרטי של שופרסל, שגרם למחלבה להפסדים.

מחלבות רמת הגולן הייתה בעבר בבעלות קיבוצים מהאזור, בהם סאסא ושמיר, ותחת ניהולם. היא לא הצליחה לעבור לרווחיות, וב-2022 הפסיקה לייצר, ובעליה ביקשו הקפאת הליכים בשל חוב של 42 מיליון שקל. הכישלון יוחס להחלטות ניהוליות שגויות, ובהן ייצור חלב תחת המותג הפרטי של שופרסל, שגרם למחלבה להפסדים.