בית המשפט למשפחה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה אישה נגד שני אחייניה, בדרישה לקבל כ-326 אלף שקל מחשבונות הבנק של אביה המנוח. השופטת ציפי כהן אביטן שוכנעה כי הכספים, הכוללים פיצויים מתאונת דרכים וזכיות בהגרלות, הופקדו אצל האב למשמורת בלבד, ואינם חלק מעיזבונו.

האב הלך לעולמו ב-2023, כשהוא מותיר אחריו אלמנה, שתי בנות ונכדים. בצוואה שערך ב-2019 הוריש את רכושו לאלמנתו, לאחת מבנותיו ולשלושה נכדים מבתו השנייה, תוך ניסוח הוראות מיוחדות בנוגע לשני רישיונות מונית שהיו בבעלותו.

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הבת היורשת הגישה תביעה שבה טענה כי בשלוש השנים שקדמו למות אביה היא העבירה לחשבונותיו כספים השייכים לה, בהתאם לסיכום ביניהם. לדבריה, מטרת ההפקדות הייתה לחסוך לרכישת דירה, שכן היא נטתה לבזבז כספים.

התביעה התייחסה בין היתר לפיצוי בסך 115,358 שקל שקיבלה עקב תאונת דרכים, לזכיות בהגרלות "צ'אנס", להחזר מע"מ ולדמי שכירות בגין רישיון מונית שרכשה מכספה, וכן להעברות בנקאיות נוספות. אמה תמכה בגרסתה ואישרה שבעלה שמר עבורה את הכספים כדי שלא תבזבז אותם.

מנגד טענו הנכדים היורשים כי הכספים שייכים לעיזבון. לדבריהם, סבם לא ציין בצוואתו שהכספים בחשבונותיו שייכים לדודתם, והיא לא הציגה הסכם המעיד על כך. לדבריהם הכספים הועברו במסגרת התחשבנות משפחתית, בין היתר עבור הוצאות שהוציאו הוא ורעייתו על גידול בנה של התובעת.

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אלא שהשופטת כהן אביטן קיבלה את גרסת הבת וקבעה שהיא עמדה בנטל ההוכחה המוגבר החל על תביעות נגד עיזבון. נקבע שטענותיה נתמכו במסמכים ובעדויות, בעוד שטענת אחייניה בדבר התחשבנויות משפחתיות נותרה בגדר השערה.

בין היתר הוצגו אסמכתאות להפקדת כספי הפיצויים, אישורי זכייה בהגרלות ועדות של בעל דוכן מפעל הפיס, שאישר כי הבת ביקשה לרשום המחאה על שם אביה. בפסק הדין צוין כי גם האחיינים אישרו כי דודתם נהגה להשתתף בהגרלות, בניגוד לסבם.

אשר לרישיון המונית, השופטת הסתמכה על מסמכי הרכישה ועל מתווך שהעיד שהמנוח סיפר לו שהרישיון מיועד לבתו. העדות נמצאה מהימנה ואובייקטיבית, ונקבע כי גם החזר המע"מ ודמי השכירות שייכים לה.

בנוסף הציגה התובעת פתק שצילם אביה, עם הסכומים 199,500 שקל ו-4,100 דולר, שלטענתה מהווה אישור בדבר הפקדת כספיה אצלו למשמורת.

בסופו של דבר התביעה התקבלה במלואה, ונקבע כי הבת זכאית ל-326,648 שקל מתוך חשבונות אביה. אחייניה חויבו לשלם לה הוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.