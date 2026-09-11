מני בניש עלה מגיאורגיה לישראל בגיל 10 בלי לדעת עברית, וכשאביו הציע לו כעבור שנים לחזור ולבדוק הזדמנויות עסקיות במדינה שבה נולד - הוא בכלל לא התלהב. מאז חלפו כשני עשורים, חברת ארכי (Archi) שהקים בשנת 2006 הפכה לחברת הנדל"ן הגדולה בגיאורגיה, ועכשיו היא שותפה באחד הפרויקטים השאפתניים שנראו אי פעם במדינה: מתחם של שישה מגדלים בהשקעה מוערכת של כשני מיליארד דולר, שבמרכזו עומד מגדל טראמפ טביליסי (Trump Tower Tbilisi).

המגדל צפוי להיות הגבוה בגיאורגיה, והדירות בו יימכרו במחירים שטרם נראו בשוק המקומי. "בשבילי כיזם ישראלי להקים את המותג הזה בגיאורגיה זה וואו", אומר בניש בראיון ל-ynet. לפני קצת יותר מ-20 שנה, כשהגיע לגיאורגיה כדי לבדוק אם יש שם אפשרויות עסקיות, טביליסי הייתה מקום שונה לחלוטין מהעיר שבה הוא מתכוון להקים היום, יחד עם שותפיו, מגדל בן עשרות קומות הנושא את שמו של נשיא ארה"ב.

"להקים מותג כזה זה וואו". מני בניש ( צילום: יח"צ )

"בפעם הראשונה שהגעתי לטביליסי העיר הייתה חשוכה", הוא נזכר. "נחתתי בלילה, וכשהמטוס עמד לנחות לא ראו כלום. אמרתי: 'מה זאת אומרת, יש להם הפסקת חשמל?' היום העיר נראית מערבית לגמרי - מוארת, פורחת, יפהפייה ונקייה".

המסלול האישי שלו רחוק מלהיות מובן מאליו. בניש נולד בעיר הנמל פוטי ועלה לישראל עם הוריו ואחותו ב-1979. "עליתי בלי שפה, את המילה 'שלום' למדתי בטיסה", הוא מספר. הקליטה בישראל של אותם ימים לא הייתה פשוטה. "בתור ילד היו המון בדיחות על גרוזינים, אז עוד אמרו גרוזינים, לא גיאורגים. שמתי לעצמי משימה שתוך שנה אדבר עברית תקנית, וזה קרה".

פרויקט מגדל טראמפ הוא הראשון של המותג של דונלד טראמפ באזור, ומבקש למצב את טביליסי כמרכז בינלאומי חדש של עסקים, השקעות ולייף סטייל בצומת שבין אירופה לאסיה

כעבור שנים, אביו היה זה שסגר עבורו את המעגל. הביקור שתחילה לא עורר התלהבות הפך בהדרגה לעסק. בניש הכיר את מי שיהפכו לשותפיו, בהם איליה צולייה, והחל לקנות קרקעות ולגייס משקיעים. בתוך כשנה יצא לדרך הפרויקט הראשון: בניין של 77 דירות. "בשבילי זה היה עסק צדדי. לקח לי אפילו זמן ללמוד את שמות השכונות שבהן אנחנו בונים", הוא מודה.

מאז המצב השתנה. לדבריו, החברה מסרה לאורך השנים כ-55 פרויקטים וכ-53 אלף איש כבר מתגוררים בדירות שבנתה. כיום החברה מקדמת יותר מ-30 פרויקטים, רובם בטביליסי, לצד פעילות בערים בטומי, קובולטי, סיוני ואזורים נוספים. אבל גם אחרי עשרות פרויקטים, טראמפ טאואר הוא ליגה אחרת.

הפרויקט הראשון של מותג טראמפ באזור

הדרך הטובה ביותר להבין את גודל השינוי מבחינתו של בניש נמצאת אולי דווקא בסיפור קטן שהוא מספר על ימיה הראשונים של חברת ארכי. כשהחברה התחילה לפעול בטביליסי, חלק גדול ממלאי הדיור בעיר היה מורכב מבניינים סובייטיים בני 50-60 שנה. "יש בניינים שהיה צריך לשים מטבע במעלית שלהם כדי לעלות הביתה", הוא מספר. "אין ועד שמשלם דמי ניהול, אז כדי שהמעלית תעבוד היו שמים מטבע".

מגדל טראמפ טביליסי לא יעמוד לבדו. הוא יהיה נקודת הציון הבולטת במתחם דאון טאון טביליסי (The Downtown Tbilisi) – פרויקט ענק של שישה מגדלים המשקיפים על הסנטרל פארק החדש של הבירה הגיאורגית. שטח הבנייה הכולל במתחם צפוי להגיע לכ-600 אלף מ"ר וההשקעה בו מוערכת בכשני מיליארד דולר. תוכנית האב משלבת מגורי יוקרה ומלון יוקרה, שטחי משרדים ומסחר יוקרתיים, מסעדות גורמה, מתחמי בידור ומרכז עסקים פרימיום, ולדברי השותפים בכך היא יוצרת יעד עירוני משולב, שאין דומה לו באזור.

הפרויקט הראשון באזור הנושא את המותג Trump נועד למצב את טביליסי כמרכז בינלאומי חדש לעסקים, השקעות וסגנון חיים, בנקודת המפגש שבין אירופה לאסיה. הפרויקט מפותח בשיתוף פעולה עם ארגון טראמפ. Archi Group ו-INVIA הן השותפות והמפתחות המרכזיות של הפרויקט, ארגון Sapir משמשת כשותפה-מפתחת, ואילו Block Stone Capital, Koba Ivanov Group ו-Villaro משתתפות כמשקיעות מיעוט. הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלות הבינלאומי Gensler, והוא צפוי להתנשא לגובה של כ-65 קומות, מה שיהפוך אותו לבניין הגבוה ביותר בגיאורגיה.

אריק טראמפ. בונים את המגדל הכי יוקרתי בטביליסי ( צילום: בלומברג )

החיבור לארגון טראמפ נעשה במסגרת קבוצת השותפים. באפריל פורסמה העסקה רשמית, ותצלום של השותפים סביב השולחן עם אריק טראמפ (בנו השלישי של דונלד) סימן את סגירת המעגל העסקי. גם בוול סטריט ג'ורנל וברויטרס דווח על העסקה ועל הכוונה להפוך את המגדל לגבוה בעיר.

"כשאנחנו יודעים מה טראמפ מהווה היום בשבילנו, כישראלים, הכתף התומכת הזאת – בשבילי באופן אישי להביא את המותג הזה היום לגיאורגיה ולהיות בפרויקט שהוא השמנת של השמנת של העיר, זה וואו", אומר בניש.

השם טראמפ במקרה הזה אינו רק שלט מוזהב שייתלה בכניסה. לדברי בניש, אנשי הארגון מעורבים בפרטי הפרויקט, מהעיצוב ועד יחסי הציבור. "המעורבות שלהם היא ממש בכל פרט", הוא אומר. "ברמת העיצוב של הבניין, ברמת העיצוב של הדירות".

בניש: מגדל טראמפ יהיה הכי יוקרתי בטביליסי. בישראל 7,000 דולר למ"ר זה מחיר מצחיק, אבל שם זה הכי יקר

את רמת הגמר הוא מתאר במונחים ששמורים בדרך כלל למלונות היוקרה בעולם: "מדובר במגדל יוקרה ברמה שלא קיימת אפילו בישראל. רמת הגמר שלו תהיה ברמה של פור סיזנס וריץ קרלטון. זו לא דירת מגורים רגילה, אלא סופר היי-אנד. הכול מגיע ברמת הווילון, השטיח, הכיסא, הכורסה, הספה – הכול מתוכנן לפי הסטנדרט שלהם".

גם המחיר יהיה חריג במונחים גיאורגיים. לדברי בניש, מחיר ההשקה צפוי להתחיל באזור 7,000 דולר למ"ר, ובקומות הגבוהות להגיע לכ-10,000 דולר למ"ר. בהמשך, ככל שהבנייה תתקדם, הוא מעריך שהמחירים בדירות מסוימות עשויים להגיע גם לכ-15 אלף דולר למ"ר.

"הוא יהיה המגדל הכי יוקרתי בטביליסי", אומר בניש ומודה: "בישראל 7,000 דולר למ"ר זה מחיר מצחיק, אבל שם זה הכי יקר". לדבריו, כבר לאחר הפרסום הראשוני נוצרה רשימת מתעניינים, כאשר חלק ניכר מהפניות מגיע מדובאי, הן מאנשי עסקים מקומיים והן מזרים המתגוררים באמירות.

הקהל שאליו מכוונים היזמים מלכתחילה אינו גיאורגי ברובו. "מעט מאוד גיאורגים ירכשו דירות במגדל", אומר בניש. "הרוב יהיו זרים שקונים את הדירה להשקעה. אנחנו מכוונים לדיפלומטים, לאנשי עסקים, לאנשים שיש להם עסקים בגיאורגיה ולא חיים שם, אבל רוצים שתהיה להם הדירה שלהם".

מאחורי ההדמיות הנוצצות מסתתר גם אתגר הנדסי ופיננסי עבור השוק הגיאורגי. בניש מציין כי מגדל טראמפ לבדו משתרע על כ-100 אלף מ"ר, וכי עלות הבנייה הישירה שלו צפויה לעלות יותר מ-200 מיליון דולר, עוד לפני חלק מעלויות עיצוב הפנים והגמר. בימים אלה מתנהל מכרז לקבלן המבצע, והסבירות היא שהבחירה תיפול על חברה זרה. "אין ניסיון בהיקף כזה בגיאורגיה", הוא מסביר. לדבריו, נבחנות בין היתר חברות מטורקיה ומאזרבייג'ן.

מבחינת בניש, מדובר בקפיצת מדרגה גם ביחס לפרויקטים הגדולים שכבר הקים. "מגדל טראמפ והפרויקט כולו משמעותית יותר גדולים מכל מה שעשינו עד היום", הוא אומר. "גם כשבקובולטי אנחנו בונים מגדלים של 35 קומות עם קזינו ומרכז מסחרי, זה לא מגיע להיקף הזה, גם בגלל הסטנדרט".

המגדל ישווק גם לקהל ישראלי

החיבור הישראלי לסיפור אינו מסתכם בבניש. בשנים האחרונות הפכו הישראלים לכוח משמעותי מאוד בשוק הנדל"ן של טביליסי. בסקר של בנק ההשקעות הגיאורגי Galt & Taggart, שבחן פרויקטים של יזמים גדולים בעיר, רוכשים ישראלים היו אחראים ל-12% מהמכירות בשבעת החודשים הראשונים של 2025, לעומת 2% בלבד לרוכשים רוסים. הישראלים היו בכך קבוצת הרוכשים הזרים הגדולה ביותר במדגם.

בניש מתכוון לשווק את מגדל טראמפ גם בישראל, וכבר פתח משרד בהרצליה. אלא שהמגדל מיועד להיות הקצה העליון של השוק, ולא עוד דירת השקעה זולה בבטומי. בניש מאמין שהמותג עצמו יאפשר למשוך לטביליסי הון שלא בהכרח היה מגיע אליה קודם.

בניש: מעט מאוד גיאורגים ירכשו דירות במגדל. הרוב יהיו זרים שקונים את הדירה להשקעה. אנחנו מכוונים לדיפלומטים, לאנשי עסקים, לאנשים שיש להם עסקים בגיאורגיה ולא חיים שם, אבל רוצים שתהיה להם דירה משלהם

והוא אינו היחיד שמזהה שינוי במעמדה של גיאורגיה. לפי קרן המטבע הבינלאומית, הכלכלה הגיאורגית צמחה ב-7.5% בשנת 2025, לאחר רצף של שנות צמיחה מהירות, והממוצע בשנים 2021-2025 הגיע ל-9.3% בשנה. כניסתם של מותגים ויזמי ענק בינלאומיים לשוק המקומי הופכת מבחינת היזמים לסוג של חותמת איכות, אבל גם מעלה את רף המחירים והשאיפות.

בשבוע הבא השאיפות הללו יקבלו תפאורה הוליוודית, כאשר בטביליסי ייערך אירוע ההשקה הרשמי של הפרויקט בהשתתפות אריק טראמפ, אנשי עסקים ונציגים ממדינות שונות. בניש טוען כי עלות האירוע לבדה תעלה על מיליון דולר. עבורו, זה כבר הרבה מעבר להשקת פרויקט נדל"ן.