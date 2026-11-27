72 לקוחות, המשתייכים ל-53 משקי בית, מבקשים לחייב אחד מבעלי המניות בחברת מטבחים להשיב להם כ-2.67 מיליון שקל ששילמו לטענתם עבור הזמנות שלא סופקו. התביעה מתבררת בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני השופטת יעל מושקוביץ, ובעל המניות מכחיש את אחריותו.

לפי התביעה, החברה עסקה בעיצוב, ייצור והתקנת מטבחים, והלקוחות שילמו לה עשרות אלפי שקלים כל אחד. לטענתם, אף שהחברה נקלעה לקשיים, היא המשיכה להתקשר בעסקאות חדשות, לגבות מקדמות ולתאם מועדי התקנה, בלי לגלות להם את מצבה.

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באמצעות עורכי הדין בן סמואל ושגיא יניב הם טוענים שגם בשבועות שקדמו לסגירת החברה בספטמבר 2024 נמשכה גביית הכספים. אחד הלקוחות סיפר ששילם 35 אלף שקל במעמד החתימה באוגוסט 2024, מתוך עסקה בסך 47 אלף שקל. לקוח אחר טוען שצ'ק שלו בסך 45 אלף שקל נפרע בסוף אותו חודש, כשבועיים לפני הסגירה.

לקוחה נוספת טוענת שפירקה את המטבח הישן בביתה בהסתמך על אספקה והתקנה שתואמו לסוף ספטמבר. לדבריה, לאחר שלא קיבלה מענה נודע לה מאחד העובדים שהחברה נסגרה ושאין מטבחים לאספקה.

הלקוחות טוענים כי הנתבע, שהחזיק במחצית ממניות החברה וכיהן כדירקטור, היה מעורב בניהולה וידע על קשייה. למרות זאת, הוא אפשר את המשך הגבייה ואף היה מעורב אישית בחלק מהקשר עם הלקוחות. עוד נטען לניכיון שיקים שקיבלה החברה מלקוחות ולהוצאת נכסים ממנה תוך פגיעה בזכויותיהם.

התובעים מבקשים להטיל על בעל המניות אחריות אישית בשל תרמית ורשלנות, ולחלופין להורות על הרמת מסך ההתאגדות ולייחס לו את חובות החברה כלפיהם. הם דורשים 2,666,440 שקל, המשקפים לפי התביעה את הסכומים ששילמו, לצד הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

מנגד, בבקשה לסילוק התביעה על הסף, הכוללת גם כתב הגנה חלופי, טען הנתבע שהלקוחות התקשרו עם החברה ולא עמו אישית. הוא הכחיש הטעיה, נטילת סיכון בלתי סביר והעברת כספי החברה לחשבונותיו הפרטיים או לחשבונות שאינם שייכים לה.

לטענתו, המלחמה שהחלה ב-2023 יצרה קשיים אובייקטיביים שהובילו בין היתר לקריסת החברה. הוא טען גם שאין בסיס לחייבו אישית, ושמצבם של הלקוחות שונה: לדבריו, חלקם קיבלו מטבח, מטבח עם חוסרים או ציוד נלווה.

בהמשך להחלטת השופטת מספטמבר האחרון הוגשה התביעה המתוקנת, הכוללת פירוט נפרד של העסקאות ושל הבסיס הנטען לאחריות הנתבע כלפי כל אחד מהלקוחות. ההגנה המתוארת בכתבה מתייחסת לתביעה המקורית. טרם הוגש כתב הגנה מתוקן.