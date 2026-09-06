בשעה 19:44 ביום שלישי, השעה הכי טובה להוציא הודעות לעיתונות שאיש לא ישים אליהם לב, הוציאה חברת מקורות, חברת המים הלאומית של ישראל, הודעה לבורסה: "עדכון בדבר צמצום זמני באספקת מים עקב הפסקת פעילות מתקני התפלה פרטיים. נכון למועד זה, אין בידי החברה מידע או ודאות לגבי מועד החזרת מתקני ההתפלה, כולם או חלקם, לפעילות מלאה והשלכות אפשריות על המשך אספקת המים".

ההודעה של מקורות הגיעה לאחר שחמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה הגדולים במדינה הפסיקו את פעילותם בעקבות זיהום מים. אותם מתקנים מספקים כ-60% ממי השתיה במדינת ישראל. ואם חברת המים הלאומית של ישראל לא הרגישה שמדובר במידע מהותי שמצריך דיווח מיידי לבורסה, כמעט 48 שעות אחרי משבר המים הגדול ביותר במדינת ישראל, למה שהחברות הפרטיות המחזיקות במתקני ההתפלה הפרטיים ירגישו צורך לדווח לציבור?

מתקן התפלת המים בשורק ב' ( צילום: מאיר תורג'מן )

ברשות ניירות ערך הוציאו הודעה היום בעקבות המשבר והתנהלות החברות: ״הרשות מכירה את הנושא, עוקבת אחרי דיווחי החברות וכמובן חלה על כל תאגיד מדווח המושפע או עשוי להיות מושפע באופן מהותי מאירועי ההשבתה של מתקני ההתפלה להביא את מלוא המידע הנדרש לציבור המשקיעים״.

בישראל יש, כאמור, שישה מתקני התפלה הפזורים לאורך חופי הים התיכון. מתקן ההתפלה אשקלון, בבעלות חברת ורידיס וקפיטון הנסחרות בבורסה, מתקן ההתפלה אשדוד של שפיר הנדסה הנסחרת בבורסה בשותפות חברת בלוג'ן של חברת ג'נריישן קפיטול, מתקן ההתפלה פלמחים (בלוג'ן), מתקן ההפלה שורק א' (דן קפיטל) ומתקן ההתפלה שורק ב' (חברת IDE). נכון להיום, רק מתקן ההתפלה חדרה (של IDE) פועלת במלוא היכולת.

אף אחת מהחברות הפרטיות שמפעילות את מתקני ההתפלה, תשתית חיונית במדינת ישראל, לא הוציאו הודעה מיוזמתם לתקשורת. בסופו של דבר, אם אין מדובר באירוע מהותי המשפיע על החברה, היא לא מחוייבת להוציא דיווח מיידי. ועובדה היא שבחברת מקורות לקחו את הזמן. הרי רק ביום שני, בשעה 19:46 בערב, אותה שעה מושלמת להוצאת דיווחים, במשרד האנרגיה והתשתיות הוציאו הודעה, כאשר באותו יום ב-11:45 רשות המים הוציאו הודעה ראשונה בעקבות פניות מגופי תקשורת.

אולי בתמהיל ההשקעות של החברות, מתקני ההתפלה הן חלק זניח. אלא שלמשבר הזה יכולות להיות השלכות הנוגעות לעתיד משק המים הישראלי. אולי המדינה תרצה יותר רגולציה על משק המים? אין לדעת. אולי עוד נראה את הדי משבר המים הגדול בישראל בדיווחים הרבעוניים שלהם.