בית משפט השלום בבת ים חייב לאחרונה חברת בנייה לשלם פיצויים והוצאות בסך כ-435 אלף שקל לעובד שלה שנפגע כשסחב חומרי בנייה במעלה שש קומות. השופטת ליעד שגב קבעה שהמעסיקה הפרה את חובת הזהירות כלפיו כשדרשה ממנו לשאת משא כבד ללא סיוע.

האירוע התרחש בנובמבר 2020. העובד, כיום בן 45, הועסק באתר בנייה ונדרש להעביר חומרי בניין לקומה השישית. לדבריו, לאחר שהעלה ציוד באמצעות עגלה ומעלית, התבקש לשאת במדרגות פרופילים באורך כשלושה מטרים, שלא ניתן היה להכניס למעלית.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

תחילה העלה אותם בזוגות, אך לטענתו מנהלו לא היה מרוצה מקצב העבודה, ולכן העמיס על גבו חבילה של כעשרה פרופילים. כשהתלונן על המשקל, סידר המנהל את החבילה כך שחלק ניכר ממשקלה נשען על צווארו, והורה לו להמשיך.

במהלך העלייה במדרגות החל העובד לחוש כאבים עזים בגבו ובצווארו. הוא לא שב לעבודתו בחברה, ובהמשך אובחן כסובל מפגיעה בעמוד השדרה הצווארי ומפיברומיאלגיה, מחלה המתבטאת בין היתר בכאבים מפושטים ובעייפות.

החברה הכחישה את עצם התרחשות התאונה וטענה כי באותו יום כלל לא הובאו פרופילים לאתר. לחלופין טענה כי העובד יכול היה להסתייע בעובדים אחרים, וכי כאביו נבעו ממצב רפואי קודם או ממעבר דירה שביצע.

אבל השופטת שגב העדיפה את גרסת העובד, שנתמכה בעדות קבלן גבס שראה אותו נושא את חבילת הפרופילים. גם הודעות ווטסאפ ששלח למנהלו החל מערב התאונה, ובהן דיווח על כאבי גב, חיזקו את גרסתו. מנגד, נמצאו סתירות בעדויות נציגי החברה.

בפסק הדין הובהר שנשיאת משאות כבדים במדרגות רבות, ללא אמצעי עזר, יוצרת סיכון בלתי סביר. צוין שגם אם משקל החבילה כשלעצמו אינו חריג, נשיאתה במעלה שש קומות אינה סבירה.

נקבע כי החברה הורתה לעובד לבצע משימה מסוכנת, מבלי לספק לו סיוע מתאים: "מקום שבו מודה הנתבעת עצמה כי הפרופילים אותם נשא התובע (על משקלם) הם כאלה שאין על אדם אחד לשאתם לבדו, ומקום בו לא סיפקה הנתבעת לתובע עובד נוסף שיסייע בידו... אני קובעת כי הנתבעת אחראית לפגיעתו של התובע בתאונה, ולפיכך חבה בנזקיו".

לצד זאת ייחסה השופטת לתובע אשם תורם בשיעור 10%, משום שהמשיך לשאת את הפרופילים גם לאחר שהחל לחוש כאבים. מומחי בית המשפט קבעו לו נכות רפואית משוקללת בשיעור 19% בגין הפגיעה בצוואר והפיברומיאלגיה. השופטת קבעה כי נכותו התפקודית זהה, בהתחשב במגבלותיו ובקושי לשוב לעבודות פיזיות.

נזקיו הוערכו בכ-516 אלף שקל, לרבות הפסדי שכר ופנסיה, 120 אלף שקל בגין כאב וסבל ו-12 אלף שקל להוצאות רפואיות וניידות. לאחר הפחתת האשם התורם ותגמולי הביטוח הלאומי, חויבה החברה לשלם לו כ-352 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 83 אלף שקל והוצאות משפט.