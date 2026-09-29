לקראת הזינוק הצפוי במחירי הדלק לשיא כל הזמנים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ כינס היום (שלישי) את בכירי משרדו כדי לדון באפשרות להפחית את המס על הדלק בשקל במקום ההוזלה של חצי שקל שאושרה עד לסוף אוקטובר. עלות המהלך תגיע כמעט לחצי מיליארד שקלים, ולפי שעה לא ברור אם היעוץ המשפטי יאשר את המהלך.

גורמים מקצועיים במשרד האוצר הביעו התנגדות תקיפה להפחתת מס נוספת בעלות גבוהה ללא מקור מימון סביר. גורם מקצועי בכיר במשרד האוצר אמר לynet כי "מדובר בצעד יקר ולא אפשרי לביצוע מבחינת התקציב ובשל הקרבה לבחירות ואני אתנגד לכך". גורם בכיר נוסף אמר כי "הוזלה כזאת כעת היא כמו לשלם שוחד לבוחרים וסביר שהיא לא תאושר במשרד המשפטים".

תדלוק ( צילום: עמית שעל )

בשל הסמיכות לבחירות לא ברור אם הייעוץ המשפטי באוצר יאשר את ההפחתה הנוספת. אף על פי שההוזלה הקודמת אושרה ספק אם יינתן אישור נוסף מכיוון שההנחה הנוספת עשויה להיחשב "כלכלת בחירות".

היום הודיע משרד האנרגיה כי מחיר הדלק שהוא מוצר מפוקח על ידי המדינה יעלה ב-1 באוקטובר (מחר בחצות) ב-52 אגורות מהמחיר המוזל החודש של 7.75 שקל למחיר שיא בכל הזמנים 8.27 שקל לליטר 95 אוקטן בשירות עצמי כאשר במחיר שירות מלא המחיר אף יחצה את רף שמונה וחצי השקלים ויעלה 7.53 שקל.