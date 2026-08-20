לפי הפירוט שמסר משרד האוצר, נמל התעופה בן-גוריון פועל כיום בקיבולת היומית המקסימלית שלו. שדות תעופה משלימים, כך נטען, יכולים להגדיל את הקיבולת הכוללת ולספק מענה חלופי במקרים של שביתות או תקלות תפעוליות, אך תוכניות הפיתוח הרלוונטיות של רשות שדות התעופה מתעכבות. במשרד מדגישים כי כל יום עיכוב באישור השדות המשלימים ובפיתוחם מגדיל את העומס על נתב"ג ואת התלות בו.