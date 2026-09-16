קשה היה לבחור תפאורה בולטת יותר להשקת המגדל שאמור להיות הגבוה בגיאורגיה: כאלף מוזמנים, בהם בכירי ממשל, אנשי עסקים, משקיעים, ידוענים, אמנים, מובילי דעה ונציגי תקשורת ממזרח אירופה, אסיה וארה"ב, עלו שלשום בערב (שלישי) לאתר הפוניקולר האייקוני של טביליסי, מנקודות התצפית המוכרות על העיר. שם, כשבירת גיאורגיה מוארת מתחתיהם, נחשף מגדל טראמפ טביליסי (Trump Tower Tbilisi), הראשון של המותג של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באזור.

ראש ממשלת גיאורגיה, איראקלי קובאחידזה, הגיע, וכך גם ראש עיריית טביליסי, קאחה קלאדזה, ושרת הכלכלה והפיתוח, מרים קבריבישווילי. אריק טראמפ, בנו השלישי של נשיא ארה"ב, לעומת זאת, לא היה שם. סגן הנשיא הבכיר של ארגון טראמפ שהקים את מגדל טראמפ המפורסם בניו יורק, אשר היה אמור להגיע להשקה, ביטל את הגעתו ברגע האחרון והופיע על המסך בשיחת וידאו. את ארגון טראמפ ייצג במקומו לורנס גליק, סגן נשיא בכיר לפיתוח.

גלריה השקת מגדל טראמפ טביליסי ( צילום: יח"צ )

בצד האמנותי, הערב התחיל בקבלת פנים בליווי תזמורת בניצוחו של המוזיקאי הגיאורגי דוד מזאנשווילי, המשיך במופע אורות ומחווה לתרבות הגיאורגית, מצגת מולטימדיה וחשיפת הפרויקט, ובהמשך עבר להופעות של הזמר האמריקני זוכה הגראמי סי-לו גרין ושל הדי-ג'יי והמפיק פרנסיס מרסייה. לצד אותם אנשי עסקים, משקיעים ומובילי דעה זרים ממדינות כמו פולין, אוקראינה, דובאי, קזחסטן ואזרבייג'ן, הגיעו גם נציגים ישראלים, שנשימתם נעתקה לרגע כאשר החל מופע זיקוקי די-נור.

מגדל טראמפ בטביליסי ( הדמיה: Archi group and INVIA )

המתחם מוערך ב-2 מיליארד דולר ( הדמיה: Archi group and INVIA )

לצד בכירי הממשל, השתתפו באירוע גם ראשי החברות המקדמות את הפרויקט. בין היתר היו שם היזם הגיאורגי איליה צולאיה, מייסד-שותף ויו"ר חברת ארכי (Archi), ושותפו, איש העסקים הישראלי מני ביניש, שהקימו יחד את החברה; וכן לבאן פחאקאדזה, מייסד ומנכ"ל חברת INVIA. Archi Group ו-INVIA הן השותפות המרכזיות בפרויקט, ארגון ספיר (Sapir) משמש כשותף-מפתח והחברותBlock Stone Capital, Koba Ivanov Group ו-Villaro משתתפות כמשקיעות מיעוט. הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלות הבינלאומי Gensler, שגם נציג שלו הגיע לאירוע.

"זו הייתה ההזדמנות האמיתית הראשונה עבור אנשים לראות את ההיקף ואת החזון שמאחורי מגדל טראמפ טביליסי", אמר טראמפ הבן בשיחת זום שהוקרנה במהלך האירוע. "זה ציון דרך מרגש עבור הפרויקט ועבור Downtown Tbilisi, שהופך במהירות לאחד מיעדי העסקים ואורח החיים הדינמיים ביותר באזור. אנחנו נרגשים מאוד להביא את מותג טראמפ לעיר ומהעתיד של טביליסי כיעד בינלאומי להשקעות ולנדל"ן".

אריק טראמפ בשיחת זום באירוע ההשקה ( צילום: יח"צ )

( הדמיה: Archi group and INVIA )

מאחורי ההפקה, שנאמדת בכמיליון דולר, עמדה עסקת נדל"ן גדולה בהרבה מהבניין שנחשף באותו ערב. מגדל טראמפ יהיה הראשון מתוך שישה מגדלים המתוכננים במסגרת Downtown Tbilisi – מתחם בשטח של כ-600 אלף מ"ר בצמוד לפארק המרכזי של טביליסי, אותו מכנים היזמים "הסנטרל פארק של טביליסי", שהיקף ההשקעה בו מוערך בכשני מיליארד דולר.

המגדל צפוי לכלול 62 קומות ולהגיע לגובה של כ-280 מטר ועם השלמתו יהיה הגבוה במדינה. המתחם צפוי לשלב מגורי יוקרה ומלון יוקרה, שטחי משרדים ומסחר יוקרתיים, מסעדות גורמה, מתחמי בידור ומרכז עסקים פרימיום. לדברי היזמים, האזור המסחרי מתוכנן בהשראת מרכז הקניות היוקרתי הפתוח בבאל הארבור, מצפון למיאמי ביץ (Bal Harbour Shops).

מיליון דולר. השקת מגדל טראמפ טביליסי ( צילום: יח"צ )

אבל הנתון שממחיש יותר מכל את ההימור של היזמים על שוק היוקרה בטביליסי הוא המחיר. דירות הסטודיו במגדל יוצעו החל מ-290 אלף דולר, והמחירים צפויים לנוע בין 7,000 ל-10,760 דולר למ"ר. בריאיון ל-ynet בסוף השבוע שעבר אמר ביניש כי הוא מעריך שבדירות הפנטהאוז בקומות הגבוהות של המגדל המחירים גם יגיעו לסכום של כ-15 אלף דולר למ"ר. אלה מחירים שמכוונים במידה רבה גם לקהל שמחוץ לגיאורגיה, ואמנם לפחות ביחס לישראל נחשבים "מציאה". אם כי מיד עם תום ההשקעה גם אנשי עסקים מקומיים כבר הביעו עניין ברכישה.

מבחינת היזמים, גיאורגיה תהפוך לדובאי של מזרח אירופה. בעלי ארכי: "טביליסי מזכירה לי את דובאי בתקופה שבה היא הפכה ליעד בינ"ל"

מבחינת היזמים, גיאורגיה עוד תהפוך לדובאי של מזרח אירופה. "הערב המחיש את ההתלהבות יוצאת הדופן סביב מגדל טראמפ טביליסי וסביב גיאורגיה עצמה", אמר באירוע צולאיה, ממייסדי ארכי. "כיום, אחד מכל ארבעה מהרוכשים שלנו הוא בינלאומי, ושיעור זה ממשיך לגדול. טביליסי מזכירה לי את דובאי בתקופה שבה היא הפכה ליעד בינלאומי אמיתי. הגעתו של מגדל טראמפ היא איתות לאמון הבינלאומי בגיאורגיה ופרק חדש וחשוב בהתפתחות המדינה".

גם פחאקאדזה, מייסד INVIA, התייחס בהשקה לביקוש הבינלאומי. "טביליסי היא עיר של העתיד, והאנרגיה סביב ההשקה המחישה עד כמה גדול העניין הבינלאומי במתרחש כאן", אמר. "מגדל טראמפ טביליסי משלב עיצוב עולמי, את המורשת של מותג טראמפ ומומחיות עמוקה בשוק המקומי. זהו שילוב יוצא דופן המשקף את הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה של גיאורגיה".

אלכס ספיר, יו"ר ומנכ"ל ארגון ספיר, הוסיף: "שמחנו מאוד לחשוף את מגדל טראמפ טביליסי בפני קהל בינלאומי כה מכובד. זהו פרויקט משנה מציאות, פרויקט בעל היקף, אדריכלות ושאיפות שיכולים להגדיר מחדש את קו הרקיע של טביליסי ולהציב רף חדש לפיתוח מגורי יוקרה באזור".

ההשקה מגיעה בתקופה שבה גיאורגיה מנסה למשוך אליה יותר השקעות ופעילות בינלאומית. לפי נתונים שהציגו היזמים באירוע, הצמיחה הריאלית הממוצעת במדינה עמדה על כ-9% בשנה בארבע השנים האחרונות. הפרויקט ממומן באמצעות חבילת מימון שהועמדה על ידי שניים מהבנקים המובילים בגיאורגיה, TBC Bank ו-Bank of Georgia, שקבוצות האם שלהם נסחרות בבורסה לניירות ערך בלונדון. מבחינת היזמים, הנתונים הללו הכשירו את הקרקע להשקעה במתחם השאפתני ולניסיון למצב את העיר כיעד בינלאומי להשקעות נדל"ן.

לקראת סוף הערב עבר האירוע מנדל"ן לבידור. אבל אחרי שסי-לו גרין ופרנסיס מרסייה ירדו מהבמה, נשארה השאלה הפחות נוצצת: האם יהיו מספיק רוכשים, מקומיים ובעיקר זרים, שיימצאו עניין ויחליטו לרכוש נכס במגדל הנושא את המותג של נשיא המעצמה הגדולה בעולם – בגיאורגיה.