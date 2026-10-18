מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס ואגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב בכור שטרית בשכונה י"א, בשטח 71 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-770 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב יצחק רגר בשכונה ד', בשטח 89 מ''ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.08 מיליון שקל.
שוהם
דירת פנטהאוז עם 4 חדרים ברחוב מכבים, בשטח 136 מ"ר בקומה 5 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 80 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.8 מיליון שקל.
באר יעקב
דירת 4 חדרים ברחוב חושן, בשטח 104 מ"ר בקומה 3 מתוך 14 עם מרפסת בשטח 35 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.66 מיליון שקל.
לוד
דירת 3 חדרים ברחוב אריה רובין בשכונת משמר נוף, בשטח 60 מ"ר בקומה 5 מתוך 5 עם מעלית, נמכרה ב-1.27 מיליון שקל.
רמלה
דירת 3 חדרים ברחוב משה לוי בשכונת נאות שמיר, בשטח 86 מ"ר בקומה 2 מתוך 22 עם מרפסת בשטח 12 מ''ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.87 מיליון שקל.
עפולה
דירת 4 חדרים ברחוב וולפסון, בשטח 130 מ"ר בקומה 4 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 18 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.53 מיליון שקל.
עכו
דירת 3 חדרים ברחוב האשל, בשטח 72 מ"ר בקומה 4 מתוך 7 עם מעלית, נמכרה ב-880 אלף שקל.
השתתפה בסקירה: רשת רי/מקס