בית המשפט למשפחה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שבה התבקש להצהיר כי חשבון בנק שבו נצברו מיליוני שקלים שייך במלואו לאדם שהלך לעולמו, ולא לאחד מבניו שצורף אליו כשותף. השופטת סגלית אופק שוכנעה שהצירוף נעשה מטעמי נוחות, ולא מתוך כוונה להעניק לבן את הכספים במתנה.

במרכז הפרשה עומדת משפחה אמידה שלה שלושה בנים. האב המנוח עסק בתחומי התיירות והפיננסים, ובמהלך השנים צברו ההורים נכסים רבים, ובהם דירות בתל אביב ובגבעתיים, יצירות אומנות וחשבונות בנק. בשנת 2012 ערכו בני הזוג צוואה הדדית, שלפיה לאחר פטירת שניהם יחולק רכושם בין ילדיהם בהתאם להוראות הצוואה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בנובמבר 2015 צורף אחד הבנים לחשבון בבנק איגוד, שבו היו מיליוני שקלים. זמן קצר לאחר מכן נפטרה האם, וכעבור כחמש שנים הלך לעולמו גם האב.

עוד לפני מות האב הגיש אחד מבניו (לא האח שצורף לחשבון), שהיה אפוטרופוס שלו, תביעה להצהיר כי מלוא הכספים שייכים לאביו. האח השלישי תמך בעמדתו. לטענת השניים, הצירוף של אחיהם נועד לאפשר את המשך ניהול החשבון במקרה שהאם תלך לעולמה, לנוכח מצבו הקוגניטיבי המידרדר של האב. לדבריהם, לא הייתה כוונה להעניק לאחיהם מתנה.

מנגד טען האח שצורף לחשבון כי אימו הבהירה לו שמדובר במתנה מיידית, שנועדה לפצותו על קיפוח מתמשך לעומת אחיו. לדבריו, אביו הבין היטב את משמעות החתימה, ומסמכי הבנק מעידים על הענקת הזכויות בכספים.

אבל השופטת אופק אימצה את עמדת שני האחים. היא הבהירה כי עצם הצירוף לא מוכיח שניתנה לנתבע מתנה, ועליו להציג ראיות ברורות לכוונת בעלי החשבון להעניק לו את הכספים.

צילום: אור שושן

במקרה זה נקבע כי האם ביקשה להבטיח את המשך הטיפול בענייני האב, שהתמודד עם אלצהיימר, ולא להעביר לבנה מיליוני שקלים. הודגש כי היא אף פנתה לשני בניה האחרים בהצעה להצטרף לחשבון, אך הם סירבו.

גם טענת הקיפוח של הנתבע נדחתה, אחרי שהתברר שקיבל מהוריו חנות וסיוע במימון בניית ביתו. בנוסף, הוא לא זימן לעדות את פקידת הבנק שלטענתו נכחה במעמד הענקת המתנה, ואף לא עדים נוספים שיכלו לתמוך בגרסתו.

פסק הדין הצביע גם על סתירות בגרסתו: בעוד שבתחילה טען שקיבל את מלוא הכספים, בהמשך טען לזכאות למחציתם. יתרה מכך, הוא כמעט שלא ביצע פעולות בחשבון לצרכיו האישיים, ואף הצהיר בעבר שהכספים מהווים חלק מרכוש האב.

לסיכום נקבע כי הבן לא הוכיח שהוריו התכוונו להעניק לו את הכספים במתנה, ולפיכך הוצהר שהאב המנוח הוא בעליו הבלעדי של החשבון. הנתבע חויב להגיש דוח על התנועות בחשבון מאז פטירת האם, ולהשיב כספים שנמשכו שלא לטובת האב, ככל שהיו כאלה. בנוסף, הושתו עליו 50 אלף שקל הוצאות משפט.