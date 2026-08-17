בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר לאחרונה לקיים צוואה שהותירה קשישה ערירית ובמסגרתה הורישה את דירתה בתל אביב למכר שלה. השופטים עינת רביד (אב"ד), נפתלי שילה ויחזקאל אליהו שללו מעורבות של הזוכה בעריכת המסמך, על בסיס איכוני סלולר שהראו שהיה מחוץ לבית המנוחה בעת החתימה.

מדובר בצוואה שנייה שערכה האישה. בראשונה, מ-2011, היא הורישה את הדירה למכר ולבת דודתה, בחלקים שווים. הצוואה השנייה נערכה באפריל 2014, ובמסגרתה הורישה את הנכס למכר בלבד, יחד עם מכוניתה ורכוש נוסף. כעבור כשנתיים הלכה האישה לעולמה, בגיל 81, כשהיא ללא בן זוג או ילדים.

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בפברואר 2023 דחה בית המשפט למשפחה את התנגדות בת הדודה לצוואה. נקבע שאין בסיס לטענתה שהמנוחה לא הייתה כשירה, או שהמכר הפעיל עליה השפעה בלתי הוגנת. כמו כן נשללה מעורבות מצד המכר, לאחר שאיכוני סלולר הראו כי אמנם שהה באזור תל אביב באופן כללי, אך לא בבית האישה.

בת הדודה סירבה להשלים עם התוצאה והגישה ערעור. היא תקפה את הקביעות בדבר כשירות המנוחה והיותה נטולת השפעה ולחצים מצד המכר. לדבריה, הוא "השתלט על חייה ורכושה, ניצל את חולשתה ואף היה מעורב באופן אינטנסיבי בחייה, לרבות בעריכת הצוואה".

מנגד התעקש המכר שלא שהה בדירת המנוחה בעת החתימה על הצוואה, כפי שעולה מעדות עורך הדין, איכוני הסלולר ובדיקה ב"גוגל טיימליין". לפיכך, טען, צדק בית המשפט כששלל מעורבות מצדו והורה על קיום הצוואה.

צילום: שירעד ניסים

ואכן, שופטי המחוזי קבעו שאין עילה להתערב בפסק הדין של בית המשפט למשפחה. צוין ששני מומחים מטעם בית המשפט מצאו שהמנוחה הייתה צלולה לפני החתימה על צוואתה, מבלי שקיימת הצדקה לסטות מחוות דעתם. גם בשאלת מעורבות המכר בהכנת המסמך נפסק שקודמם עשה מלאכתו נאמנה.

"סוגיה זו נבחנה היטב על ידי בית משפט קמא, ואף בוצע איכון למכשיר הסלולר של המשיב באמצעות מומחה, שקבע שלא היה נוכח בדירה בה נערכה הצוואה במועד האמור", הבהירה השופטת רביד, שכתבה את פסק הדין.

לדבריה, המומחה מצא אמנם שביום כתיבת הצוואה המכר הגיע ארצה בטיסה מפריז ואף נסע לתל אביב, ואולם לממצאיו – לא שהה בבית המנוחה.

"המידע מראה חד-משמעית כי המנוי לא תועד בכתובת", קבע המומחה. לדברי השופטת מדובר בחוות דעת ברורה ונחרצת שאין הצדקה לסטות ממנה, ועל כן ניתן להכריע על בסיסה - יחד עם עדות הנוטריון – כי המכר נמנע מלהיות מעורב בהכנת הצוואה נשוא ההליך.

הנוטריון סיפר שביום חתימת הצוואה המנוחה "הייתה לבד בדירה, והיא פתחה לו בעצמה את הדלת". בית המשפט למשפחה נתן אמון בעדותו, והשופטת רביד סיכמה שלא נמצאה ולו ראשית ראיה לטענת בת הדודה כי המכר היה מעורב בצוואת המנוחה, ובכלל זה שהה בדירתה ביום החתימה. התוצאה: דחיית הערעור ופסיקת 50 אלף שקל הוצאות לטובת המכר.