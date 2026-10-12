קבוצת קמרי רוכשת 50% מרשת בתי הקפה והמאפיות תחנת לחם ורשת בתי הקפה BREADCAFE, שבבעלות האחים ששי וערן אביטל, לפי שווי של 23 מיליון שקל. זו עסקה שנייה של קבוצת קמרי בתחום המזון תוך כשבוע, אחרי שהודיעה כי רכשה 50% מרשת הנקניקיות הכשרה זלמנ'ס, לפי שווי של 7 מיליון שקל.

תחנת לחם מפעילה 16 סניפים רחבי הארץ, ו-6 נוספים נמצאים בשלבי הקמה. במסגרת השותפות החדשה, בכוונת הצדדים להאיץ את קצב הצמיחה של הרשת, להרחיב את הפריסה הארצית עם פתיחת סניפים נוספים, ויעד של כ-50 סניפים ברחבי הארץ. רשת BREADCAFE, המונה שישה סניפים, תצטרף אף היא לפעילות המשותפת.

גלריה סניף תחנת לחם ( צילום: אוראל כהן )

האחים ששי וערן אביטל ימשיכו לכהן כמנכ"לי הרשתות, כאשר קבוצת קמרי תביא לשותפות את הניסיון העסקי והקמעונאי שלה, את יכולותיה בתחום הפיתוח העסקי ואת התשתיות התפעוליות והמסחריות העומדות לרשותה.

המהלך הוא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת קמרי, שמרחיבה את פעילותה באמצעות שותפויות ורכישות של רשתות בעלי פוטנציאל צמיחה, לצד פיתוח הפעילויות והקמת מותגים חדשים.

אסף קמרי, מבעלי קבוצת קמרי: ״השותפות עם תחנת לחם ו-BREADCAFE היא צעד נוסף ומשמעותי באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת קמרי. אנו מאמינים במותגים בעלי זהות ברורה, בסיס לקוחות נאמן ופוטנציאל צמיחה משמעותי, ורואים בתחנת לחם הזדמנות להרחבת הפעילות והפיכתה לרשת בפריסה ארצית רחבה.

כאמור, רק לפני כשבוע הודיע קבוצת קמרי על רכישת 50% מרשת הנקניקיות הכשרה זלמנ'ס, שמפעילה כיום 12 סניפים: בתל אביב פועל סניף בקניון עזריאלי, וסניפים נוספים פועלים, בין השאר בקריון, בחיפה וברעננה, והיא פופלרית מאוד בקרב הקהל החרדי בבני ברק ובירושלים. בקרוב היא אף תפתח סניפים באלעד, בית שמש, ביתר עילית ומודיעין עילית.

מימין: ששי אביטל, אסף קמרי וערן אביטל. האחים יקבלו כ-12.5 מיליון שקל במסגרת העסקה ( צילום: באדיבות קבוצת קמרי. )

קבוצת קמרי קמעונאות פועלת בתחום חנויות הנוחות, המזון והמסחר בישראל, ומתמחה בהקמה, פיתוח וניהול של רשתות במודל זכיינות. החברה פועלת בפריסה ארצית מנהריה ועד אילת, וכוללת למעלה מ-130 חנויות נוחות שפועלות תחת המותגים סבן אקספרס, קנדילנד, סוויט & טויס, חממה שושלת פיצוחים ועוד, לצד עשרות סניפים נוספים בשלבי תכנון, הקמה ופיתוח.