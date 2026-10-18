מחירי הדירות חזרו לרדת

במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.